MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore o kupovini NIS-a, rekla ministarka energetike Srbije

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je još dve nedelje da završi pregovore s Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, izjavila je u petak ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Ona je na društvenim mrežama navela da je Srbija obaveštena o produžavanju roka koji su postavile američke vlasti i koji je isticao u petak, 22. maja.

Pregovori između MOL-a i Srbije zapeli su u vezi s radom NIS-ove Rafinerije i buduća pokrivenost tržišta Srbije naftnim derivatima.

"Situacija je složena ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije", navela je Đedović Handanović na Instagramu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ove nedelje rekao da nije optimista da će pregovori biti završeni u roku koji je isticao u petak, navodeći "nama ovo sa MOL-om ne ide dobro".

MOL i Gaspromnjeft su sredinom januara dogovorili okvirni sporazum o kupovini ruskog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Očekivalo se da do 22. maja strane podnesu dokumentaciju o kupoprodajnom ugovoru Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija.

Prethodno je OFAC, krajem marta produžio licencu za pregovore o prodaji do maja.

SAD su u okviru nastojanja da onemoguće Rusiju da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini uvele sankcije NIS-u početkom 2025, ali je njihova primena počela u oktobru te godine.

Potom je OFAC krajem februara 2026. izdao NIS-u licencu za rad, kojom je omogućen priliv sirove nafte u Rafineriju u Pančevu, nadomak Beograda.

Zbog američkih sankcija bio je zatvoren transport nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) iz Omišlja u Hrvatskoj do pančevačke rafinerije, koja se do Hrvatske za NIS dovozi morskim putem. Ta licenca je produžavana i trenutno važi do 16. juna.