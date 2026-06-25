Izmene 'Mrdićevih zakona' izglasane u Skupštini Srbije

Skupština Srbije usvojila je 25. juna nove izmene seta pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi zakoni", čime bi ti propisi trebalo da budu usklađeni sa nedavnim preporukama Venecijanske komisije, prenosi RTS.

Reč je o pet zakona koji su usvojeni u januaru ove godine i koje je kritikovao deo stručne javnosti, ali i Evropska unija (EU), ocenjujući ih kao udar na nezavisnost pravosuđa.

U pitanju su izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Zakone je predložio Uglješa Mrdić, poslanik iz vladajuće Srpske napredne stranke , zbog čega se zakoni kolokvijalno nazivaju "Mrdićevi zakoni".

Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope za pravna i ustavna pitanja, 16. juna saopštila je da su vlasti u Srbiji u potpunosti primenile značajan deo njihovih ključnih preporuka u vezi sa tim zakonima.

Preporuke koje nisu u potpunosti primenjene odnose se na kadrovska rešenja u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK), te na položaj Tužilaštva za visokotehnološki kriminal.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić je na skupštinskoj sednici izjavio da su neispunjene preporuke "temporalnog karaktera, koje traže određeno vreme".

S druge strane, iz opozicije su upozorili da se ne može govoriti o nezavisnosti srpskog pravosuđa ukoliko se ne ispuni svih devet preporuka Venecijanske komisije.