Malinari iz Užica: Trpimo pretnje i laži

Predstavnici udruženja malinara iz užičkog kraja na jugozapadu Srbije tvrde da su izloženi pretnjama nakon što su izašli sa najavama za nove proteste zbog, kako navode, neispunjavanja obećanja koje su im predstavnici vlasti dali tokom leta ove godine. Tvrdnje su javno izneli tokom sastanka sa dvojicom državnih sekretara u Ministarstvu poljoprivede Vlade Srbije Senadom Mahmutovićem i Bogdanom Igićem održanom u Užicu, u sredu.

Proizvođači maline, koju je Srbija svojevremeno proglasila strateškim proizvodom ovdašnje poljoprivrede, godinama unazad protestuju nezadovoljni otkupnom cenom ovog voća.

Radenko Marić, predsednik udruženja "Podgoljski zdravi plodovi" koje okuplja malinare iz Ivanjice, kaže da su mu pretnje upućene nakon što je nove proteste najavio na sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede održanim u Beogradu 12. decembra.

On tvrdi da je tom sastanku prisustvovao i Zoran Lazović, predsednikom opštine Ivanjica, te da mu je tada državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Bojan Gavrić uputio pretnje.

"Citiram Gavrićeve reči: 'Da li si svestan u šta si se uvalio? Ja se bojim za tebe da ne budeš odstreljen kao vepar na livadi.' Ja sam mu odgovorio da se ja ničega ne bojim, a sledećeg dana pozvao me ponovo da vidi da li sam ja odustao od protesta i da li je predsednik opštine uticao na to da povučemo odluku o organizaciji protesta, jer su u susednoj opštini Lučani za dva dana lokalni izbori, a na Kosovu 14. decembra je dan osnivanja vojske. I kada me je pozvao Gavrić, odgovorio sam mu: 'Ja sam još živ, trenutno sam na livadi'. On mi je rekao da to ne shvatam kao pretnju, već je to politička floskula. Za 24 sata ta strašna pretnja da ću biti ustreljen kao vepar, pretvorila se u političku floskulu", ispričao je Marić.

Protest malinara je inače bio najavljen za 14. decembar, ali se od njegovog održavanja odustalo, kako kaže Marić, zbog obećanja dobijenog iz kabineta ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića da će se ministar sa malinarima sastati u Užicu.

O navodnim pretnjama malinarima govori i Slađana Stanković, predsednica Skupštine Udruženja poljoprivrednika Užica. Po njenim rečima stizale su i letos za vreme malinarske blokade magistrale kod Prijepolja, na krajnjem jugozapadu Srbije.

Stanković se tokom sastanka u Užicu obratila direktno državnom sekretaru Bogdanu Igiću sledećim pitanjima:

"Ko su ljudi koji sa nama pregovaraju? Ko su ljudi koji mogu da prete članovima upravnih odbora naših udruženja kako mogu biti biti gepekovani, da će im porodice biti ugrožene, da će doći sto navijača? Da li smo mi kao poljoprivredni proizvođači radili na štetu ove države? To malinare trenutno više boli i interesuje nego cena maline. Glavni problem je zašto su ljudi i udruženja pod pritiskom i od koga? Zašto treba na nas da idu navijači, da nas biju? Pitam da li smo mi na svojoj zemlji dok je obrađujemo i beremo malinu bezbedni?"

Na pitanje da li su pretnje prijavljivali policiji Stanković u izjavi za Radio Slobodna Evropa odgovorila odrično.

"Ne, do sada nismo. Hteli smo najpre javno da ih iznesemo i postidimo one koji prete, a prva sledeća pretnja biće prijavljena policiji. Odlučili smo, otićićemo grupno kao Udruženje u Beograd u policiju, zajedno sa našim pravnim zastupnikom jer iz Beograda stižu pretnje", uverena je Stanković.

"Šokiran sam", rekao je povodom tvrdnji koje su izneli malinari državni sekretar Senad Mahmutović.

"To da je neko nekome rekao da će biti gepekovan, ja sada vama govorim, da to prvi put čujem i da sam šokiran i znam da ćete reći što se ovaj pravi naivan. Ako vas ubeđujem da stvarno nemam pojma ili da se to nije desilo, vi ćete reći, 'evo platio ga Ljajić' (Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar trgovine, prim. aut.), platio ga Vučić (predsednik Srbije, prim. aut.), mediji su tu, sve su čuli šta govorite i eto, pobeda je vaša. Ja smatram da pretnjama ne možemo ništa da rešimo. Nisam bio u Ministarstvu na pomenutom sastanku, nisam svedok i ograđujem se od te priče."

Nezadovoljni razgovorom sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u Užicu, malinari su zatražili hitan sastanak sa ministrima poljoprivrede i ministrom trgovine, jer kako su rekli, žele da znaju šta se dešava sa reeksportom, sa navodnim duplim papirima, koja je izvozna cena i koliko je maline izvezeno u 2018. godini.

Istorija nerazumevanja i pregovora

Podsećamo, početkom juna ove godine posle pet dana blokade magistralnog puta u Prijepolju ka Crnoj Gori i razgovora sa Krstom Janjuševićem, poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke, malinari prekinuli blokadu tokom koje su se i sukobili sa policijom.

U Ministarstvu poljoprivrede u Beogradu u junu su pregovarali sa ministrom Branislavom Nedimovićem. Zahtevali su da on posreduje između njih i hladnjačara u pregovorima o otkupnoj ceni, te tražili su da ona bude 150 dinara (nešto više od jednog evra).

Malina se u najvećem delu Srbije otkupljivala po ceni od 60 do 100 dinara.

Takođe, tražili su da cena u celoj Srbiji bude ujednačena i da se reguliše tržište maline, verujući da su hladnjačari uvozili jeftiniju malinu i kasnije je izvozili kao malinu iz Srbije, obarajući tako cenu domaće maline.

Na tom sastanku Nedimović je obećao malinarima da će razgoivarati sa hladnjačarima i uticati na to da cena bude oko 135 dinara, sa tendencijom rasta. Nedimović je tada naglasio da Ministarstvo ne može uticati na cenu maline, već samo prilike na tršištu.

Krajem novembra Nedimović je u okviru izborne kampanje u Lučanima, opština u centralnoj Srbiji, izjavio da značajna vest za sve malinare jeste da je održan Nacionalni savet za malinu i da će tokom januara, kao što je prethodno obećano, država po prvi put izaći sa očekivanjima za 2019. godinu posle čega proizvođači mogu sami da odluče imaju li u svemu ekonomsku računicu.

Malinari su kako kažu, bili strpljivi do kraja godine, a sada veruju da su izigrani i prevareni od strane ministra.

"Imali smo obećanje ministra da će cena biti 135 dinara sa tendencijom rasta, a ona je pala ispod 100 dinara. U Priboju se malina otkupljivala i za 90 dinara. Zahtevamo da se poštuje dato obećanje i da cena bude ista u celoj Srbiji", kazao je tokom sastanka u Užicu Marko Kojadinović iz udruženja "Limska dolina" iz Priboja.

Na istom sastanku državni sekretar Mahmutović je odgovorio da su sva obećanja koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo ispunjena.

"Mi o ceni nikada nismo pregovarali. To nije u našoj nadležnosti. Države ne može da određuje cenu pa se na tu temu ni na jednom sastanku nije pregovaralo. Samo smo pričali o tendencijama i kretanju cene na svetskom tržištu. Mi sa malinarima ne možemo razgovarati o njihovom odnosu sa hladnjačarima, njihovim dugovanjima", rekao je Mahmutović.