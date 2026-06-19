Srbija spasava kinesku kompaniju od američkih sankcija

Nadležni u Srbiji kao da ne veruju američkoj carini.

Zbog sumnji na prinudni rad, SAD su spustile rampu za bakar, a ranije za automobilske gume, iz dve kineske kompanije u Srbiji, Ziđing kopera i Linglonga.

Na navode američkih vlasti o zadržavanju plata i ličnih dokumenata, ograničavanju kretanja i prekomernom prekovremenom radu, nadležne institucije u Srbiji ćute.

A predsednika države Aleksandra Vučića više brine zaustavljanje izvoza.

Međutim, Marija Anđelković iz nevladine organizacije Astra upozorava da nije pitanje da li će država pomoći jednoj ili drugoj kompaniji da izvozi svoje proizvode.

"Već da li ćemo obezbediti da nijedan radnik u Srbiji, bez obzira na državljanstvo, ne bude izložen prinudnom radu i eksploataciji", navela je.

Iz Ziđin kopera su poručili da navode američkih vlasti shvataju ozbiljno i da ih proveravaju.

Kompanija je navela da se protivi svim oblicima prinudnog rada.

Linglong nije odgovorio na upit RSE da li su ispitivali navode o prinudnom radu.

Američka carinska i granična služba (CBP) saopštila je 16. juna da je izdala nalog o zadržavanju bakra i proizvoda od bakra iz Srbija Ziđin kopera.

Nekoliko meseci ranije to je učinila i za automobilske gume iz Linglonga.

I nevladina organizacija China Labor Watch (CLW) saopštila je da je dokumentovala prinudni rad u kineskom Ziđin koperu i Linglongu u Srbiji.

Kineske kompanije Ziđin i Linglong su među najvećim izvoznicima iz Srbije.

Ziđin koper je osnovan 2018. preuzimanjem Rudarsko-topioničarskog basena Bor, na istoku Srbije, u kome Ziđin majning ima 63 odsto vlasništva, a država Srbija 37 odsto.

Linglong radi od septembra 2024, u Zrenjaninu na severoistoku zemlje, kada je otvorena fabrika nakon petogodišnje izgradnje.

Vlada Srbije proglasila je, kao investiciju od 800 miliona evra, projektom od nacionalnog značaja, koji potvrđuje partnerstvo Beograda i Pekinga.

U daljem jačanju "čeličnog prijateljstva", kako međusobne odnose nazivaju čelnici Srbije i Kine, domaće vlasti najavljuju porast kineskih investicija.

RSE je u više navrata izveštavao o lošim uslovima rada u kineskim kompanijama u Srbiji, čije su vlasti otvorile vrata za kineske investicije.

Pogibija radnika u Linglongu Jedan radnik poginuo je 18. juna u kineskoj fabrici auto guma Linglong u Zrenjaninu. Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je radnik stradao jer nije poštovao pravila u procesu rada. Tužilaštvo je navelo da su pregledani video zapisi sigurnosnih kamera, ispitani svedoci i urađeno veštačenje nadležnog veštaka iz oblasti zaštite na radu. Marija Anđelković iz Astre kaže da aktivisti imaju informaciju da se mašina na kojoj je radnik radio "stalno kvari i zaglavljuje i da radnici stalno ulaze u mašinu da odglavljuju jer moraju, a ne zato što žele." Linglong nije odgovorio na upit RSE.

Šta je obaveza države?

Država Srbija trebalo je, nezavisno od odluke američkih vlasti, da kroz koordinisano delovanje inspekcije rada, tužilaštva, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima ispita navode o prinudnom radu.

To za RSE navodi Marija Anđelković iz Astre, organizacije posvećene iskorenjivanju eksploatacije i trgovine ljudima.

"I da identifikuje potencijalne žrtve i utvrdi da li postoje ili ne postoje elementi krivičnog dela trgovine ljudima i drugih oblika radne eksploatacije", dodala je.

Ministarstvo rada nije odgovorilo na upit RSE da li su ispitivali uslove rada u Linglongu i Ziđin koperu i da li će to učiniti nakon odluke američke carine.

Na to pitanje nije odgovorio ni državni Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

U Osnovnom tužilaštvu u Boru za RSE je rečeno da od nadležnih inspekcija nisu dobili obaveštenje ili eventualnu krivičnu prijavu o navodnom prinudom radu u Ziđin koperu.

Više tužilaštvo u Zrenjaninu nije odgovorilo na upit RSE da li su ispitivali navode američkih vlasti o Linglongu, kao ni dokle se stiglo sa prijavom u kojoj se ukazuje na trgovinu ljudima i kršenje prava radnika iz Bangladeša.

To tužilaštvo je krajem januara potvrdilo za RSE da su dobili takvu prijavu, ali nisu saopštili više detalja.

"Predmet je u radu, ali zbog obimnosti i kompleksnosti nije realno očekivati da činjenice budu odmah utvrđene", naveli su tada u Tužilaštvu.

Marija Anđelković iz Astre podseća da je Srbija ratifikovala ključne međunarodne instrumente u oblasti trgovine ljudima i prinudnog rada.

Među njima su konvencije Međunarodne organizacije rada, Palermo protokol Ujedinjenih nacija, Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima.

"To podrazumeva da država, kada postoje ozbiljni indikatori o eksploataciji, ne stane prvenstveno u zaštitu kompanije ili investicije već da obezbedi efikasnu i nepristrasnu istragu i zaštitu potencijalnih žrtava", poručuje Anđelković.

Prava radnika a ne globalna politika

Li Ćang, osnivač i izvršni direktor nevladine organizacije China Labor Watch (CLW) rekao je za RSE da su sproveli više terenskih istraga u Srbiji od 2022.

Intervjuisali su više od 100 radnika i prikupili značajnu dodatnu dokumentaciju, svedočenja i informacije.

Na osnovu tih informacija su, kaže, podneli prijavu američkoj carini koja je posle sprovela i sopstvenu istragu.

A nakon saopštavanja rezultata istrage američke carine za Ziđin koper, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da će država pomoći toj kompaniji koliko može kako bi se rešio izvozni problem.

"Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kojem su svi protiv svih, ali se izdvajaju dve velike države SAD i Kina, i mi plaćamo cenu", ocenio je Vučić 18. juna.

Takođe je poručio da veruje da će Srbija kroz dijalog sa Amerikancima "moći makar malo da pomogne kompaniji iz Bora, koja zapošljava 7.000 ljudi i drži nam istok Srbije u životu".

Nekoliko meseci ranije, odluku američkih vlasti o zadržavanju automobilskih guma iz Linglonga nazvao je "sramotnom".

"To je zastrašujuće. Oni su tačno preuzeli, neko iz administracije, lažnu priču kako kineski radnici tu rade pod prinudom", rekao je Vučić za televiziju Pink 28. decembra 2025.

Predsedništvo Srbije nije odgovrilo na upit RSE da li će tražiti od nadležnih institucija da ispitaju navode američke carine.

Međutim, Marija Anđelković iz Astre upozorava da fokus povodom američke odluke ne treba da bude na geopolitičkim odnosima između SAD i Kine.

"Već na navodima o mogućoj radnoj eksploataciji i prinudnom radu koji su doveli do te odluke", navela je.

Ona objašnjava da država nema međunarodnu obavezu da brani kompaniju od optužbi za prinudni rad.

"Država ima međunarodnu obavezu da zaštiti radnike, identifikuje potencijalne žrtve i sprovede efikasnu istragu svakog navoda o eksploataciji", dodala je.

U danu kada je poručio da će država pomoći Ziđin koperu oko obustavljanja izvoza u SAD, Vučić je posetio izložbu u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, posvećene prijateljstvu Srbije i Kine.

Tamo je ocenio da sankcije Kini i protekcionističke mere protiv nje ne mogu da uspeju.

Na događaju upriličenom povodom 10 godina od uspostavljanja strateškog prijateljstva Srbije i Kine, Vučić je rekao da će Kina "nastaviti da raste, da se razvija, i da polako jednu po jednu od tih brana na tom putu ruši i pobeđuje još ubedljivije."