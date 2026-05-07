Srbija sa kineskom kompanijom Šandong ugovorila gradnju novog puta, posao vredan 1,3 milijarde evra

Srbija je sa kineskom kompanijom Šandong potpisala ugovor o izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" u centralnoj Srbiji, 7. maja.

Projekat vredan oko milijardu i trista miliona evra predviđa izgradnju oko 90 kilometara puta.

Prema podacima "Koridora Srbije" projekat obuhvata teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Ugovor su potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić i direktor ogranka "Šandong Srbija" Čang Sjusijen.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming tom prilikom ocenio je da je ovaj projekat "značajno svedočanstvo i dokaz trajnog prijateljstva i zajedničkog razvoja između" Beograda i Pekinga.

"Nadam se da će obe strane nastaviti da rade i da dalje istražuju potencijale infrastrukturne saradnje između Kine i Srbije i da će dati doprinos za izgradnju zajedničke budućnosti između Kine i Srbije u novom dobu", naveo je.

U Beogradu je potpisan je i Ugovor o predfinansiranju.

"Kineska kompanija je preuzela na sebe predfinansiranje i mi smo im zahvalni na tome", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je takođe prisustvovao potpisivanju ugovora.

Vučić je na Instagramu napisao i da je zahvalan "kineskim prijateljima što su uvek otvoreni za konkretnu saradnju".





Reč je o saobraćajnici čija je gradnja najavljena još 2019. godine.

U maju 2020, Vlada Srbije je ovaj projekat proglasila projektom od posebnog značaja za državu.

Ovo nije prvi posao Šandonga u Srbiji. Kompanija je učestvovala u više infrastrukturnih projekata, pretežno vezanih za izgradnju puteva.

Kineske kompanije poslove u Srbiji uglavnom dobijaju bez tendera, direktnom pogodbom, na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije i Kine koji takve uslove omogućava.

Da bi obezbedila novac za izgradnju te infrastrukture, Srbija prema pravilu novac pozajmljuje od kineskih banaka.

Trenutno isplaćuje više od deset kredita Kini koje je podigla uglavnom za infrastrukturne projekte, a taj dug iznosi oko 2,8 milijardi evra.

Zbog zaduživanja i poslova sa Kinom, koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i podložni korupciji, Srbija se našla i na meti kritika Evropske unije.

Dolaskom Srpske napredne stranke na vlast Srbija se priključila Inicijativi Pojas i put koju je pokrenuo kineski predsednik Si Đinping sa ciljem prodora te zemlje na Zapad.

Inicijativa je na meti kritika zapadnih zemalja koje je vide kao iskorišćavanje ranjivih država nametanjem neodrživog duga kroz sporne ugovore, ali i kršenje pravila transparentnosti.

Iako je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, zvaničnici Beograda odnose sa Pekingom opisuju kao "čelično prijateljstvo".