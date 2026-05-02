Kineski Šandong će graditi još jednu brzu saobraćajnicu u Srbiji, najavio Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prvu fazu brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe", koja prolazi kroz Šumadiju, graditi kineska kompanija Šandong.

"U narednih deset dana potpisaćemo komercijalni ugovor sa Šandongom", rekao je Vučić 2. maja za tabloidnu TV Informer.

Kazao je i da je ugovor za izgradnju 90 kilometara puta u "najnaseljenijem delu Šumadije" vredan oko milijardu i trista miliona evra.

"Kreće se se u radove i za najduže četiri godine imaćemo brzu saobraćajnicu", izjavio je Vučić.

Reč je o saobraćajnici čija je gradnja najavljena još 2019. godine i koja bi trebalo da se proteže u pravcu istok-zapad

U maju 2020, Vlada Srbije je ovaj projekat proglasila projektom od posebnog značaja za državu.

Kompanija Šandong (China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd) je 2021. dobila posao u Srbiji na izgradnji saobraćajnici Požarevac–Golubac.

Taj posao vredan 337 miliona evra ugovoren je bez tendera, direktnom pogodbom, na osnovu međudržavnog sporazuma. Rokovi su pomerani više puta. Poslednja najava je da će ta saobraćajnica biti gotova do kraja 2026.

Među podizvođačima, koje kineski izvođač samostalno bira uz formalnu saglasnost države, bila je i firma Inkop iz Ćuprije u vlasništvu Milana Radoičića i braće Zvonka i Žarka Veselinovića.

Sva trojica su od 2021. na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država, pod optužbama za organizovani kriminal i korupciju.

Radoičić je u oktobru 2023, nakon što je preuzeo odgovornost za oružani napad grupe Srba u Banjskoj, na Kosovu, u kojem je ubijen kosovski policajac, izašao iz suvlasništva Inkopa i svoj deo preneo braći Veselinović.

U njihovom vlasništvu je i firma Novi Pazar-put koja je bila podizvođač na brzoj saobraćajnici od Valjeva do Lajkovca, koju je takođe gradio Šandong.

Posao je bio vredan 158 miliona evra, a većim delom je finansiran zajmom kineske Eksim banke.

Zbog zaduživanja i poslova sa Kinom, koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i da ostavljaju prostor za korupciju, Srbija se više puta našla i na meti kritika Evropske unije, čija članica teži da postane.