Srbija zbog Katalonije traži izvinjenje Brisela

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije pripremaju pismo za Evropsku komisiju u kom će postaviti niz pitanja u vezi sa stavom Komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu porediti.

„Prvo pitanje je da li međunarodno pravo važi za sve. Ako Evropska komisija i članice Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova kažu da za Srbiju ne važe ista pravila i ne važi isti zakon, neka nam tako kažu. Ili neka nam kažu da su tada kada su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova ustvari pogrešili, i da se za to izvine građanima Srbije i Republici Srbiji”, navela je Brnabić.

Nakon objašnjenja Evropske komisije da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti između ostalog i zato što je Španija članica Evropske unije, održane su dvočasovne konsultacije državnog vrha Srbije. Posle sastanka koji je hitno sazvao šef države Aleksandar Vučić, a kom su prisustvovali i predstavnici bezbednosnih službi, saopšteno je da će premijerka Brnabić pismo lično odneti u Brisel 10. oktobra, gde putuje u ranije dogovorenu posetu.

Istovremeno sa razvojem situacije u Kataloniji, zvaničnici Srbije zaoštrili su retoriku prema Briselu. Poruke iz Beograda su da Srbija poštuje teritorijalni integritet Španije, kao što Španija, koja nije priznala Kosovo, poštuje teritorijalni integritet Srbije.

Vučić: Mečka zakucala i na njihova vrata

Na stav da slučajevi Kosova i Katalonije nisu isto, predsednik Srbije Aleksandar Vučić žustro je reagovao u Beogradu tokom press konferencije sa Prokopisom Pavlopulosom, predsednikom Grčke, države Evropske unije koja takođe nije priznala Kosovo.

“Ovo je najbolji primer možda dvostrukih aršina i licemerja svetske politike. Kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma. Igrali su se mnogi sa sudbinama država, mnoge svetske sile, danas im nije do igre pošto je mečka zakucala na njihova vrata”, rekao je Vučić.

Beograd je najavio da će svim državama koje nisu priznale Kosovo proslediti pismo da bi im, kako je rekla premijerka Ana Brnabić, Srbija zahvalila i dala na znanje koliko su bili u pravu kada su branili međunarodno pravo.

Bursać: Katalonija ne utiče na nezavisnost Kosova

Dejan Bursać, iz beogradskog inistituta za političke studije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da referendum u Kataloniji neće dovesti u pitanje nezavisnost Kosova i dijalog Beograda i Prištine u Briselu.

„Vrlo je minimalna šansa da Srbija može da ima bilo kakvu pozitivnu posledicu ili konekciju u vezi sa dešavanjima u Kataloniji. Mislim da neće biti slučaj da se nešto promeni po pitanju Kosova. Retorika zvaničnika u Beogradu pre svega je usmerena ka domaćem stanovništvu. Nema velike šanse da događaji u Kataloniji povrate proces jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Otišla je stvar predaleko u slučaju Kosova, koje ima populaciju od dva miliona stanovnika koja de facto već skoro dve decenije živi u nezavisnoj državi“, rekao je Bursać.

A da postoje paralele između slučajeva Kosova i Katalonije, smatra Bursać, može se govoriti samo nominalno, jer je kontekst značajno različit:

“Prva i osnovna razlika je u tome što je slučaj Kosova došao na kraju dugog procesa raspada Jugoslavije, koji je protekao uz veliku dozu nasilja. Kosovo je proglasilo nezavisnost posle nekih devet godina međunarodne uprave koja je, da kažemo, vodila ka tome. Dok u Španiji, odnosno Kataloniji, to nije slučaj, to jest nije došlo do neke eskalacije koja je prethodila tome. Takođe, ne sme se izgubiti iz vida i da je Španija zemlja zapadne demokratije i značajan član međunarodne zajednice, dok je Srbija izgubila ugled tokom rata u SFRJ i sukoba na Kosovu.”

Konsultacije koje je posle referenduma u Kataloniji hitno održao državni vrh Srbije pokazuju koliko je vlasti važno da se pitanje Kosova drži u fokusu, ocenjuje Dejan Bursać, ali će maksimalni domet biti poruke Evropskoj uniji.

“One će biti direktno usmerene ka Briselu ali će indirektno ciljati domaću publiku. Probaće da se mobiliše taj nekakav bol koji građani Srbije osećaju zbog gubitka Kosova i Metohije i te nepravde i dvostrukih aršina, kako je to rekao predsednik Vučić po pitanju Katalonije i Kosova. Ali je vrlo upitno da li tu ikakvih konkretnih rezultata može da bude”, zaključio je Bursać.

Zvanični Beograd naveo je da će Evropskoj komisiji ponoviti stav da proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo legalno ni sa pozicije Ustava SRJ i Srbije i da Srbija, koja je i dalje duboko posvećena članstvu u Evropskoj uniji, ima pravo da dobije odgovore na postavljena pitanja.