Igra (čečenskih) prestola: Sa upitnim zdravljem Kadirova, svima je na umu ko će ga naslediti

Sukcesija nikada nije laka stvar u Rusiji. U Čečeniji je to još napetije pitanje.

U sovjetsko doba, tranzicije u Politbirou je bila nešto što se odvijalo iza kulisa. Nikita Hruščov, koji je preuzeo vlast posle dve godine sukoba unutar rukovodstva nakon Staljinove smrti, svrgnut je puču koji je izveo Leonid Brežnjev. A on je umro na položaju – kao i ubrzo posle preuzimanja funkcije i Jurij Andropov i Konstantin Černjenko. Mihail Gorbačov je konačno zaustavio tu vrtešku.

U postsovjetskoj Rusiji, Boris Jeljcin je klimnuo glavom i odobrio Vladimira Putina, a zatim je predao predsedničke uzde u novogodišnjoj noći 1999.

Dotle u Čečeniji, posle dva rata u kojima se Kremlja borio protiv separatista i islamskih pobunjenika od početka 90-ih, region je konačno pokoren uz pomoć klana Kadirov. Ahmat Kadirov, bivši pobunjenički borac, promenio je stranu i izabran je za predsednika, stabilizujući region na oko godinu dana, dok nije ubijen 2004.

Njegov sin Ramzan preuzeo je vlast tri godine kasnije, nakon što je napunio ustavom zahtevanih 30 godina kako bi obavljao tu funkciju. Od tada vlada gvozdenom pesnicom, gazeći rivalske klanove, gradeći sopstvenu poluprivatnu vojsku i konsolidujući moć i bogatstvo u personalizovani feudalni posed.

Putin, koji je postavio Kadirova na funkciju i oslanja se na njega da spreči Čečeniju da ponovo postane veliki problem za Moskvu, zažmurio je navode grupe za odbranu ljudskih prava o široko rasprostranjenim zlostavljanjima, klimom nasilja i nekažnjivosti i kršenju federalnog zakona.

Sada je zdravlje Kadirova pod znakom pitanja i sve se više spekuliše ko će ga naslediti. Kremlj želi da Čečeniju drži mirnom, posebno dok se Rusija fokusira na rat protiv Ukrajine. Kadirov želi da njegova porodica zadrži moć i bogatstvo, a rivali traže priliku.

Dodatni obrt: Po zakonu, čečenski lider mora imati najmanje 30 godina, dok najstarija ćerka Kadirova ima 27, a najstariji sin samo 20 godina. To otvara mogućnost da neko posluži kao prelazno rešenje, slično onome što se dogodilo sa samim Kadirovim.

Evo kratkog spiska mogućih kandidata.

Ahmat Kadirov

Najstariji sin među dvanaestoro biološke dece Kadirova, Ahmat, koji je dobio ime po svom dedi, imao je istaknute uloge u nadgledanju sportskih i atletskih aktivnosti. To se poklapa s javnim zalaganjem njegovog oca za fizičku spremnost i sportska takmičenja poput boksa i borbi mešovitih borilačkih veština, kao i fudbalske utakmice.

Kada je imao samo 16 godina, 2022. je imenovan za zvaničnog predstavnika Čečenije u zvaničnoj omladinskoj i sportskoj organizaciji Kremlja poznatoj kao Pokret prvih. Sledeće godine je imao naširoko medijski propraćen sastanak s Putinom u Kremlju, za što su mnogi posmatrači spekulisali da bi moglo da znači podršku. Ahmat je 2024. imenovan za ministra sporta i fizičkog vaspitanja. Takođe je preuzeo vođstvo nad glavnim čečenskim profesionalnim fudbalskim klubom, FK Ahmat Grozni. Ovog januara je sa 20 godina imenovan za zamenika premijera regiona.

Ajšat Kadirova

Ajšat, 27, bila je na manje istaknutim, ali važnim pozicijama iza kulisa u regionalnoj vladi. Imenovana za prvu zamenicu ministra kulture 2020, tri godine kasnije je postala prva zamenica premijera zadužena za socijalnu zaštitu u regionu. To joj je dalo nadzor nad budžetima za socijalnu pomoć.

Takođe je bila vlasnica modne kuće pod nazivom Firdos, koja je dizajnirala žensku i mušku odeću za prodaju u Čečeniji i drugde. Ministarstvo finansija SAD je 2002. uvelo sankcije protiv Ajšat, Firdosa i nekoliko drugih rođaka. Prošlog februara, iznenadila je posmatrače podnevši ostavku na mesto u vladi.

Adam Kadirov

Adama, trećeg po starosti sina Kadirova, postepeno je njegov otac podizao na istaknute položaje u regionu. Sada ima 18 godina a postao je poznat s 15 godina kada je napao Nikitu Žuravelja, Rusa koji je optužen za spaljivanje Kurana, a zatim poslat u Čečeniju na suđenje. Njegov otac je objavio snimak brutalnog prebijanja, hvaleći sina. Adam je bio obasut pohvalama i dobio je titulu "Heroj Čečenske Republike".

Kasnije je imenovan za šefa predsedničke službe bezbednosti. U leto 2025. godine, navodno se oženio unukom bliskog saveznika svog oca, Adama Delimhanova, što je izazvalo spekulacije o političkom braku kako bi se učvrstile veze između porodica. Početkom januara, Adamov bezbednosni konvoj je u Čečeniji učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je on teško povređen, posle čega je avionom prebačen u Moskvu na lečenje.

Adam Delimhanov

Rođak i član istog klana, Delimhanov (56), smatra se najbližim saveznikom Kadirova. Član je donjeg doma ruskog parlamenta od 2007. godine, ali su mu odnosi s nekima u vladajućim krugovima Rusije napeti. Kao i Kadirov, optužen je za široko rasprostranjena kršenja ljudskih prava.

Poznat je i kao "čovek sa zlatnim pištoljem" pošto mu je pozlaćeni pištolj navodno ispao iz džepa tokom tuče s drugim poslanikom 2013. Vlasti u Dubaiju imenovale su Delimhanova kao osumnjičenog za atentat na ključnog Kadirovljevog rivala Sulima Jamadajeva 2009, nakon čega je policija saopštila da je na licu mesta pronađen pozlaćeni pištolj. Optužbe su kasnije odbačene pošto je Kadirov posetio UAE. Iste godine, Kadirov je u jednom intervjuu rekao da je Delimhanov njegov "najbliži prijatelj, bliži od brata", a takođe i njegov favorit za naslednika, premda su Kadirovljevi sinovi tada bili mališani.

Magomed Daudov

Kao regionalni premijer – imenovan na tu funkciju u maju 2024. godine – Daudov (45) bi postao vršilac dužnosti šefa regiona posle smrti Kadirova na osnovu ustava Čečenije. Bivši pobunjenički borac koji je takođe promenio stranu početkom 2000-ih, Daudov je navodno stekao poverenje Kadirova tako što mu je bukvalno doneo glavu komandanta koji je preuzeo odgovornost za atentat na Kadirovljevog oca.

Daudov je poznat i kao "Gospodar", što je nadimak koji mu je, kako kaže, Kadirov dao zbog crnog odela koje je nosio kada su se prvi put sreli. Dugogodišnji policajac opisivan je kao Kadirovljev izvršilac i grupe za ljudska prava ga optužuju za umešanost u otmice i mučenje ljudi i za vodeću ulogu u nasilnoj kampanji usmerenoj na LGBT osobe. Pre postavljanja na funkciju premijera, bio je predsednik regionalnog parlamenta od 2015.

Apti Alaudinov

Alaudinov (52) se smatra blisko povezanim s predstavnicima ruskih bezbednosnih službi, što bi moglo dovesti do tenzija s regionalnim figurama i snagama ako bi nasledio Kadirova. Policijski general-major, postao je zamenik načelnika regionalnog Ministarstva unutrašnjih poslova 2011.

Njegova budućnost je vrlo neizvesna 2019. kada je pritvoren u vezi s glasinama o zaveri protiv Kadirova. Izgubio je funkciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2021. i navodno je neko vreme bio u Moskvi. Njegova sreća se ponovo promenila pošto je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. u, kako neki opisuju, pokušaju da se iskupi kod Kadirova, pridružio se ruskim snagama koje se bore u Ukrajini i postao komandant bataljona Ahmat, koji su nazvani po ubijenom ocu Kadirova.

Formalno podređene Ministarstvu odbrane, te snage su ismevane kao "Tik-Tok trupe" koje provode više vremena objavljujući video zapise na društvenim mrežama nego boreći se na frontu.

Ruslan Edelgerijev, Abuzaid Vismuradov, Ibragim Zakrijev

Analitičari i posmatrači su takođe spomenuli i manje poznate ličnosti kao potencijalne naslednike Kadirova.

Pukovnik Ministarstva unutrašnjih poslova koji je služio u ruskim snagama bezbednosti unutar i van Čečenije, Ruslan Edelgerijev (51), bio je premijer regiona od 2012. do 2018. On je Putinov pomoćnik i specijalni izaslanik ruskog predsednika za pitanja klime i vodnih resursa.

Kadirovljev prijatelj iz detinjstva i bivši šef njegove službe bezbednosti Abuzaid Vismuradov (50) je zamenik premijera od 2020. Ranije je bio na čelu snaga bezbednosti Terek, koje su optužene za zlostavljanja. Njegov sin Ramzan je oženjen Kadirovljevom ćerkom Tabarik.

Ibragim Zakrijev (35), takođe poznat kao Jakub, bivši je gradonačelnik Groznog, glavnog grada Čečenije, a do marta 2021. bio je šef kabineta i Kadirova – njegovog ujaka – i regionalne vlade. Za šefa ruske podružnice francuskog proizvođača jogurta Danon imenovan je 2023. nakon što je ruska država konfiskovala tu kompaniju.