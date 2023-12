Server: 'Vučić zauzeo i proruski i proevropski prostor u Srbiji'

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stvorio nefer izborni sistem koji njemu pogoduje", izjavio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu, Danijel Server (Daniel Serwer).

Prema preliminarnim rezultatima, Srpska napredna stranka koju je do skoro predvodio Vučić proglasila je pobedu na izborima.

U republičkom parlamentu će, kako pokazuju prvi izborni rezultati, imati natpolovičnu većinu

Istovremeno, drugoplasirana opoziciona lista "Srbija protiv nasilja" je u izbornoj noći zatražila poništavanje izbora u glavnom gradu Beogradu, uz tvrdnje o "prekrajanju izborne volje".

Komentarišući Vučićevu ubedljivu pobedu, Server ističe da se kampanja odvijala u uslovima "jake medijske kontrole od strane vlasti i eksploatacije državnih resursa".

"Vučić je uspeo da zauzme i proruski i proevropski prostor, iako je mnogo bliži proruskom pravcu, nego proevropskom", ocenio je Server za RSE.

'Vučić dobio svoj referendum'

RSE: I domaća, ali i međunarodna javnost ove izbore su opisivali kao referendum o Vučićevoj vlasti. Šta nam pokazuju ovi rezultati, prema kojima Vučićeva Srpska napredna stranka i nakon 10 godina na vlasti, ima većinu u parlamentu?

Server: Pa, dobio je svoj referendum. U to uopšte nema sumnje.

RSE: Da li ste očekivali takav ishod?

Server: Da, jesam. Mislim da Vučić ne bi raspisivao vanredne izbore da nije očekivao pobedu.

I sebe i stranku je pomerio udesno. "Progutao" je brojne desničarske snage. Iskoristio je vladu kao pokriće da osnaži svoj glas. Stvorio je slobodan, ali ne i fer izborni sistem, koji njemu pogoduje.

'Nefer izbori'

RSE: Da li se ovim rezultatom nešto menja u Srbiji, ne samo na unutrašnjem planu, već i u spoljnopolitičkim odnosima sa Rusijom, sa EU?

Server: Ne očekujem da će se nešto promeniti. Vučić je poslednjih par meseci izuzetno naginjao ka Moskvi i Pekingu. Njegovi 'najbolji prijatelji' ovih dana su sve autokrate. A i on to želi da bude. On je autokrata, izglasan na izborima, i nema ozbiljne konkurencije na vidiku.

RSE: Kad kažete da je Srbija izborna autokratija, da li bi se zapadne vlade složile sa vama? Nismo ih čuli da kažu da je Srbija izborna autokratija.

Server: Da se razumemo, ovo nisu prvi slobodni ali nefer izbori u Srbiji. Sprovedeni su u uslovima zaista jake medijske kontrole od strane vladajuće partije, eksploatacije državnih resursa, dopremanja ljudi, koji su nadam se imali pravo glasa, autobusima iz Bosne i Hercegovine.

Ovo nije način na koji se sprovode pošteni izbori. Mnogo je zloupotreba koje su već dokumentovane, a očekujem ih još. Ali ne znam nikoga u Vašingtonu ko bi Srbiju danas nazvao demokratijom.

'Srbija nije blizu EU'

RSE: Ali on (Vučić) takođe poručuje da je njegova stranka snažno posvećena evropskom putu, da je Srbija ozbiljan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kako čitate te poruke?

Server: Čitam pre svega koliko te poruke vrede – što je vrlo, vrlo malo. On (Vučić) je dugo na vlasti i nije Srbiju približio Evropskoj uniji.

U stvari, prkosio je Evropskoj uniji - ne samo protiveći se sankcijama Rusiji, već i u mnogim drugim stvarima - uključujući nedavno postignute sporazume sa Kosovom, za koje premijerka Ana Brnabić poriče da ih Srbija poštuje.

Dakle, vi možete reći da ste za EU, ali morate zaista tako i postupati, a Vučić to ne radi.

RSE: Možemo li da očekujemo neku vrstu signala, pritisaka iz Brisela na buduću vladu - da se jasno opredeli za EU?

Server: Ne očekujem mnogo od Brisela, jer je Srbiji i Mađarskoj koja je u EU, a sa čijim se liderom (Viktorom) Orbanom Vučić sprijateljio, zajedničko to što ih vode autokrate. Ne očekujem da će EU uspeti da postigne konsenzus o bilo čemu što bi moglo biti pritisak na Srbiju.

Nadam se da će Sjedinjene Države biti drugačije. Kada se vratimo na događaje od 24. septembra - pobunu na severu Kosova koju je očigledno organizovao Beograd - očekivao bih da SAD reaguju na to.

Međutim, do sada nisu i nisam siguran da hoće. Oni ne vide alternativu Vučiću.

Ne postoji neposredna alternativa Vučiću, ali mislim da bi SAD mnogo više dobile od Srbije kada bi zauzele tvrđi stav nego da mu se i dalje 'ulizuju'.

Kako će Zapad reagovati na izbore?

RSE: Kakvu reakciju očekujete od Vašingtona?

Server: Ne znam šta da očekujem. Znate, ovo očigledno nisu fer izbori i oni bi trebalo to i da kažu.

Trebalo bi da budu mnogo oštriji prema Srbiji i kada je reč o događajima od 24. septembra. Trebalo bi da poruče Vučiću da, ukoliko on želi da se (bivši potpredsednik Srpske liste) Milan Radoičić smatra odgovornim za te događaje, da onda mora da ga isporuči Kosovu na suđenje.

Trebalo bi da budu mnogo, mnogo tvrđi prema Srbiji, ali do sada nisu bili. I ne vidim nikakav znak da će se predomisliti. Mislim da će samo nastaviti da se pretvaraju.

RSE: Beograd je prethodnih dana bio odlučan u stavu da Radoičić ni pod kojim uslovima neće biti izručen Kosovu.

Server: Ako vi (Srbija) tvrdite da je Kosovo vaša teritorija, a zločin se dogodio na Kosovu, onda bi trebalo da budete spremni da ga (Radoičića) pošaljete na Kosovo. Onda za Srbiju to nije ekstradicija.

Stvar je u tome da ga pošaljete nadležnom pravosuđu. Kosovske vlasti su postojale i pre (nezavisnosti). Nije kao da Kosovo nije imalo parlament, pravosuđe i policiju u prošlosti. Prema tim institucijama treba postupati sa poštovanjem. I zato bi suđenje trebalo da se održi tamo.

Ali niko na tome ne insistira. Vučića niko ne pritiska. Svi se previše plaše da će on pasti u krilo (kineskog predsednika) Sija Đinpinga i (ruskog predsednika) Vladimira Putina. Ali činjenica je da je on već u njihovom krilu.

Šta je prvi izazov za novu Vladu?

RSE: Vidite li taj zahtev za izručenjem kao prvi izazov za buduću Vladu Srbije?

Server: Ne bih to znao. Ali, za mene je to jednostavna stvar. Zločin se dogodio na teritoriji Kosova. Na Kosovu postoje vlasti koje je Srbija priznala Briselskim sporazumom iz 2013. godine, koji je takođe pozvao na formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom.

Dakle, ako želite Zajednicu, treba da ispunite svoje obaveze iz sporazuma iz 2013. godine. A to znači da Radoičiću sude nadležni organi na Kosovu.

Sporazum je apsolutno jasan, da pravosudni sistem vlasti u Prištini važi na celoj teritoriji Kosova.

'Vučić nije spreman za pomak sa Kosovom'

RSE: Kad smo kod odnosa Srbije i Kosova - da li će, po vašem mišljenju, ovaj rezultat Srpske napredne stranke ubrzati finalizaciju sporazuma sa Kosovom, ili će se sadašnji trend nastaviti?

Server: Ne vidim znak da je Vučić spreman za ozbiljan pomak u odnosima sa Kosovom.

Naprotiv, on je krenuo u suprotnom smeru. On se ponovo poziva na uspostavljanje suvereniteta Srbije. On osporava značaj sporazuma iz marta i februara, za koje SAD i EU kažu da su pravno obavezujući.

Tačno je da Brisel odredbe tih sporazuma dodaje u uslove za ulazak Srbije u EU, ali Vučić nije ozbiljan po pitanju pristupanja Uniji. Tako da mu to neće promeniti mnogo.

Mislim da ovo (rezultati) nisu dobar znak za odnose sa Kosovom.

'Stidljiva' proevropska opozicija

RSE: Druga najjača snaga u parlamentu posle biće proevropska opoziciona lista "Srbija protiv nasilja". Prema prvim procenama, imaće 64 mandata u parlamentu. Koliko oni mogu biti korektiv Srpskoj naprednoj stranci?

Server: Mislim da je veoma važno da budu u parlamentu. Da budem potpuno jasan: nisu bojkotovali izbore. Bojkot je skoro uvek greška.

Znate, oni su shvatili da će izbori biti slobodni, ali ne i pošteni, i prilično su dobro prošli u ovim okolnostima. Mislim da ne bi bilo razumno očekivati da su mogli bolje.

Opozicija u parlamentu ima važnu ulogu i često priprema put za buduću vladu.

I zato treba ozbiljno da shvate svoju opozicionu ulogu i da počnu da razmišljaju o tome šta žele da nametnu kao program buduće vlasti.

Iskreno, do sada su bili stidljivi. Nisu imali mnogo novih ideja. Proevropska platforma – to i nije baš nova ideja.

RSE: Zašto ih smatrate stidljivom političkom opcijom?

Server: Svakako su veoma stidljivi po pitanju Kosova.

Ne žele da kažu ništa što bi sugerisalo da bi oni imali blaži odnos sa Kosovom i zahtevali pravi sporazum sa Kosovom.

Oni moraju da razmisle - da li je zaista pametno tako raditi ili ne

Stidljivi su i oko ekonomskih pitanja, usklađivanja na međunarodnom planu, problema nasilja - šta bi oni zaista uradili po pitanju nasilja i kulture nasilja u Srbiji?

Srbija današnjice je autokratija. Nije to bila pre deset godina, ali danas jeste - izborna autokratija. Ali i dalje pruža neke mogućnosti za učinkovitost opozicije. Hteo bih da vidim da li mogu da ih iskoriste.

Vučić ima pravo da slavi, da bude zadovoljan zbog jakog rezultata. Ali opozicija može da bude ponosna na to što je postigla. A sada mora da dokaže da je sposobna da iznese platformu koja bi bila privlačna građanima na narednim izborima.

'Snažno naginjanje ka Rusiji'

RSE: Najveće iznenađenje izbora je lista koju vodi doktor Branimir Nestorović, poznat po teorijama zavere. Po prvi put će biti u parlamentu.

Oni zastupaju krajnje desnu ideologiju, proruski su orijentisani: na njihovoj listi je i Dragan Stanojević, malo poznat u Srbiji – ali opisan kao izrazito proruski igrač, koji je pod ukrajinskim sankcijama.

Koliki značaj pridajete ulasku ove liste u Skupštinu?

Server: Mislim da to odražava desne sentimente dobrog dela građana. I to ne samo zbog istorijskih i kulturnih veza sa Rusijom, već i zbog medijskog okruženja koje krivi NATO za rat u Ukrajini, koje favorizuje Vladimira Putina na svakom koraku.

To je ono što dobijate kada snažno naginjete ka Rusiji: ljude koji vole Rusiju, čak i nakon što je izvršila invaziju na drugu zemlju.

Logika bi u ovoj situaciji bila potpuno suprotna - da bi Srbija bila prilično uvređena ruskom invazijom na Ukrajinu, ali nije.

Možda je Srbija glasala protiv Rusije u nekoliko beznačajnih rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali dobro znamo da je, u osnovi, Aleksandar Vučić u liniji sa Putinom i kineskim predsednikom Sijem.

'Vučić zauzeo i proruski i proevropski prostor'

RSE: A da li ste očekivali bolji rezultat proevropskih snaga u Srbiji?

Server: Mislim da nisam očekivao mnogo bolje rezultate. Znao sam da će Vučić pobediti. Uspeo je da zauzme i proruski i proevropski prostor, iako je mnogo bliži proruskom pravcu, nego proevropskom.

Ne treba nikoga zavaravati. Srbija neće uskoro u EU, jer Vučić ništa nije uradio da državu pripremi za ulazak u Uniju. I dokle god je na snazi aktuelna politika o Kosovu, Srbija neće ući u EU - to je vrlo jasno.

Vučić to razume i zna da članstvo u EU neće skoro.

On samo želi da zauzme taj politički prostor. Ne želi da ga ustupi nikome drugom. Dakle, on ima mnogo izjava koje su proevropske, a onda ništa ne preduzima po tom pitanju.

'Dačić nije politički nezavisan'

RSE: Da li je iznenađenje slab rezultat Socijalističke partije Srbije, dosadašnjeg koalicionog partnera SNS-a na čijem je čelu šef diplomatije Ivica Dačić?

Server: Pretpostavljam da je uspeh ove druge proruske opcije deo objašnjenja. On [Ivica Dačić], po mom mišljenju, nije ozbiljna politička snaga u Srbiji. Ulaguje se vladajućoj stranci. Njegova stranka ima neku istorijsku pozadinu, ali nema stvarnu političku nezavisnost. On je zaista kao Vučić, samo u drugom ruhu, drugom licu.