U Kraljevu hapšenje zbog 'špijunaže', u Prištini kažu zbog davanja informacija o masovnoj grobnici

U Kraljevu, u centralnoj Srbiji, uhapšen je R.T. (1980) iz Istoka, na Kosovu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo špijunaža, prenela je agencija Tanjug emitujući snimke hapšenja.

Prema saznanjima te agencije, Viši sud u Kraljevu odredio je pritvor do 30 dana za R.T. nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, Bezbednosno-informativna agencija i Više tužilaštvo u Kraljevu nisu odgovorili na upit RSE o hapšenju R.T., niti su zvanično potvrdili informaciju.

Prema medijskim navodima R.T. se sumnjiči da je duže vreme sarađivao sa "Albanskom obaveštajnom službom", koja deluje na Kosovu.

Dodaje se da je uhapšeni prikupljao i dostavljao podatke i saznanja o aktivnostima nekadašnjih i sadašnjih pripadnika Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i drugih bezbednosnih struktura države.

Navedeno je da je zbog njegovih aktivnosti uhapšeno više lica srpske nacionalnosti na Kosovu, te da je došlo do progona većeg broja Srba sa područja Zubinog Potoka i severa Kosova.

Kosovski ministar Hoti: Hapšenje sabotaža rasvetljavanja sudbine nestalih

Kosovski ministar rada, porodice, socijalne zaštite i vrednosti oslobodilačkog rata Andin Hoti ocenio je da je hapšenje osobe za koju tvrdi da je pomogla u otkrivanju navodne masovne grobnice na Kosovu "pokušaj ubistva istine".

"Ovo nije država koja traži pravdu. Ovo je državni aparat koji nastavlja da štiti kriminalce, zastrašuje svedoke i sprečava rasvetljavanje sudbine nestalih osoba. Svako ovakvo hapšenje šalje jasnu poruku: ko govori o masovnim grobnicama, biva kažnjen", naveo je Hoti na Fejsbuku.

On je ocenio da to nije nedostatak saradnje, već "direktna sabotaža procesa rasvetljavanja sudbine nestalih osoba i kršenje duha Deklaracije o nestalim osobama, dogovorene u Briselu".

Hoti nije naveo na osnovu kojih saznanja tvrdi da je osoba uhapšena zbog navodne pomoći u otkrivanju grobnice, a nije bio dostupan za dodatni komentar.

Do hapšenja je došlo nekoliko dana nakon što su kosovske vlasti započele iskopavanje u Malom Kaluđeru kod Zubinog Potoka zbog sumnje na postojanje masovne grobnice.

Glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Kosova Bljerim Isufaj potvrdio je 30. jula da su tokom iskopavanja pronađeni posmrtni ostaci na lokaciji za koju se sumnja da je masovna grobnica ljudskog porekla.

Prema njegovim rečima, identifikacija žrtava zahtevaće vreme, jer će posmrtni ostaci biti podvrgnuti DNK analizi.

Kosovske institucije sumnjaju da bi lokacija mogla biti povezana sa nestankom "grupe mitrovačkih intelektualaca".

Vršilac dužnosti premijera Aljbin Kurti izjavio je 29. jula da je to prva pretpostavka institucija, ali je naglasio da će identitet pronađenih posmrtnih ostataka moći da bude potvrđen tek po okončanju svih istražnih procedura.

U aprilu 1999. godine na severu Kosova nestala su 23 albanska civila, među kojima su bili lekari, profesori, advokati i drugi ugledni građani.

Bez zvanične potvrde da li je reč o istoj osobi

Fond za humanitarno pravo Kosova i Fond za humanitarno pravo Srbije saopštili su da provera informacije o masovnoj grobnici u Malom Kaluđeru traje duže od dve decenije.

U njihovim saopštenjima je navedeno da je informacija o mogućoj masovnoj grobnici u tom selu javno dostupna od 7. januara 2013. godine, kada je dnevni kosovski list na albanskom jeziku Zeri (Zëri) objavio izjavu R.T. o ubistvu 23 albanska civila i tajnom ukopu njihovih tela u dolini sela Mali Kaluđer.

Navedeno je da je R.T. dao izjavu istražiteljima UNMIK-a i Kosovskoj policiji 7. februara 2003. godine.

Nema zvanične potvrde da li je reč o istoj osobi R.T. koja je uhapšena u Kraljevu i svedoku o grobnici na severu Kosova.