U Srbiji uhapšena osoba osumnjičena za kršenje mjera protiv afričke kuge svinja

Pripadnici kriminalističke policije u Sremskoj Mitrovici, u sjevernom dijelu Srbije, uhapsili su jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka.

Kako je saopšteno iz policije 22. jula, sumnja se da je ova osoba od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupala suprotno mjerama koje je donijela Uprava za veterinu radi sprječavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mjesta Salaš Noćajski.

"Uprkos važećim merama, nastavio je da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu. Prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa za koje osumnjičeni nije posedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je po nalogu veterinarske inspekcije, zatečeno meso, proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porijekla, oduzeto i uništeno.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Policijska akcija je sprovedena u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U Srbiji je trenutno aktivan virus afričke svinjske kuge. Uginulo je ili eutanazirano skoro trideset hiljada svinja.

Virus afričke kuge svinja aktivan je u sedam okruga, 12 opština i 52 naseljena mesta u Srbiji, zaključno sa 19. julom.

Pogođeni su Zapadnobački okrug, Južnobački, Sremski, Mačvanski, Kolubarski, Podunavski i Grad Beograd.

Inače, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razriješio je 21. jula Sašu Ostojića sa dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja.

Za novog rukovodioca imenovao je Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu.

Od virusa afričke svinjske kuge ne mogu da obole druge životinje ni ljudi, a ne postoji lijek ni vakcina.

Kontakt domaćih i divljih svinja predstavlja jedan od najvećih rizika za širenje bolesti. Virus prenosi i čovjek obućom, odjećom, opremom, vozilima.