Srbija treba da primeni preporuke za sajber bezbednost 5G mreže, kažu iz EU

Evropska komisija je u prošlogodišnjem izveštaju o Srbiji potvrdila da je zemlja prenela preporuke iz Instrumenta Evropske unije za sajber bezbednost 5G mreža u svoj zakonodavni okvir. Zvaničnici evropskih institucija navode da Srbija sada treba da se fokusira na njegovu punu primenu.

"Sada je potrebno da Srbija u potpunosti sprovede ovaj instrument, uključujući procenu profila rizika dobavljača i uvođenje odgovarajućih ograničenja i/ili isključenja za dobavljače koji predstavljaju visok rizik", rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) portparol Evropske komisije.

Iako su za prethodne generacije mobilnih mreža nabavljali opremu i od kineskih proizvođača, operateri u Srbiji kažu da za 5G koriste evropsku tehnologiju.

Portparol EU je dodao da će procena napretka ostvarenog u ovoj oblasti tokom protekle godine biti predstavljena u okviru Paketa proširenja za 2026. godinu.

"Bezbednost naših 5G mreža od ključnog je značaja za ekonomije Evropske unije i zemalja kandidata. Evropska komisija naglašava važnost brze primene EU Instrumenta za sajber bezbednost 5G mreža kako bi bile usvojene odgovarajuće mere koje efikasno odgovaraju na rizike koje predstavljaju dobavljači visokog rizika", naveo je portparol Komisije u odgovoru za RSE.

EU Instrument za sajber bezbednost 5G mreža predstavlja skup neobavezujućih mera koje su države članice Evropske unije usaglasile radi jačanja bezbednosti 5G mreža. Predviđa strože bezbednosne zahteve za telekomunikacione operatere, procenu dobavljača na osnovu bezbednosnih rizika, ograničavanje korišćenja "visokorizičnih" dobavljača u ključnim delovima 5G infrastrukture, kao i smanjenje zavisnosti od jednog dobavljača.

Iako se u dokumentu ne pominje nijedna kompanija, okvir je usvojen u vreme pojačane zabrinutosti zbog kineskih proizvođača telekomunikacione opreme.

Na državama članicama Evropske unije, koje žele da usklade svoje zakonodavstvo sa evropskim pravilima, jeste da ove preporuke primene kroz nacionalne propise i regulatorne mere.

Usvajanje ovog okvira se snažno preporučuje i u praksi je gotovo neophodno za one zemlje koje teže članstvu u Evropskoj uniji.

Operateri u Srbiji, koja je kandidat za članstvo u EU, za razvoj 5G mreža kažu da koriste evropsku tehnologiju. Međutim, za prethodne generacije mobilnih mreža nabavljali su opremu i od kineskih proizvođača.

Finansijska podrška Sjedinjenih Država razvoju 5G mreže Telekoma Srbija otvorila je pitanje smanjenja višegodišnje saradnje državne kompanije sa tehnološkim gigantom Huawei, koji se nalazi na američkoj trgovinskoj crnoj listi zbog tvrdnji Vašingtona da njegova 5G oprema može predstavljati bezbednosni rizik i biti iskorišćena za špijunažu u korist kineske države. Huawei te optužbe odbacuje.

Razvoj 5G mreža postao je geopolitičko pitanje koje stavlja na test politiku balansiranja Srbije između istoka i zapada.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija navodi da operateri samostalno biraju dobavljače 5G opreme u skladu sa važećim propisima, dok država priprema Nacionalnu procenu rizika 5G mreže, koja će klasifikovati dobavljače prema stepenu rizičnosti. U Ministarstvu ističu da se pristup zasniva na proceni rizika, a ne na automatskom isključivanju pojedinih dobavljača, uz procenu diversifikacije dobavljača radi jačanja otpornosti mreža i praćenje preporuka Evropske unije i međunarodne prakse.

Evropska komisija je u januaru 2026. predstavila predlog revizije Akta o sajber bezbednosti, kojim bi se omogućilo postepeno isključivanje opreme dobavljača ocenjenih kao "visokorizični" iz kritične infrastrukture Evropske unije.

Predlog predviđa da mobilni operateri uklone ključne komponente takvih dobavljača u roku od 36 meseci od objavljivanja liste visokorizičnih dobavljača, dok će rokovi za fiksne i satelitske mreže biti određeni naknadno.