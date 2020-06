Povratak na teren? Sport se sprema na povratak usred krize korona virusa

Korona virus je zazviždao kraj za mnoge sportove širom svijeta. Sada, kako se izbijanje zaraze smanjuje u nekim dijelovima planete, fudbal, tenis, kriket i drugi sportovi spremaju se za povratak na igrališta – sa mnogo ograničenja.

Rusija je među nekoliko država koje će dozvoliti navijačima da prisustvuju fudbalskim utakmicama, ali samo na jednom dijelu stadiona. Danska je otpočela povratak fudbalske lige krajem maja sa navijačima koji su virtuelno prisustvovali meču preko platforme Zoom.

Srbijanska teniserska zvijezda Novak Đoković planira teniski turnir na Balkanu, ali ostaje nejasno da li će publika moći da dođe.

Formula 1 ide ka trkama tokom ljeta, ali sa restrikcijama koje će odvajati protivničke timove.

RSE daje pregled koji sportovi su spremni za ponovni početak - gdje i kada.

Fudbal/Britanija: Engleska premijer Liga vraća se 17. juna. Kao i drugdje, navijači neće prisustvovati utakmicama. Liverpool, sa 25 poena na vrhu je tabele sa 20 timova i na pragu je da zapečati svoju prvu titulu u 30 godina. Sve 92 utakmice će se prenositi uživo, neke od njih i na BBC-ju, što je prvi prenos za ovog javnog emitera u 32 godine. Engleski šampionat – drugi po redu važnosti u zemlji – počet će 20. juna.

Fudbal/Njemačka: Bundesliga je prva vodeća liga u Evropi koja je počela sa utakmicama, 16. maja, nakon zastoja od 13. marta. Utakmice su igrane na praznim stadionima, igrači su živjeli u izolaciji i bili testirani na korona virus. Preostalo je još da se odigra pet mečeva. Bajern iz Minhena je na prvom mjestu, sedam poena ispred Borusije iz Dortmunda. Druga liga Njemačke, Bundesliga 2, takođe je obnovila igranje, iako je Dinamo iz Drezdena morao da odgodi utakmicu nakon što su dva igrača bila pozitivna na korona virus.

Fudbal/Španija: Prva liga Španije, LaLiga, počeće sa utakmicama 11. juna kao bi završila sezonu. Utakmice će se igrati svaki vikend, ali ni jedan tim ne može igrati dvije utakmice u toku 72 sata. Neke utakmice će početi kasno, oko 11 sati uveče, kako bi se izbjegla ljetnja vrućina. Titulu brani Barselona koja je dva poena ispred Real Madrida na vrhu tabele sa 11 preostalih utakmica.

Fudbal/Italija: Italijanska Serija A će početi 20. juna. Utakmice su suspendovane 9. marta, kada je Juventus bio na čelu tabele sa jednim poenom prednosti i 12 utakmica koje se još trebaju odigrati. Italijanska fudbalska federacija je 20. maja postavila 20. avgust kao rok za okončanje sezone 2019-20. Nisu svi u Italiji zadovoljni ovom odlukom. Massimo Cellino, vlasnik Breše (Brescia) koja je na dnu tabele Serije A rekao je za BBC da je obnavljanje utakmica bila "suluda odluka".

Fudbal/Francuska: Francuska Prva liga je otkazana nakon što je Francuska zabranila sve sportske događaje, uključujući i one bez publike i navijača sve do mjeseca septembra. Premijer Edouard Philippe je rekao da je sportska sezona 2019-20. gotova kada je 11. maja najavio popuštanje mjera zabrane zbog korona virusa u Francuskoj. Uprava francuskog fudbala se nadala da će obnoviti sezonu 17. juna i završiti je do 25. jula. U Francuskoj je fudbal suspendovan na neodređeno vrijeme 13. marta.

Fudbal/Nizozemska: Nizozemska je krajem aprila najavila da otkazuje ostatak sezone i tako postala prva evropska zemlja u vrhu ovog sporta koja je to uradila. Odluka nije bila iznenađujuća pošto je holandska vlada donijela odluku da nema sportskih događaja do najranije 1. septembra. Neće biti navijanja u Eredivisie šampionatu ove godine i pozicije u evropskim takmičenjima biće podijeljene na osnovu pozicija nakon 26 utakmica za 18 timova.

Fudbal/Danska: Iako nije u Premijer ligi Evrope, Danska je došla na naslovne strane zbog načina na koji je ponovo otvorila utakmice krajem maja. Navijači nisu bili na stadionima kada su igrali AGF Aarhus i Randers, 28. maja – koristili su Zoom kako bi bili dio utakmice. Hiljade danskih navijača uključilo se preko video poziva u četvrtak uveče i tako bilo prisutno na stadionu Ceres Park. Dok je stadion bio bez navijača, lica hiljada fanova koji su se pridružili utakmici preko Zoom-a bila su prikazana na ogromnim ekranima postavljenim na duž terena.

Fudbal/Rusija: Premijer liga će nastaviti sa utakmicama 21. juna, najavo je Fudbalski savez Rusije sredinom maja. Utakmice 16 vodećih ruskih timova nisu igrane od 16. marta. Prva ruska liga (Rusija je prva u Evropi po broju registrovanih slučajeva zaraženih korona virusom), dozvoliće da navijači budu na stadionima, za razliku od drugih država. Prema planu, na utakmicama će moći da prisustvuje broj posmatrača koji prelazi 10 posto kapaciteta stadiona. Zenit iz Sankt Peterburga je vodeći u Ligi sa devet poena i osam utakmica koje još treba da se odigraju.

Liga Šampiona, Evropska Liga, Euro 2020: UEFA, rukovodeće tijelo evropske fudbalske federacije, najavila je 23. maja da će takmičenja za vodeće evropske klubove – Liga Šampiona i Evropska liga – biti odgođena. U ovoj najavi UEFA je dodala da "nema odluke o odgođenim datumima". Euro 2020 šampionat nacionalnih reprezentacija koji je prvi put bio zakazan za igranje širom Evrope odgođen je do 2021.

Tenis: Nema Wimbledona, nema French Open-a – fanovi tenisa imaju malo razloga za veselje. Ipak, postoji tračak nade. Srbijanski teniser Novak Đoković najavio je ambiciozni turnir u junu. Prvi dio Adria Open-a održaće se u Đokovićevom rodnom gradu Beogradu, 13-14. juna. Turnir će se onda preseliti u Hrvatsku u Zadar, dok će Bosna i Hercegovina i Crna Gora oprezno ugostiti dvije zadnje faze turnira. Među osam igrača, pored Đokovića tu su i Hrvati Marin Čilin i Borna Ćorić kao i Bugarin Grigor Dmitrov i Nijemac Alexsander Zverev. Ostaje nejasno da li će fanovima biti dozvoljen pristup na mečeve.

Formula 1: Šefovi F1 su 2. juna potvrdili evropski dio obnovljene sezone 2020, sa ukupno osam trka koje se planiraju širom kontinenta. Motori će se prvo upaliti u Austriji za dvije trke 5. i 12. jula. Ako budu uspješne slijediće treća u Budimpešti u Mađarskoj 19. jula. Nakon toga desile bi se trke u avgustu u Silverstoneu u Britaniji. Onda bi Španija ugostila trku 16. avgusta, slijedila bi Belgija 30. avgusta. Završiće se klasičnom trkom za Grand Prix u Italiji 6. septembra. Šefovi F1 radili su na planovima da osiguraju događaje što je sigurnije moguće. Predstojeće trke će biti zatvorene i bez publike, a timovi su ograničeni na minimalno osoblje. Personal će biti testiran prije putovanja kako bi se osiguralo da nemaju korona virus, putovaće čarter letovima i testiraće se i tokom pojedinačnih trka.

Kriket: Kao i drugi sportovi, kriket je u zastoju od marta kada je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila pandemiju. Međutim, sada ima naznaka da se ovaj sport polako vraća. Pakistan planira da ide na turneju po Engleskoj ovog ljeta na tri testa i tri T20 meča od kraja jula do početka septembra, rekao je pakistanski zvaničnik za kriket 29. maja. Vasim Kan, izvršni direktor pakistanskog Odbora za kriket, rekao je da igrači neće morati da putuju i igraju ako to ne žele. "Igrači će se moći izjasniti – niko neće biti prisiljen da putuje i igra. Za nas je to velika stvar, kako se igrači osjećaju, dali žele da putuju avionom", rekao je Kan za sportski portal Inews.

Olimpijada: Međunarodni olimpijski komitet (MOK) i vlada Japana donijeli su u martu, do sada nezabilježenu odluku da se Olimpijske igre u Tokiju, koje su trebale da počnu julu, odgode za narednu godinu zbog pandemije. Sada su zakazane za 23. juli – 8. avgust, 2021. – ali pošto pandemija COVID-19 još nije gotova i vakcina još nije napravljena, zvaničnici se već sada pitaju da li je i tada moguće održati Olimpijadu. John Coates, australijski šef MOK-ovog inspektorata za Tokijo, nedavno je rekao da se organizatori igara suočavaju sa "stvarnim problemima" u organizaciji Olimpijade iduće godine. Coates je rekao da bi organizatori trebali da počnu planiranje u oktobru, za nešto što će biti "veoma drugačije" Olimpijske igre ako ne bude naznaka da je COVID-19 eliminisan.

Atletika: Dijamantska liga planira da održi tri događaja u avgustu u Monaku, Gatesheadu i Štokholmu, nakon kojih bi uslijedili sastanci u Lozani, Briselu, Parizu, Šangaju i moguće Rimu ili Napulju. Događaji u američkoj državi Oregon, Dohi, Kataru i Kini zakazani su za oktobar.

Hokej na ledu: Nacionalna liga Sjeverne Amerije (NHL) najavila je krajem maja planove da obnovi utakmice, do sada je to jedina profesionalna liga na kontinentu koja je to učinila. Detalji još nisu jasni, ali Liga planira da ide prvo na play-off utakmice koje uključuju 24 tima od ukupno njih 31. Utakmice bi se igrale na nekoliko lokacija. Timovima neće biti dozvoljeno da ponovo treniraju prije 1. jula. Pobjednik Kupa Stanley bi trebao biti poznat do početka jeseni. U Evropi, Kontinentalna hokejaška liga (KHL) koju predvodi Rusija, najjača liga hokeja pored NHL-a, najavljuje da planira da se vrati 2. septembra. Iz Lige su 27. maja rekli da je datum “preliminaran” i da bi mogao biti predmet "neophodnih korekcija" u zavisnosti kako će se razvijati širenje korona virusa. KHL ima timove u šest država iako je većina iz Rusije.

Košarka: Nacionalna košarkaška liga (NBA) čini se da će ponovo otvoriti sezonu u julu, moguće u Orlandu na Floridi sa play-off utakmicama do početka septembra. Liga još treba da odobri plan, ali čini se da je izgledno da u bilo kojoj opciji neće biti uključeno svih 30 ekipa. U Evropi, španska Liga Endesa će obnoviti finalni turnir sa 33 utakmice u na jednom terenu koji bi mogao biti Grand Canaria. Još uvijek nisu postavljeni čvrsti datumi, ali juli bi mogao biti mjesec za novi početak.