Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva potpisale Memorandum o osnivanju univerziteta

Memorandum o saradnji Srbije i Srpske pravoslavne crkve (SPC) na osnivanju Univerziteta "Sveti Sava" potpisan je 8. maja u zgradi Patrijaršije SPC u Beogradu.

Potpisali su ga premijer Srbije Đuro Macut i patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije.

"Svesni značaja trenutka za budućnost srpskog obrazovanja i kulture, uvereni smo da nastavljamo istorijski utemeljen prosvetni put srpskog naroda, crkve i države", kazao je Porfirije.

Odluka o osnivanju nove visokoškolske ustanove dolazi u trenutku kada su predstavnici akademske zajednice u Srbiji su na meti kritika vlasti otkako su podržali studentske proteste pokrenute zbog tragedije u Novom Sadu u novembru 2024. godine.

Srpska pravoslavna crkva stala je na stranu vlasti i označila antivladine proteste kao pokušaj destabilizacije države.

Poglavar SPC je kazao da osnivanje Univerziteta Sveti Sava "nije upereno ni protiv koga" već da iskazuje "brigu za javno i opšte dobro".

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je izjavio da će se na novom univerzitetu školovati budući sveštenici i da će SPC imati finansijsku i "svaku drugu vrstu pomoći" države prilikom osnivanja te visokoškolske ustanove.

"U vremenima kada smo gubili državnu, nismo izgubili sebe, jer smo imali crkvu i njenu školu. Na ovom univerzitetu će mladi moći da steknu izuzetno obrazovanje i baštine patriotizam", kazao je Vučić.

Tekst Memoranduma je, početkom aprila, usvojila Vlada Srbije.

Međutim, osim nekoliko rečenica nije detaljnije obrazloženo sa kojim ciljem se planira osnivanje univerziteta niti da li će se on voditi kao državna ili privatna ustanova, s obzirom na to da isključivo vlada može da formira državne univerzitete.

Iz Vlade su za Radio Slobodna Evropa tada naveli da će nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju dve strane "započeti razgovore o detaljima osnivanja ovog univerziteta".

Iz Ministarstva prosvete i Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima ove inicijative.