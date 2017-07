I nena daje za pomoć studentima

Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću „Pobjeda Rudet“. Nakon projekata u kojima je učestvovao još kao student prije sedam godina, sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.

„Radi se o mladim ljudima, pretežno visokoobrazovanim, koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije. Uglavnom smo mi, onako, uz kafu, razmišljali da učinimo neko dobro djelo.“

Kemal Halilović je diplomirani ekonomista, rukovodilac je službe za računovodstvo i finansije firme 'Pobjeda Technology':

„Znali smo šta je nama značila ta stipendija, ta neka pomoć. Glavni inicijatori - to je grupa visokoobrazovanih ljudi koji su upravo završili fakultete i znali šta znači ta stipendija. U početku nismo ni znali kako će se to kretati. Krenuli smo od jednog studenta. Kasnije ih je tu prodefilovalo osam. I ono što mogu reći jeste da je jedan od onih koji daje priloge upravo student kojeg smo stipendirali.“

Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi „Agros“. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu četiri, do kraja godine i pet mjesečnih studentskih stipendija:

„Ja ću vam reći da u toj grupi nije samo omladina. Omladina je inicirala ovo, a sada imamo i dosta ljudi srednje dobi, a isto tako i starijih i starih osoba. Što se tiče moje porodice, mogu slobodno da kažem, bez skromnosti, da svi daju tu članarinu, da li na godišnjem nivou ili mjesečno. Godišnje je 60 konvertibilnih maraka (oko 30 eura), a mjesečno je pet KM. Nedavno se priključila i moja nena koja ima devedeset godina.“

Kemal Halilović kaže da ima raznih profila ljudi koji učestvuju, od medicine, profesora matematike, Filozofskog fakulteta.

„Broj članova koji su davali priloge iz godine u godinu je rastao. Mi nismo ništa forsirali, nego nenametljivo, spontano. I eto, hvala Bogu, do sad smo imali situaciju da smo svakog studenta kojeg smo uključili, ispoštovali do kraja, i dokle je on želio, školovati.“

Simboličnih pet KM mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Oni koji to mogu i žele izdvoje i dodatni dobrovoljni prilog. Svaki student dobije po 100 KM mjesečno, ukupno 1.000 KM za godinu studija, a nekima je takva podrška bila presudna da upišu fakultet. Alen Žiga:

„Gledajući naš sastav, da su to ljudi koji rade u privrednom sektoru, mi nismo neki da se hvalimo. Mi smo tipovi koji radimo svoj posao i mi ne smatramo da je ovo nešto ekstra.“

Podrška stipendistima nije samo materijalna već im grupa pomaže i savjetima. Dobrota još uvijek živi u našem narodu, iako je potiskuju novi način i tempo života, kažu naši sagovornici, koji nisu zaboravili koliko je podrška važna kada je dobijete u pravom trenutku. Zato se nadaju da će njihova priča biti samo podstrek ostalima da na sličan način iskoriste slobodno vrijeme i sa simboličnim sredstvima učine velika djela.