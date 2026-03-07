Dostupni linkovi

Život bez struje u socijalnom stanu u Beogradu
Zbog duga koji je, kako kaže, u tom trenutku dostigao više od 300.000 dinara (oko 2.500 evra), Svetlani Jovanović isključena je struja pet godina nakon što se 2008. uselila u socijalni stan u Zemun Polju, na periferiji Beograda. Svetlanin slučaj nije usamljen - bez struje ili u strahu od iseljenja živi nemali broj korisnika socijalnih stanova u Zemun Polju, objasnila je krajem prošle godine za RSE Nađa Marković iz A 11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava. Kako izgleda život u socijalnim stanovima u Beogradu – slušajte u podkastu Zaviri ispod površine.

