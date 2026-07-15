Šta će biti sa predlogom sankcija Rusiji posle smrti senatora Grahama?

Smrt američkog senatora Lindzija Grejama (Lindsey Graham) znači gubitak jednog od najjačih zagovornika Ukrajine među ljudima koji su imali direktnu vezu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump), ali je istovremeno dala novi podsticaj sveobuhvatnom dvostranačkom zakonu o sankcijama Rusiji, čiji je Grejam bio glavni promoter.

Američki Senat je 13. jula napravio korak bliže ubrzanom usvajanju tog zakona, pošto su lideri obe stranke pozvali na brzo usvajanje predloga koji je dugo bio po strani u zakonodavnom procesu, otkako ga je Grejam prvi put predstavio u aprilu prošle godine.

Konačnu verziju zakona, u koju Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, trebalo je tog dana da predstavi sam Grejam, nakon višemesečnih pregovora sa Belom kućom i demokratskim koautorom zakona, senatorom Ričardom Blumentalom (Richard Blumenthal) iz Konektikata.

Međutim, Grejamova iznenadna smrt tokom vikenda pretvorila je taj dan u dan sećanja, dok su senatori odavali počast njegovom nasleđu i istovremeno više puta pozivali da se zakon usvoji bez odlaganja.

Do večeri su pomoćnici senatora saopštili da se radi na finalizaciji revidiranog teksta i njegovom usklađivanju sa nedavno usvojenim zakonom Predstavničkog doma, što bi moglo omogućiti da predlog bude direktno upućen američkom predsedniku na potpis čim prođe glasanje u Senatu.

Bela kuća je takođe 13. jula javno podržala zakon, nakon nekoliko nedelja pregovora između Grejama i administracije.

Lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun (John Thune) iz Južne Dakote izjavio je da je Bela kuća blisko sarađivala sa Grejamom na zakonu tokom njegovih poslednjih dana i izrazio nadu da će republikanci i demokrate brzo usvojiti predlog.

"To je bilo ono do čega mu je najviše stalo kada je reč o političkom uspehu i dostignuću, i to bi svakako predstavljalo neverovatno nasleđe koje bi ostavio iza sebe", rekao je Tjun novinarima.

Revidirani zakon proširuje sankcije

Prema revidiranom nacrtu u koji je RSE imao uvid, zakon značajno proširuje prvobitni Akt o sankcionisanju Rusije.

Umesto zahteva da predsednik formalno utvrdi da je Moskva odbacila mirovne napore ili prekršila mirovni sporazum, mnoge sankcije bi automatski stupile na snagu u roku od 30 dana od usvajanja zakona.

Nova verzija predviđa znatno šire sankcije koje ne bi bile ograničene samo na ruske zvaničnike i finansijske institucije, već bi obuhvatile investicije, državni dug, pomorski sektor, izvoz energenata, uvoz uranijuma, sisteme za finansijsku komunikaciju i druge oblasti ruske ekonomije.

Zakon bi takođe ovlastio predsednika da uvede visoke carine na uvoz iz zemalja koje nastave da kupuju rusku naftu, prirodni gas i uranijum.

Grejam i Blumental objavili su prošle nedelje da su, nakon opsežnih pregovora, postigli dogovor sa administracijom o konačnom tekstu zakona.

Zakonodavci traže hitno glasanje

Tokom dana posvećenog odavanju počasti Grejamu, senatori iz obe stranke tvrdili su da bi usvajanje paketa sankcija bio najprimereniji način da se oda priznanje njegovom poslednjem velikom zakonodavnom prioritetu.

Lider demokratske manjine u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) iz Njujorka pozvao je Tjuna da odmah stavi zakon na dnevni red, podsećajući da su on i Grejam, uprkos čestim političkim neslaganjima, sarađivali na pitanjima od kineske valutne politike do reforme imigracionog sistema i, u novije vreme, podrške Ukrajini.

"Do samog kraja, život senatora Grejama bio je definisan javnom službom", rekao je Šumer. "Uprkos našim brojnim i snažnim neslaganjima, senator Grejam i ja ipak smo pronalazili načine da radimo zajedno."

Senator Kris Kuns (Chris Coons) iz Delavera, jedan od Grejamovih najbližih demokratskih partnera u spoljnoj politici, rekao je da je Grejam bio oduševljen nakon razgovora sa Trampom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelenskyy) o zakonu o sankcijama.

"Bio je presrećan", rekao je Kuns. "Bio je toliko uzbuđen kada smo razgovarali o odlasku u Kijev, o tome da odnesemo dobre vesti Zelenskom, i o povratku ovde ove nedelje kako bismo usvojili ovaj zakon."

Kuns je dodao da je Grejam verovao da će ruski predsednik Vladimir Putin odustati tek ukoliko bude suočen sa još jačim ekonomskim pritiskom.

"Mislim da je najmanje što možemo da učinimo kako bismo odali počast uspomeni na Lindzija Grejama jeste da razmotrimo i usvojimo zakon za koji se tako dugo zalagao i borio", rekao je.

Senator Rodžer Viker (Roger Wicker) iz Misisipija obećao je da će nastaviti da podržava zakon, navodeći da on treba da bude usvojen kako bi se "izvršio maksimalan ekonomski pritisak na Putinovu ratnu mašineriju i pomoglo okončanje ovog nepravednog rata".

Blumental je poručio da planira sastanak sa Tjunom kako bi razgovarali o završnim pripremama i pronašli novog republikanskog glavnog sponzora zakona nakon Grejamove smrti.

"Treba posmatrati kao prikladan način odavanja počasti senatoru Grejamu da se ovaj zakon brzo usvoji u znak sećanja na njega", rekao je Blumental. "To je upravo ono o čemu smo razgovarali poslednji put kada sam se čuo s njim tokom vikenda."