Šok u devedesetom minutu

Zbog čega je smenjen selektor Srbije Slavoljub Muslin, sa kojim se fudbalska reprezentacija plasirala na Mundijal u Rusiji, zagonetka je za domaći i svetski sport. Dok ćutanje aktera pojačava misteriju otpuštanja trenera koji ima rezultat, ponuđeni oficijelni odgovori za sada su u stilu klasične fudbalsku sentence - „lopta je okrugla“.

„U našem fudbalu, ako stvari mogu da krenu naopako one će uvek krenuti naopako. Sama činjenica da je selektoru neko pokušao da nametne neke igrače dovoljna je za trenera sa integritetom da na to ne pristane“, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Pavić, novinar lista Danas, jedan od retkih koji je pokušao da odgonetne šta je dovelo do smene Slavojuba Muslina.

Vladimir Novaković, novinar Sport kluba, kaže za RSE da dosta govori i to kako je u svetu odjeknula vest o odlasku trenera koji je Srbiju vratio na veliku scenu:

„Svi mediji van Srbije bili su šokirani. Zaista samo možemo da nagađamo šta se dogodilo i šta je pozadina svega toga. Ali kod Muslina postoji jedna vrlo jednostavna stvar, on je čovek koji ne dozvoljava da mu se neko odozgo meša u rad.“

Razlog Muslinove smene ostao je misterija i za renomirani BBC koji se pitao: "Završiš prvi u kvalifikacionoj grupi za Svetsko prvenstvo. Plasiraš se na prvo veliko takmičenje posle osam godina. Otpustiš trenera?".

Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, rekao je RSE da do daljeg neće komentarisati Muslinovu smenu i da samo Goran Bunjevčević, sportski direktor FSS, o tome može više da kaže. Bunjevčević nije odgovorio na pozive novinara. Slavoljub Muslin takođe je bio nedostupan za komentar.

Posle sastanka sa Muslinom, nekoliko dana pre njegove smene, prvi čovek FSS Slaviša Kokeza je za agenciju Beta, između ostalog, rekao:

“Plasman na Svetsko prvenstvo je bio moja misija i cilj, za koji sam izabrao Muslina da vodi reprezentaciju. Nije on pao s neba, već je došao na moj predlog. Taj cilj smo ostvarili, ali taj period je iza nas i zato je normalno da razgovaramo o nastavku saradnje i vidimo kako stoje stvari.”

Da je Muslin bivši selektor Fudbalski savez Srbije obznanio je u saopštenju 30. oktobra u kom stoji da je Odbor za hitna pitanja FSS doneo odluku o sporazumnom raskidu ugovora i zahvalio mu na, kako se navodi, dobroj saradnji i ostvarenom rezultatu.

Slavoljub Muslin, koji od ponedeljka više nije selektor Srbije, u intervjuu za Večernje novosti izjavio je da nije dozvolio da mu se drugi mešaju u posao.

"Nikada u karijeri nisam dozvolio tako nešto i nikada se to neće dogoditi. Ne postoji teoretska šansa da mi menadžeri, čaršija i polusvet sastavljaju tim. Menadžer Sergeja Milinkovića Savića vodi u žutoj štampi hajku protiv mene. Koliko se pričalo o Sergeju, očekivao sam da ga preporuči čak i papa koji je u Rimu mogao da ga vidi u dresu Lacija”, rekao je, između ostalog, Muslin čime je odgovorio na nezvanične priče da mu je iz vrha FSS-a zamerano to što u reprezentaciju nije pozivao neke od „zlatnih“ omladinaca koji su osvojili Mundijal na Novom Zelandu.

“Zašto bi neko iz Saveza smenjivao selektora zbog njegovog izbora igrača? Zbog čega su ga onda uopšte dovodili, zašto su mu onda dali poverenje? Muslin nije ni pominjao spisak igrača za Rusiju. Niti je neki spisak putnika na Mundijal, ni neki najširi, uopšte objavljen. Dakle Muslin nije ni imao priliku da sastavi taj spisak”, kaže Zoran Pavić.

Oni koji pod znak pitanja stavljaju Slavoljuba Muslina zameraju mu da su mu u reprezentaciji igrali i fudbaleri koji nisu prva opcija ni u svojim klubovima, da je sportski tvrdoglav i da nije odstupao od svojih ideja iako su možda pogrešne, a posebno to što je, kako smatraju, pretio da ugrozi fudbalsku budućnost Srbije jer je odbijao da “mladim lavovima”, kao što su asovi Lacija Sergej Milinković Savić i Benfike Andrija Živković, pruži šansu da na ruskom tlu zaigraju na velikoj sceni.

I u ovoj priči, kaže Vladimir Novaković, jasno je da je selektorska autonomija u srpskom fudbalu upitan pojam.

“Ne verujem čak ni da je legendarni Miljan Miljanić imao autonomiju na Svetskom prvenstvu u Španiji 82. A tek za sve ove ostale ne smem ni da zamislim kako je to funkcionisalo. Znamo da Muslin ne želi da previše koristi mlade igrače zbog toga što je njegov stil takav. Nema tu lepršavosti, treba mu neko ko će da odrađuje dogovoreno u svlačionici, tu se oni ne uklapaju. I iz toga je verovatno nastao jedan od ključnih problema.”

San svih koji nešto znače u fudbalu je da se pojave na svetskom prvenstvu. Na prvom mestu mundijalsku šansu priželjkuju fudbaleri i treneri, na čiji izbor posebno na Balkanu neretko pada senka ili se vode žustre rasprave, ali i njihovi menadžeri i pripadnici poslovično prisutnih interesnih struja u “najvažnijoj sporednoj stvari na svetu”.

“Kada pogledate decenijama unazad, za svako veliko takmičenje se može reći da postoji po nekoliko igrača koji su otišli zato što je postojao neki spoljni pritisak da se oni tamo pojave”, kaže novinar Vladimir Novaković.

Dok se prekaljene vedete poreklom iz Srbije i njeni talenti u usponu, vođeni patriotskim, sportskim i egzistencijalnim motivima, nadaju proboju na svetskom fudbalskom tržištu, publika, posle lošeg iskustva sa sportskom sudbinom poslednjeg mundijalskog selektora Srbije Radomira Antića, čeka željna dobrog fudbala i veruje da je baš Rusija mesto konačnog velikog reprezentativnog uspeha.

“Suštinski, mi ni u najidealnijoj varijanti nemamo neke velike šanse na Mundijalu. Ali mislim da su nam zbog svih ovih problema te šanse sada još manje”, zaljučuje novinar Zoran Pavić.

U iščekivanju još jednog turnira istine za srpski fudbal, domaći mediji za jedan dan zaboravili su bivšeg trenera i otpočeli novu zabavu nazvanu “ko će biti novi selektor?”. Ponuđeni odgovori su Dragan Stojković Piksi, Karlo Anćeloti, Ljubiša Tumbaković, Ivica Jovanović, Aleksandar Stanojević, Siniša Mihajlović, Vladimir Vajs…