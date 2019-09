Tužilac iz afere 'Pazar' za RSE: Ne znam za sporne aktivnosti Emrovića

Zbog proslave rođendana Stanislava Dukića, tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koja je organizovana u beogradskom hotelu "Šumadiji", na kojoj su, uz četvoro nosilaca tužilačke funkcije, navodno bili i ljudi iz kriminogene sredine iz Novog Pazara, Zagorka Dolovac, republička javna tužiteljka Srbije, naložila je da Etički odbor Državnog veća tužilaca (DVT) pokrene hitan postupak".

To telo će utvrđivati da li su Dukić i njegovo troje kolega - tužioci Goran Ilić, Zoran Vidaković i Sandra Kulezić, počinili disciplinski prekršaj, time što su se na tom slavlju našli zajedno sa licima koja je tabloid "Srpski telegraf" označio kao osobe iz kriminogene sredine.

Podsetimo, aferu "Pazar", kako je medijski nazvan ovaj događaj, pokrenuo je 7. septembra taj list tekstom i snimcima gostiju tužioca Stanislava Dukića koji je slavio rođendan u beogradskom hotelu "Šumadija". Uz nekolicinu prisutnih na proslavi koji imaju navodno krivične dosijee, izdvojen je Novopazarac Halil Emrović, koga list dovodi u vezu sa narko trafikingom.

Dolovac je za dnevni list "Večernje novosti" 12. septembra izjavila je da je Etički odbor DVT postupio u skladu sa svojim ovlašćenjima, starajući se o sprovođenju Etičkog kodeksa, radi zaštite profesionalne etike javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

U međuvremenu se u istom listu oglasila i ministarka pravde Nela Kuburović.

"Svaki nosilac pravosudne funkcije, bilo sudija, bilo tužilac, mora da vodi računa o svom integritetu kako na svom radnom mestu tako i u javnosti. Bilo kakvo povezivanje sa kriminalnim krugom ili ljudima koji izazivaju sumnju da su se na najteži način ogrešili o zakon urušava ugled i institucije i samih, u ovom slučaju, tužilaca najvišeg ranga", poručila je ministarka.

Tužilac Dukić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa (RSE) tvrdi da mnogi od pomenutih niti su bili njegovi gosti niti ih uopšte poznaje.

Dukić: Nisam imao uvid

On kaže da je prisutan bio samo Halil Emrović, ali da nije imao informacije o njegovim nelegalnim aktivnostima, odnosno, o spisku navodnih presuda protiv njega objavljenom u tabloidu.

"Na prvi pogled mi je upala u oko ova ’presuda’ iz 1992. godine: novčana kazna - rad u javnom interesu. Ja koliko znam, sankcija rad u javnom interesu je uvedena 2006. godine prvi put u naše krivično zakonodavstvo, tako da kao profesionalac da primim ovakav izvod iz kaznene evidencije odmah bi mi bio sumnjiv", kaže Dukić i dodaje da nije bilo ni brojeva presuda koji inače stoje i izvodima, pa da to može da se proveri.

U svakom slučaju, ja nisam imao nijedan predmet protiv njega (Emrovića) da bih imao u rukama njegov izvod iz kaznene evidencije, niti postoji mogućnost da imam uvid u to.



"U svakom slučaju, ja nisam imao nijedan predmet protiv njega da bih imao u rukama njegov izvod iz kaznene evidencije, niti postoji mogućnost da imam uvid u to. Tužilac, doduše, može da traži izvod iz kaznene evidencije kad postoje osnovi sumnje da je neko lice učinilo krivično delo. Ja nikad u svojoj praksi nisam došao do toga da je on učinio neko krivično delo da bih to pribavljao", navodi Dukić.

Na upit RSE da li je u iskazu Etičkom odboru DVT napisao da je poznavao Emrovića Dukić kaže:

"Da, poznajem ga. Tačnije, da kažem – upoznao sam ga… ajde i, naravno, ne poznajem ga dovoljno dobro da bih znao gde stanuje, da bih mu poznavao suprugu, porodicu, štagod, ali, upoznao sam ga, rekao sam i kako."

RSE: Dakle, ako kažete da ga ne poznajete tako dobro, koji razlog je bio da ga pozovete na proslavu svog rođendana?

Dukić: Pa, bio je razlog. Prva ideja o rođendanu, prva priča o tome da uopšte pravim rođendan, bila je negde u junu mesecu. Tada je bio s nama u društvu i njegov najbolji prijatelj Nikola Jolović, poslanik (Srpske napredne stranke - SNS) i on je rekao – ali, obavezno da zovemo i Halila. Ja sam se složio s tim smatrajući da to nije ništa sporno. I na kraju, kad je došlo do toga da sam stvarno slavio rođendan, meni se to nekako podrazumevalo“, kaže Dukić.

Udruženje tužilaca: Meta je Goran Ilić

Ipak, zamenik predsednika Udruženja sudija i tužilaca Lazar Lazović za RSE kaže da je Udruženje pohvalilo reakciju Republičkog javnog tužilaštva i hitno zasedanje Etičkog odbora:

"Smatramo da je ovo događaj koji u mnogome može da umanji poverenje građana u rad Tužilaštva. Zbog toga smo smatrali da je značajno da se što pre ovo pitanje razreši – i to unutar tužilačke organizacije. Što se tiče odluke o tome da se pokrene disciplinski postupak, to je već preporuka koja je došla od strane samog Etičkog odbora i tu ne možemo komentarisati bilo šta vezano za njihovo postupanje, a u pogledu samog disciplinskog postupka koji će biti vođen, takođe ne možemo da prejudiciramo na koji način će on biti sproveden, tim pre što je po pravilu ovaj disciplinski postupak hitan i zatvoren za javnost, izuzev ukoliko lica protiv kojih se vodi ovaj postupak zahtevaju da on bude javan, tako da moramo sačekati odluku disciplinskih organa", kaže Lazović za RSE.

Na drugoj strani, Udruženje tužilaca Srbije tvrdi da je meta "tabloidne hajke" zapravo tužilac Goran Ilić i da je republički javni tužilac Zagorka Dolovac to iskoristila da inicira postupak protiv svog zamenika.

Kao razlog navodi to što je Ilić javno govorio o mnogim navodnim mahinacijama i aferama, poput rušenja u Savamali (nelegalno rušenje objekata u centru glavnog grada Srbije, na potezu izgradnje naselja Beograd na vodi, iz 2016.), ali i o političkim pritiscima na tužioce.

'Žele tužilaštvo pod kontrolom'

Da je Goran Ilić meta uveren je i Slobodan Beljanski, advokat i bivši član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. On kao razlog navodi to što se Ilić bori za nezavisno pravosuđe.

"Pravi razlog se krije u Ilićevom upornom suprotstavljanju ustavnim amandmanima i njegovom nastojanju da Tužilaštvo bude nezavisni organ – ono je sada samo samostalni. To vlast, odnosno, država, neće da dopusti; oni žele da imaju Tužilaštvo pod svojom kontrolom i očigledno da prema njemu postoji snažan otpor odozgo", ocenjuje Beljanski.

Uverenje da je Ilić bio prava meta, dodaje on, pojačava i činjenica da su na rođendanskom slavlju tužioca Dukića bili prisutni i sudije i narodni poslanici, ali da nikakav postupak protiv njih nije otvoren.

Goran Ilić je lokalnim medijima i sam izjavio da je cela hajka uperena protiv njega i da ničega ne bi bilo da on nije bio prisutan na rođendanu svog kolege.

I drugi nosioci pravosudnih funkcija sličnog su uverenja.