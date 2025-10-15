Dostupni linkovi

Fotografija:Vasily Kuzmichenok/Moskva News Agency (©)
Jezive karikature: Smrti Ukrajinaca na izložbi sjevernokorejskih autora

Izložba sjevernokorejske propagandne umjetnosti s ilustracijama ubijanja ukrajinskih vojnika je otvorena u Moskvi.

Na otvaranju izložbe "Rame uz rame" u moskovskom Muzeju pobjede.

Izložba pod nazivom "Rame uz rame" otvorena je 13. oktobra s ciljem da se istaknu decenije saradnje između Moskve i Pjongjanga.

Izložba obuhvata artefakte od Korejskog rata 1950-ih pa sve do današnjeg partnerstva između ove dvije diplomatski izolirane zemlje.

Posjetiteljke na izložbi.

Među izloženim radovima je serija crteža rađenih olovkom koji prikazuju sjevernokorejske vojnike kako se bore u ruskoj Kurskpj oblasti protiv ukrajinskih trupa koje su upale na to područje.

Profesor B.G. Muhn, stručnjak za sjevernokorejsku umjetnost sa Univerziteta Georgetown, rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da su u toj zatvorenoj zemlji "crteži olovkom koji prikazuju rat i dalje jedan od najpopularnijih oblika umjetnosti".

Takvi crteži ponekad služe kao osnova za složenije propagandne umjetničke radove.

Detalj jedne od skica koje prikazuju ubistvo ukrajinskih vojnika u bijegu.

Muhn kaže da je nasilje na ovim crtežima slično drugim vizualnim propagandnim materijalima koji koristi Sjeverna Koreja, kao jeftino "sredstvo za prenošenje poruke da se vojnici bore za svoju naciju – u ovom konkretnom slučaju, podržavajući Rusiju, njihovog snažnog saveznika".

Posjetioci na izložbi.

Izložba u moskovskom Muzeju pobjede dolazi neposredno nakon još jedne sjevernokorejske propagandne postavke u ruskoj prijestolnici, koja je prikazivala vojnike Sjeverne Koreje kako se bore rame uz rame s Rusima. Ta izložba je zatvorena 10. oktobra.

Na crtežu sjevernokorejski snajperista puca na ukrajinske vojnike.

I dok je panija postavka samo nagovještavala prisustvo ukrajinskih vojnika, izložba "Rame uz rame" eksplicitno prikazuje ubijanje Ukrajinaca.

Crtež s ukrajinskim vojnikom i ranjenim sjevernokorejskim vojnikom koji namjerava aktivirati granatu.

Na nekoliko crteža Ukrajinci su prikazani groteskno, što se može uporediti s crtežima u propagandnim materijalima iz Drugog svjetskog rata.

Artefakt za koji se tvrdi da predstavlja krv na pismu jednog vojnika.

Na izložbi su izložene i navodne ratne relikvije, pa i pisma natopljena krvlju te dnevnik s rupom od metka. I pored izuzetno eksplicitnih crteža, organizator tvrdi da je izložba pogodna za sve uzraste publike.

Mala statua ruskog i sjevernokorejskog vojnika.

Direktor Muzeja pobjede Aleksander Školjnik pohvalio je izložbu kao vrhunac osam decenija partnerstva između dvije autoritarne zemlje, "za pobjedu pravde i dobrote te za mir na našoj planeti".

