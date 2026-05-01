Prvomajski protest radnika u Zenici zbog gašenja proizvodnje u Željezari

Uz zvuke pištaljki i sirena za uzbunu, u Zenici je počeo veliki skup podrške radnicima Nove Željezare Zenica, organizovan povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada, pod motom "140 godina borbe za radnička prava – spasimo Željezaru Zenica".

U organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH, na Kamberovića polju od 9 sati okupilo se više od 1.500 radnika i sindikalaca iz cijele Federacije BiH, piše BHRT. Skup su podržale svih 37 podružnica Sindikata metalaca FBiH, kao i sindikati drugih grana.

Sindikat je u pozivu naglasio da se protesti održavaju bez političkih poruka i bilo kakvih incidenata, s ciljem iskazivanja jedinstva i solidarnosti s radnicima i sindikatom Nove Željezare Zenica.

Predsjednik Sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić izjavio je da radnici ne prihvataju gašenje proizvodnje i stečaj.

"Posljednji sastanak s Upravom imali smo 21. aprila, kada su nam rekli da je gašenje integralne proizvodnje jedina opcija. Za nas to nije opcija – ni gašenje, ni stečaj", saopštio je Fetić.

Integralna proizvodnja u Novoj Željezari Zenica ugašena je prošle sedmice, ali sindikati se nadaju da je riječ o privremenoj mjeri. Kao mogući izlaz iz krize istaknuta je namjera Vlade FBiH da, preko Energoinvesta Sarajevo, preuzme kompaniju.

Vlada Federacije BiH trenutno ima nešto manje od osam posto vlasničkog udjela u Novoj Željezari. Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić, koji je prethodnih dana boravio u Zenici i razgovarao s menadžmentom kompanije, jasno je poručio da Vlada ima namjeru obeštetiti vlasnike iz grupacije Pavgord te preuzeti vlasništvo i odgovornost za firmu koju sindikati nazivaju kičmom industrije u Bosni i Hercegovini.

Povodom Međunarodnog praznika rada oglasila se i Uprava Nove Željezare Zenica, navodeći da kompanija prolazi kroz izazovan period i fazu donošenja ključnih odluka za budućnost fabrike.

Iz Uprave su poručili da razumiju zabrinutost i nepovjerenje među radnicima, naglašavajući da neće biti reorganizacije niti proglašenja tehnološkog viška dok se ne definiše jasan i održiv pravac razvoja kompanije, te da se sve zakonske obaveze prema zaposlenima uredno izvršavaju.