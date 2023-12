'Neko da nam objasni šta znači ugovor KEDS-a i Elektrosevera': Građani Severne Mitrovice u dilemi da li i kako će plaćati struju

Kompanija Elektrosever može da počne sa radom, poručili su za Radio Slobodna Evropa iz Kompanije za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS), što bi u praksi trebalo da znači snabdevanje električnom energijom opština sa srpskom većinom na severu Kosova.



Elektrosever je kompanija u vlasništvu Elektroprivrede Srbije (EPS), koja je na Kosovu registrovana prema kosovskim zakonima. Ona proizilazi iz sporazuma Kosova i Srbije o energetici, postignutih u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa.



Iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom, su 9. decembra saopštili da su Elektrosever i KEDS potpisali komercijalni ugovor o energetici.



"Ovo je važan korak ka implementaciji Energetske mape puta i ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije", napisao je društvenoj mreži X specijalni izaslanik EU za dijalog, Miroslav Lajčak.



U međuvremenu je zamenik premijera Kosova Besnik (Bislimi) Bisljimi 11. decembra poručio da potpisivanje komercijalnog ugovora između KEDS-a i Elektrosevera znači korak ka normalizaciji snabdevanja električnom energijom u četiri opštine na severu, ali i naplatu računa.



Inače, građani Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju od 1999. godine.

Šta znači potpisani ugovor?

Iz KEDS-a u pisanom odgovoru za RSE navode da potpisivanjem ovog ugovora, Elektrosever može da počne da obavlja delatnosti snabdevanja električnom energijom na severu Kosova.



"To omogućavaju ugovori potpisani između KEDS-a i Elektrosevera, zajedno sa regulisanim ulogama i odgovornostima svake strane, u skladu sa primarnim i sekundarnim zakonodavstvom koje se primenjuje u Republici Kosovo", rekao je portparol KEDS-a Ljuljzim Krasnići (Lulzim Krasniqi).

Pročitajte i ovo: Bisljimi: Ugovor sa Elektroseverom vodi normalizaciji sabdijevanja strujom na sjeveru Kosova Dodaje i da je komercijalni ugovor potpisan na osnovu ranije postignutih sporazuma u okviru dijaloga, te da Elektrosever, "kao podizvođač KEDS-a, mora da ispuni obavezu ugovorne distribucije i usluge snabdevanja na osnovu licence dobavljača na severu Kosova".

"Ugovor potpisan sa KEDS-om reguliše korišćenje distributivne mreže prema ugovoru o priključenju, kao i za druge snabdevače koji su aktivni na Kosovu", navodi Krasnići.



Međutim, iz ove kompanije nisu jasno odgovorili na upit da li to znači da će građani na severu početi da plaćaju račune za struju nakon više od dve decenije.

Pročitajte i ovo: Na severu Kosova ni računa ni poskupljenja



Na to pitanje je odgovor dao zamenik premijera Kosova i glavni pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Besnik Bisljimi."Sada mora da se krene dalje sa ostalim neophodnim koracima kako bi se stalo na kraj nezakonitosti neplaćanja struje nakon više od 20 godina", napisao je Bisljimi na svom Facebook nalogu.

Šta kažu građani?

Mirjana iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, ne zna šta u praksi znači potpisivanje komercijalnog ugovora između srpske kompanije Elektrosever i kosovskog KEDS-a.



"Zbunjeni smo, evo prva ja, šta će to značiti za nas. Sa kime potpisujemo ugovor, kada ćemo (početi) da plaćamo struju, mislim da je važno da se javnosti obrati neko, da na jednostavan način objasni šta će se dešavati sa strujom", kaže Mirjana u izjavi za Radio Slobodna Evropa.

"Veze nemam šta će to da bude”, poručuje još jedan meštanin Severne Mitrovice, ali insistira da mu se ime i prezime ne spominje javno. Prema njegovoj oceni "narod je prevaren" i ponavlja kako niko ne zna šta potpisivanje komercijalnog ugovora sa KEDS-om znači za građane severa.



S druge strane, Nenad kaže da je "vreme da počne da se plaća struja".



"Četvrt veka ne plaćati struju to nema nigde u svetu, ako ćemo sa jedne strane da gledamo. Sa druge, videćemo šta ti ugovori nude, da li će biti povlastica, da li će se stari dugovi otpisivati i kako će se naplaćivati", rekao je Nenad za RSE.



Dugove za utrošenu struju na severu Kosova je od 2017. pokrivao Kosovski operater za prenos i tržište električne energije (KOSTT), odnosno Vlada Kosova. Do tada su dug za sever paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili veći za 3,5 odsto.

Šta kažu iz Srbije?

RSE se obratio Elektroprivredi Srbije (EPS), javnom preduzeću u čijem je vlasništvu Elektrosever, sa upitom koje konkretne korake predviđa komercijalni ugovor sa KEDS-om i šta on tačno u praksi znači. Međutim do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pak 10. decembra rekao da je jedan od narednih koraka da kompanija Elektrosever potpiše "ugovor sa stanovništvom", odnosno sa potrošačima na severu Kosova.



Rekao je da "još uvek gledamo detalje" dogovora između kompanija Elektrosever i KEDS-a, ali da je glavni cilj zvaničnog Beograda da se "izbegava svaka mogućnost da narod na severu Kosova ostane bez električne energije".



"To je za nas u krajnjoj liniji najvažnije", rekao je Vučić.

Pročitajte i ovo: Dugovi severa Kosova



Dodao je i da se sporazumom između Elektrosevera i KEDS-a "ne prejudicira pitanje imovine", ali nije precizirao koje imovine, niti šta to konkretno znači.

Šta predviđaju sporazumi o energetici?

Kosovo i Srbija su prvi sporazum o energetici postigli 2013. godine. On, pored ostalog predviđa upravo formiranje komapnije Elektrosever, koja će snabdevati potrošače električnom energijom, pružati usluge distribucije, odnosno izdavanje i naplata računa, te održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača.



Potom su 2015. dogovoreni Zaklјučci o sprovođenju sporazuma o energetici, koji predviđaju konkretne korake za osnivanje Elektrosevera po kosovskim zakonima.



Međutim, juna 2022. godine je usled zastoja u implementaciji ovih sporazuma, posredstvom EU dogovorena i Mapa puta za implementaciju dogovora o energetici.



Ova Mapa puta predviđa takođe jasne korake koji vode ka implemetaciji sporazuma a trebali su da budu napravljeni u roku od 100 dana, što nije urađeno.



Kosovo i Srbija su prebacivali odgovornost jedni na druge, dok su iz Evropske unije ranije naveli da se kasni zbog "tehničkih razloga".

Pročitajte i ovo: EU priznaje da se kasni sa implementacijom energetskih sporazuma Kosova i Srbije Inače, Mapa puta za implementaciju sporazuma o energetici predviđa da kompanija Elektrosever dobije licencu za rad na Kosovu, te da potpiše tehnički sporazum sa Kompanijom za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS) i Kosovskim operatorom za prenos i tržište električne energije (KOSTT).



Potom je Elektrosever trebao da dobije identifikacione kodove za obavljanje delatnosti a da KEDS i KOSTT mogu da pristupe trafostanici Valač na severu Kosova, kao i drugoj infrastrukturi za distribuciju električne energije.



Takođe, u Mapi puta za implementaciju energetskih sporazuma stoji da KEDS i KOSTT, u konsultaciji sa Elektroseverom, treba da dostave Regulatornom uredu za energetiku investicioni plan, troškove održavanja, kao i gubitke na mreži, na osnovu analize postojeće infrastrukture.



Većina tačaka iz Mape puta za implemntaciju energetskih sporazuma je implementirano.



Nakon potpisivanja tehničkih sporazuma oktobra prošle godine, Kosovski operater prenosnog sistema (KOSTT) je saopštio da je spreman da investira u trafostanicu Valač.