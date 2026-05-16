Bogatstvo trojca sa američke crne liste u Srbiji

Nekada poslovni partneri sa severa Kosova, danas "komšije" u Beogradu. Zvonko Veselinović, Milan Radoičić i Radule Stević smestili su nekretnine u luksuznom kraju grada. Sva trojica su duže od četiri godine pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, zbog optužbi za organizovani kriminal i korupciju. Država Srbija se, međutim, na "crnu listu" ne obazire, a firmama, koje su takođe pod sankcijama, nastavlja da dodeljuje unosne poslove. Kako se šire poslovi, poslušajte u podkastu Zaviri ispod površine.