Sarajevsko liječenje od predrasuda o islamu

Uobičajno shvatanje da su evropska i islamska civilizacizija suštinski različite je pogrešna – jedan je od glavnih akcenata izložbe "Islam, to je i naša historija" koja predstavlja trinaest vijekova postojanja islama u Evropi. Multimedijalna izložba, koja je danas otvorena u Sarajevu, pokazuje kako je islam kao religija i kultura pomogao i oblikovao Stari kontinent. Izložba se bavi arapskim, osmanskim, te kolonijalnim nasljeđem.

Jedan dio izložbe posvećen je upravo odnosom Evrope i islama danas, kaže predsjednik naučnog komiteta izložbe "Islam, to je i naša historija" Elie Barnavi.

"Naša osnova ideje je bila pokazati međusobno djelovanje, međusobnu interakciju ove dvije civilizacije na evropskom tlu – evropske civilizacije i muslimanske civilizacije u jednoj dugoročnoj perspektivi i to je zapravo ono što mi radimo. Nazivamo ih civilizacijskim izložbama. Osnovno je pitanje zašto to radimo?! Radimo to da bismo ispričali priču o 13 stoljeća islamske civilizacije", objašnjava Barnavi.

Izložba je prvo otvorena u Sarajevu, kao multikulturalnom gradu kojeg su napravile Osmanlije, a putovaće još u četiri zemlje Starog kontinenta: Bugarsku, Belgiju, italiju i Njemačku.

"Činjenica da počinjemo ovdje u Sarajevu za nas je zaista savršena, jer je Sarajevo centar osmanskog nasljeđa. Također, Sarajevo je savršeno mjesto jer ima dugu istoriju multietničkog i multireligijskog suživota. Ima i nasljeđe rata. Posljednji put kada su Evropljani međusobno ratovali bilo je to ovdje i to su uradili na brutalan način", kaže Elie Barnavi.

Izložba pokazuje i materijalno, ali i nematarijalno nasljeđe islama u Evropi, kao što su znanje ili riječi koje dolaze iz arapskog ili turskog jezika.

"Važno je reći da se susret između ove dvije civilizacije odvijao kroz susrete ljudi i to je jako važna tema ove izložbe. Mi smo željeli pokazati kako su ljudi živjeli jedni sa drugima, zbog čega je veliki dio izložbe posvećen svjedočanstvima", objašnjava kustosica izložbe Isabelle Benoit.

Kako u Evropi jača islamofobija, te pojedinci, slučajno ili ne, terorizam sve češće vezuju za islam, za liječenje od predrasuda potrebno je – kaže Elie Barnavim predsjednik naučnog komiteta izložbe – znanje ali ovakvim sličnim angažmanima.

"Ovo je jedan od mogućih odgovora. Ljudi jednostvano ne znaju, nisu obavješteni. Ako pitate i muslimane i nemuslimane, oni će vam reći da je islam ovdje nekih 20, 30 godina ili nekih pola stoljeća. Oni jednostavno ne znaju da je islam dio evropske istorije već 13 stoljeća. Ljudi moraju da znaju o drugome. Ko je taj drugi, šta radi, kako to radi i na koji način je drugi kroz istoriju bio povezan sa nama", smatra Barnavi.

Ova multimedijalna izložba nastala je u saradnji Muzeja Evrope iz Brisela i belgijske agencije Tempora, te sedam partnerskih agencija koje je finansirala Evropska unija. Važna je kako za Evropu, tako i za Bosnu i Hercegovinu, mišljenja je direktorica Bošnjačkog instituta u Sarajevu Amina Rizvanbegović - Džuvo.

"Ovo je priča, ne samo o islamu u Evropi nego priča o svim beneficijama, ljepotama i dostignućima, komunikacije, dijaloga i razmjene ideja na jednom kulturološkom, intelektualnom i tradicijskom nivou", zaključuje Rizvanbegović - Džuvo.

Izložba će biti otvorena do 20. oktobra 2017. godine.