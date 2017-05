Sarajevo Business Forum okupio investitore iz cijelog svijeta

U Sarajevu je počela osma Međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum 2017. Pokrovitelj Foruma je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnji Business Forum u fokusu ima i regionalno povezivanje, pa će jedan od najvažnijih panela biti posvećen saradnji država regiona i mogućnosti zajedničkog nastupanja pred međunarodnim investitorima.

Ove godine biće predstavljeno niz projekata iz oblasti poljoprivrede, energetike, obrazovanja, finansija, infrastrukture, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora, a konferenciji prisustvuje veliki broj uglednih investitora i gostiju.

Sarajevo Business Forum otvorio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji se zahvalio direktoru BBI banke i njegovom timu, koji su, kako je rekao, vrijedno radili na tome da se ova konferencija održi i osmi put.

Ivanić je istakao da BiH ima mnoge prednosti koje se ne vide, jer se ljudi većinom bave političkim problemima. Smatra da će sa drugačijim poimanjem mnogi ozbiljni investitori doći u BiH.

"Strani investitori će doći tek kada domaći budu ostvarivali dobre rezultate", naveo je predsjedavajući bh. Predsjedništva i podsjetio da previše mladih ljudi odlazi iz zemlje, a kao primjer naveo da je jedna od ambasada saopštila da je u jednoj godini izdala 15.000 viza.



"Trend odlaska mladih ljudi se mora zaustaviti po svaku cijenu. Najbolji način je da ostavimo po strani političke razlike, radimo na poboljšanju imidža i privlačenju investitora", kazao je Ivanić.

Dodao je da je uvjeren da bi do kraja ove ili početkom iduće godine BiH trebala postati kandidat za članstvo u EU.

Prisutnima je dobrodošlicu poželio direktor BBI banke Amer Bukvić, navodeći da je Sarajevo Business Forum već prepoznat kao jedan od najvažniji poslovnih foruma.

"U ovom forumu je uspostavljeno istinsko javno-privatno partnerstvo. Države trebaju sarađivati pa tako i naš region koji može privući investicije", kazao je Bukvić i dodao da se razlike trebaju posmatrati kao prilike, a ne kao prijetnje.

Prvog dana Sarajevo Business Forum biće održana dva panela - "One Region, One Economy - Connectivity and Potential" i "Southeast Europe - Bridging the East and West" na kojima će govoriti brojni ugledni gosti iz BiH, regije i svijeta.

Predviđeno je i organizovanje paralelene sesija "Dubai Islamic Economy Roundtable".

Kako navode organizatori, ova investicijska konferencija postala je globalna platforma za promociju projekata i privrednih potencijala, analizu i pripremu projekata, te adekvatnu prezentaciju privrednih potencijala, kao i uvezivanje privrednika i investitora na individualnom i institucionalnom nivou.