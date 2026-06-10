Trump preti novim napadom na Iran ako se mirovni sporazum ne finalizuje

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u sredu da će SAD napasti Iran "veoma snažno" ako se ne finalizuje sporazum za okončanje tromesečnog rata.

"Napašćemo ih, napašćemo ih veoma snažno", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući da će Islamska Republika biti napadnuta u sredu.

Dan ranije Iran je oborio američki vojni helikopter Apač u Ormuskom moreuzu. Kao odgovor, SAD su saopštile da su u utorak pokrenule napade "u samoodbrani" protiv Irana. Iran je u sredu saopštio da je pokrenuo napade na američke baze u regionu u uzvratnom napadu.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan na X je naveo da će se njegova zemlja čvrsto odupreti pritiscima i rekao da su pretnje Trampa znak očajanja Vašingtona.

Pratite naš blog o krizi na Bliskom istoku.

Tramp je, obraćajući se novinarima, takođe rekao da SAD izvlače naftu iz Irana.

"Tek danas to prvi put objavljujem, ali izvlačimo milione barela nafte, milione barela svake noći", rekao je Tramp, dodajući da je Iran "to tek sada shvatio".

Povodom pregovora s Iranom, Tramp je dodao da SAD žele sporazum koji je smislen i koji funkcioniše.

"Bili smo veoma blizu sporazuma, ali nas oni stalno zavlače, stalno od nas prave naivčine", dodao je on.

Tramp je rekao da je Iran već pristao da ne razvija nuklearno oružje – jedan od osnovnih zahteva Vašingtona – ali da sporazum tek treba da bude potpisan.

Prethodno je odbor guvernera 35-članog odbora UN za nuklearnu energiju odobrio rezoluciju koju su podržale SAD, sa zahtevom da Irana prijavi svoje preostale zalihe obogaćenog uranijuma i dozvoli inspektorima ulazak u zemlju.

Iranski ambasador u Austriji Reza Nadžafi rekao je za AFP da je rezolucija "kontraproduktivna" i prepreka u razgovorima s Vašingtonom.

Na sastanku Saveta bezbednosti UN o Bliskom istoku, generalni sekretar svetske organizacije Antonio Gutereš (Guterres) je naznačio da je nesavršen prekid vatre bolji od povratka u rat punih razmera.

"Ne bi trebalo da minimiziramo rizike da manja vatra postane prava vatra, ili drugim rečima: puni rat", rekao je on.

Tramp je ranije rekao da je iranska vojska "potpuno poražena", upozoravajući da će Teheran "platiti cenu" zbog "predugog pregovaranja o sporazumu" s Vašingtonom.

Teheran i Vašington su u pregovorima od 8. aprila, kada je prekid vatre zaustavio američko-izraelsku kampanju bombardovanja Irana.

Međutim, nekoliko trnovitih pitanja stoji na putu sporazuma, uključujući sudbinu obogaćenog uranijuma u Iranu, rat Izraela protiv Hezbolaha u Libanu i zahtev Teherana da Vašington oslobodi njegova zamrznuta sredstva u inostranstvu.