Trump ponovo upozorio Iran: Uskoro dogovor ili napadi na energetski sektor

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) ponovo je upozorio Teheran da brzo postigne dogovor o okončanju rata i otvori Ormuski moreuz ili će narediti vazdušne udare s ciljem "potpunog uništenja" iranskog terminala za izvoz nafte, ostrva Hark, naftnih bušotina i elektrana.

Američki lider je drugi dan zaredom rekao da je dogovor verovatno na dohvat ruke, ali je takođe u objavi na društvenim mrežama u ponedeljak naveo da "ako iz bilo kog razloga uskoro ne bude postignut dogovor", američke snage će reagovati "dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Hark (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), kojih namerno još nismo 'dirali'".

Dan ranije, Tramp je pozdravio napredak u razgovorima s Iranom, navodeći da se oni vode direktno i indirektno s "razumnim" liderima i rekao da Teheran delimično otvara ključni Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetskih isporuka nafte i prirodnog gasa.

On, međutim, nije izneo detalje, kako je naveo, direktnih razgovora s Iranom, čiji lideri negiraju da se pregovori vode. Teheran je naveo da je primio, razmotrio i odbacio američki mirovni plan od 15 tačaka koji je dostavljen preko pakistanskih izaslanika.

Iran je u ponedeljak ocenio da je plan "nerealan, nelogičan i preteran", dok je lansirao nove rakete i dronove na mete u Izraelu.

"Dosad se razgovaralo o porukama o američkoj spremnosti i zahtevu za pregovore, koje smo dobili od nekih posrednika, uključujući Pakistan", rekao je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagaei.

Tramp je postavio rok do 6. aprila Iranu da otvori Ormuski moreuz i prihvati sporazum kojim bi se okončao rat ili će se suočiti s američkim napadima na elektrane.

Energetski sektor je došao u fokus rata s Iranom, koji je počeo 28. februara američkim i izraelskim vazdušnim napadima u kojima su ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i drugi iranski lideri.

Iran je praktično zatvorio Ormuski moreuz pokretanjem vazdušnih udara na teretne brodove na tom plovnom putu.

Situaciju dodatno komplikuje to što su se pobunjenici Huti u Jemenu, koje podržava Iran, uključili u sukob tokom vikenda lansiranjem raketa prema Izraelu, uključujući i salvo rano u ponedeljak.

Praktično zatvaranje Ormuskog moreuza povećalo je cenu referentne sirove nafte za više od 55 odsto u martu. U ranim popodnevnim satima u evropskoj trgovini, cena nafte Brent porasla je za dodatnih dva odsto na 114,85 dolara po barelu.

Kao znak koliko je kriza duboka, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima u WhatsApp četu u ponedeljak da je Kijev spreman da uzvrati ako Rusija prestane da napada energetski sistem Ukrajine.

"Nedavno, posle tako teške globalne energetske krize, zaista smo dobili signale od nekih naših partnera o tome kako da smanjimo naše odgovore u naftnom sektoru i energetskom sektoru Ruske Federacije", rekao je Zelenski.