Predstavnički dom SAD usvojio predlog zakona o zaustavljanju protoka zapadne tehnologije za iranske dronove

Predstavnički dom SAD usvojio je predlog zakona kojim se sprečava da tehnologija iz SAD i drugih Zapadnih zemalja završi u dronovima iranske proizvodnje koji se koriste u sukobima od Ukrajine do Bliskog istoka.

Mera "Zakon o blokiranju upotrebe transatlantske tehnologije u dronovima iranske proizvodnje" usvojena je u Predstavničkom domu u utorak kasno uveče uz suspenziju pravila, što je postupak koji je obično rezervisan za predloge zakona koji imaju široku podršku.

Zakon bi zahtevao od Ministarstava trgovine, Ministarstva odbrane i Stejt departmenta da razviju nove strategije za identifikaciju i prekid lanaca snabdevanja koji omogućavaju Iranu da dođe do kritične tehnologije koje se koriste u njegovom programu dronova.

Pristalice zakona su rekle za RSE da mera rešava stalni problem: elektronske komponente zapadne proizvodnje i dalje se nalaze u iranskim dronovima uprkos postojećim sankcijama i kontroli izvoza.

"Iranski dronovi se koriste za terorisanje civila i napade na Amerikance i američke saveznike širom sveta", rekao je predstavnik Brajan Mast (Brian), predsednik Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma.

On je upozorio tokom rasprave u Predstavničkom domu da se takvi sistemi često oslanjaju na tehnologiju američkog i evropskog porekla.

Predlog zakon ističe komercijalno dostupne komponente koje se često koriste u sistemima dronova, uključujući mikroprocesore, mikrokontrolere, regulatore napona, kontrolere digitalnih signala i GPS module.

Američki zvaničnici su više puta identifikovali elektroniku zapadne proizvodnje u iranskim dronovima, uključujući seriju Šahed koju je Rusija koristila protiv ukrajinskih gradova i infrastrukture.

Zakon bi nalagao Ministarstvu trgovine da mapira tehnologije koje Iran koristi ili bi mogao da koristi u razvoju dronova, prati proizvođače i dobavljače i identifikuje distributere trećih strana koji pomažu Teheranu da izbegne kontrolu izvoza.

Stejt department bi koordinirao sa saveznicima kako bi uskladio režime kontrole izvoza i sprečio da osetljive tehnologije dospeju do Irana kroz globalne lance snabdevanja.

Ministarstvo odbrane bi razvilo opcije za uskraćivanje pristupa Iranu ključnim tehnologijama vezanim za dronove, uključujući softver za dizajn i naprednu proizvodnu opremu.

Ukrajina navedena kao velika briga

Kongresmeni iz obe partije više puta su povezivali zakon s ratom Rusije protiv Ukrajine.

Član Predstavničkog doma iz redova demokrata Ami Bera, koji je vodio debatu o predlogu zakona, rekao je da su iranski dronovi postali ključna komponenta ruskih operacija na bojnom polju.

"Od opšte invazije Rusije na Ukrajinu, Iran je isporučio hiljade dronova tipa Šahed Rusiji, omogućavajući napade na ukrajinsku infrastrukturu i civile", rekao je Bera.

U odeljku sa nalazima predloga zakona navodi se da su dronovi iranske proizvodnje igrali značajnu ulogu u ruskim ratnim naporima i da su korišćeni protiv civilnih naselja i kritične infrastrukture.

Ukrajinski zvaničnici i stručnjaci za sankcije dugo tvrde da kontinuirano otkrivanje komponenti zapadne proizvodnje u iranskim dronovima ističe pukotine u sprovođenju globalne kontrole izvoza.

Ukrajinske istrage o oborenim dronovima Šahed više puta su identifikovale komercijalno dostupnu elektroniku poreklom iz SAD, Evrope i Azije, što naglašava zabrinutost da tehnologije dvostruke namene nastavljaju da dospevaju do sankcionisanih vojnih programa putem složenih posredničkih mreža.

Kijev je takođe zatražio strožiji nadzor kanala nabavke iz trećih zemalja, tvrdeći da se Iran i Rusija u velikoj meri oslanjaju na posrednike, distributere i fiktivne kompanije kako bi nabavili komercijalno dostupne komponente koje se mogu prenameniti za sisteme naoružanja.

U predlogu zakonu se takođe navodi podrška Irana oružanim grupama, uključujući Hamas, Hezbolah, Hute i Palestinski islamski džihad, uz argument da je proliferacija dronova ključna za regionalnu strategiju Teherana.

Zatvaranje pukotina u sprovođenju mera

Pristalice zakona su priznale da kontrola krajnje upotrebe široko dostupnih komercijalnih tehnologija ostaje značajan izazov.

Mnoge komponente koje se koriste u dronovima imaju legitimne civilne primene i prodaju se globalno, što komplikuje sprovođenje restriktivnih mera čak i pod opsežnim režimima sankcija.

Stručnjaci kažu da izazov leži u strukturi globalnih lanaca snabdevanja, gde poluprovodnici, navigacioni sistemi i komponente za upravljanje napajanjem mogu proći kroz više posrednika pre nego što stignu do krajnjih korisnika. Ova složenost otežava regulatorima da u potpunosti spreče preusmeravanje u vojne programe, čak i kada postoje ograničenja izvoza.

To pitanje je privuklo veću pažnju zapadnih vlada i ukrajinskih zvaničnika, koji upozoravaju da su i Iran i Rusija prilagodili metode nabavke kako bi iskoristili pukotine u sprovođenju kontrole izvoza putem reeksportnih ruta i posrednika iz trećih zemalja.

Neki analitičari upozoravaju da, iako sankcije mogu povećati troškove i usporiti nabavku, one ne mogu u potpunosti eliminisati pristup široko dostupnim komercijalnim tehnologijama s dvostrukom namenom.

Mast je rekao da postojeće mere nisu u potpunosti sprečili Iran da dobije kritične delove.

"Ako američka i saveznička tehnologija i dalje završava u iranskim dronovima, onda moramo da zatvorimo pukotine, pooštrimo sprovođenje mera i tešnje sarađujemo s partnerima kako bismo to zaustavili", rekao je on.

Den Rajs (Dan Rice), predsednik Američkog univerziteta u Kijevu i bivši specijalni savetnik vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, rekao je za RSE da predlog zakon odražava široku podršku SAD Ukrajini i naporima da se poveća pritisak na Rusiju.

"Ovo je veoma potreban i veoma, veoma važan zakon", rekao je Rajs. "Prvo, on pokazuje univerzalnu podršku američkog naroda Ukrajini preko izabranih članova Predstavničkog doma iz svakog od 435 okruga širom SAD. Drugo, Predstavnički dom ne bi trošio vreme i trud da usvoji ovaj predlog zakona, da nema ozbiljno značenje. Svaka slobodna zemlja, svaka demokratija, mora da uloži sve napore da izvrši pritisak na Rusiju", rekao je Rajs.

On je takođe pozvao na strogo sprovođenje sankcija za tehnologiju dvostruke namene.

"Svaki izvršni direktor američke kompanije koji svesno krši sankcije protiv Rusije za tehnologiju dvostruke namene trebalo bi da bude krivično gonjen i da mu se izrekne maksimalna kazna, uključujući izdaju i podstrekavanje na pobunu", rekao je Rajs.

Predlog zakon mora da prođe Senat i da ga potpiše predsednik pre nego što može da postane zakon.

Predlog zahteva od Ministarstva trgovine da podnese svoju strategiju u roku od 60 dana od donošenja, od Stejt departmenta u roku od 90 dana, a od Ministarstva odbrane u roku od 30 dana da razvije vojne opcije i obavesti Kongres u roku od 45 dana.