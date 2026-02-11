Američki zakonodavci žele proglasiti ruske plaćeničke grupe terorističkim organizacijama

Dvogodišnja koalicija američkih zakonodavaca nastoji pojačati pravni i finansijski pritisak na globalnu mrežu ruskih plaćeničkih grupa, uvodeći 10. februara prijedlog zakona kojim bi se preimenovane proruske paravojne snage označile kao strane terorističke organizacije (FTO).

Ova mjera predstavlja značajnu eskalaciju nastojanja Washingtona da proširi ovlasti sankcionisanja organizacija povezanih s Kremljom, uključujući one koje su nastale nakon raspada ozloglašene grupe Wagner.

Inicijativu predvodi kongresmen Joe Wilson (R‑SC), a uz njega su i zastupnici Steve Cohen (D‑TN), Pat Fallon (R‑TX), Jimmy Panetta (D‑CA), Maria Salazar (R‑FL), Mike Lawler (R‑NY) i Zach Nunn (R‑IA).

Zajedno su predstavili prijedlog zakona nazvan Holding Accountable Russian Mercenaries Act 2.0 – HARM Act 2.0.

"Ruske paravojne formacije šire haos gdje god se pojave i predstavljaju ozbiljan izazov za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država", rekao je Wilson za RSE 10. februara. "Moramo osigurati da budu ispravno označene i poražene — ovaj zakon daje predsjedniku Trumpu sredstva da to učini."

Zatvaranje 'preimenovanog' propusta

Zakonodavna inicijativa dolazi usred rastuće zabrinutosti da ruske privatne vojne formacije ne samo da preživljavaju međunarodne sankcije, već čak šire svoje globalno prisustvo. Zakonodavci su posebno istakli aktivnosti na području Zapadne hemisfere kao zabrinjavajuće.

Prošle jeseni, ukrajinska obavještajna služba tvrdila je da više od 120 ruskih pripadnika djeluje u Venezueli, obučavajući militante u pješačkim taktikama, operacijama specijalnih snaga i upotrebi dronova. Ranijih godina bilo je i medijskih izvještaja o prisustvu Wagnerovih plaćenika u toj zemlji.

Ove tvrdnje i izvještaji nisu mogli biti potvrđeni od strane RSE-a.

U središtu zakona HARM Act 2.0 nalazi se pokušaj da se ukloni ono što njegovi sponzori smatraju strukturnom slabošću u postojećem zakonodavstvu, koje je Wagner već proglasilo terorističkom organizacijom. Međutim, pravna situacija značajno se promijenila nakon smrti vođe Wagnera, Jevgenija Prigožina, 2023. godine.

Nakon Prigožinove smrti, koja je uslijedila nakon neuspjele pobune njegovih snaga protiv Kremlja, Wagner je reorganiziran pod direktnim nadzorom ruskog Ministarstva odbrane. Nekada jedinstvena plaćenička formacija raspala se na nasljedničke entitete, uključujući Africa Corps i Redut PMC.

Zakonodavci tvrde da je ova reorganizacija omogućila Moskvi da izbjegne sankcije i oznake za terorističke organizacije tako što je preimenovala, preraspodijelila i prestruktuirala svoje resurse, dok je istovremeno zadržala operativni kontinuitet. Novi prijedlog zakona zahtijevao bi od State Departmenta da ove nasljedničke organizacije proglasi stranim terorističkim organizacijama (FTO), te uvodi obavezu redovnih revizija kako bi se spriječilo da buduće verzije ovih grupa iskoriste pravne rupe.

Zakonski prijedlog poziva i na pojačano godišnje izvještavanje o finansiranju ruskih plaćeničkih grupa, njihovim operacijama eksploatacije resursa i prisustvu u strateški osjetljivim regionima poput Venezuele.

Suočavanje s ' posredničkim terorizmom 21. vijeka'

Stručnjaci navode da prijedlog zakona odražava sve šire priznanje da ruska upotreba privatnih vojnih kompanija nije izuzetak, nego trajni dio njenog spoljnopolitičkog arsenala.

Glen Howard, predsjednik Saratoga fondacije i dugogodišnji analitičar ruske strategije, opisao je predložene oznake kao neophodnu reakciju na ono što naziva moderniziranim oblikom indirektnog ratovanja.

"Wagner je savršen primjer posredničkog terorizma 21. vijeka, gdje države prebacuju nasilje na negirane kvazidržavne aktere, a i dalje čuvaju stratečku kontrolu nad njihovim operacijama", rekao je Howard za RSE.

U državama poput Malija i Centralnoafričke Republike, snage povezane s Wagnerom duboko su se ugradile u strukture vlasti, pružajući sigurnosne usluge u zamjenu za pristup mineralnim resursima. Takvi aranžmani, ističe Howard, omogućavaju Moskvi da finansira operacije uticaja i osigura strateške resurse, dok istovremeno štiti rusku državu od formalne odgovornosti.

Oznaka FTO, tvrdi on, bila bi "odlučujući korak" u narušavanju tih finansijskih i logističkih mreža. Ciljajući izvore prihoda koji održavaju ove aranžmane, Sjedinjene Države bi mogle otežati Moskvi pretvaranje sigurnosne podrške u geopolitički uticaj.

Pristalice zakona također tvrde da bi ograničavanje pristupa Moskve resursnim sporazumima u Africi i drugim regionima moglo imati posljedice i na globalne lance snabdijevanja, uključujući pristup rijetkim mineralima ključnim za napredne tehnologije.

Cilj, kako je to formulirao Wilson, jeste da se osigura da Washington više ne reaguje na poteze Moskve, već da ih preduhitri — djelujući odlučno kako bi ublažio, a na kraju i ograničio, globalni domet Kremlja.

Priredila Elvisa Tatlić