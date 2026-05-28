Iran i SAD razmenjuju udare dok se klima prekid vatre

Iran i Sjedinjene Američke Države pokrenuli su nove napade na mete u regionu Persijskog zaliva, ističući neizvesnost prekida vatre dok se vodi diplomatija s ciljem da se postigne kompromisni sporazum o okončanju tromesečnog rata.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je rano u četvrtak napao američku vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu pošto su američke snage pogodile lokaciju u blizini aerodroma Bandar Abas na jugu Irana.

IRGC je u saopštenju naveo da je njihov uzvratni udar "vazdušnim projektilima" izveden u 4.50 ujutru po lokalnom vremenu, ciljajući bazu koju je identifikovao kao mesto odakle je krenuo američki vazdušni napad na tačku blizu aerodroma Bandar Abas.

Operaciju je IRGC opisao kao "ozbiljno upozorenje", dodajući da će, ako se izvrše novi napadi protiv Irana, "odgovor biti odlučniji".

Pratite naš blog uživo o krizi na Bliskom istoku.

Prethodno je Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage oborile četiri iranska drona koja su "predstavljala pretnju" u blizini Ormuskog moreuza i pogodile lansirnu jedinicu u blizini Bandar Abasa u provinciji Hormozgan pre nego što je lansirao peti dron.

CENTCOM je naveo da su njegove akcije bile "odmerene, isključivo odbrambene i da su imale za cilj održavanje prekida vatre".

Novinska agencija Tasnim, povezana sa IRGC-om, takođe je izvestila da je mornarica IRGC-a pucala na američki tanker za koji je navela da je pokušao da prođe kroz Ormuski moreuz s isključenim radarskim sistemom, kao i da su se iranske pomorske snage suočile s četiri plovila koja su pokušavala da pređu vodni put bez koordinacije s iranskim vlastima.

Američki udari u blizini Bandar Abasa bili su drugi te vrste u poslednja tri dana. Kuvajt je saopštio da je reagovao na napade raketama i dronovima, ne navodeći odakle su izvedeni.

Ranije ove nedelje, SAD su saopštile da su sprovele "udare iz samoodbrane" usmerene na plovila za koja se navodno postavljaju pomorske mine.

Iran je osudio te operacije, nazivajući ih kršenjem krhkog sporazuma o prekidu vatre.

Poslednja razmene napada naglašava kontinuiranu nestabilnost u regionu Zaliva, uz izjavu američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) u kojima je odbacio izveštaj da je blizu kompromisnog sporazuma s Teheranom.

Tramp je na sastanku kabineta u sredu odbacio izveštaj iranske državne televizije da nezvanični nacrt sporazuma kao korak ka potpunom mirovnom planu uključuje obnavljanje komercijalnog brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, koji bi sproveli Teheran i zalivska država Oman.

Tramp je rekao da nijedna zemlja ne može da kontroliše taj plovni put i izgledalo je da preti Omanu, zemlji s kojom SAD imaju višedecenijske vojne i ekonomske veze.

"Niko neće kontrolisati (moreuz)", rekao je Tramp. "To su međunarodne vode i Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo morati da ih dignemo u vazduh. Oni to razumeju, biće dobro."

SAD i Iran razmenjuju predloge za sporazum preko pakistanskih posrednika.