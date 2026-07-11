SAD navode da je Iran priznao 'grešku' u napadima u Ormuzu

Visoki američki zvaničnici rekli su da je Iran privatno priznao da je napravio grešku napadom na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i da želi da nastavi pregovore s administracijom predsednika Donalda Trampa (Trump), dok Vašington zahteva od Teherana da se javno obaveže da će jedna od najprometnijih brodskih ruta na svetu biti otvorena.

U telefonskom razgovoru sa novinarima u petak, zvaničnici su rekli da se očekuje da će se iranski predstavnici sastati s omanskim posrednicima u subotu, dok se indirektni pregovori sa SAD nastavljaju. Oni su rekli da je sastanak kritičan test da li diplomatija može da opstane posle konfrontacije u Persijskom zalivu ove nedelje.

Prema rečima zvaničnika, iranski predstavnici su rekli američkim sagovornicima da su napadi na komercijalne brodove bili greška i da žele da se pregovori nastave. "Vratili su se za pregovarački sto i rekli: 'Zabrljali smo. Napravili smo grešku. Hajde da nastavimo da razgovaramo'", rekao je jedan visoki američki zvaničnik.

Tvrda linija

Zvaničnici su rekli da je Teheran privatno pripisao napade "odmetnutoj" frakciji tvrde linije za koju tvrde da pokušava da omete pregovore s Vašingtonom.

Bela kuća, rekli su oni, želi da Iran to javno prizna, tvrdeći da privatna uveravanja nisu dovoljna posle, kako to smatra Vašington, kršenja okvira za prekid vatre postignutog u junu.

Visoki zvaničnici su rekli da je hitni prioritet Trampove administracije da se obezbedi da Iran izda javno saopštenje u kojem bi izjavio da su svi brodski putevi kroz Ormuski moreuz otvoreni i da komercijalni brodovi više neće biti meta.

"Ono što zahtevamo jeste da Iranci objave saopštenje koje priznaje da su svi kanali Ormuskog moreuza otvoreni i da više ne pucaju na brodove", rekao je jedan zvaničnik. "Ili će nam dati to saopštenje ili nećemo imati dobar ishod".

Vašington očekuje da će Teheran posle razgovora u Omanu saopštiti da će se pomorski saobraćaj kroz strateški plovni put vratiti na uslove pre sukoba. "Ako to nije njihov stav", rekao je drugi zvaničnik, "neće biti sjajan dan za njih".

Zvaničnici su odbili da preciziraju koje će mere Vašington preduzeti, ali su naveli da je Tramp odobrio vojni i ekonomski pritisak ako Iran nastavi neprijateljske akcije.

Zvaničnici kažu da Tramp daje diplomatiji ograničeno vreme

Zvaničnici su rekli da je Tramp naložio potpredsedniku Džej Di Vensu (JD Vance), specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu (Steve Witkoff), državnom sekretaru Marku Rubiju (Marco) i predsedničkom savetniku Džaredu Kušneru (Jared Kushner) da nastave da vode pregovaračke napore SAD. Nisu precizirali koji će američki zvaničnici direktno učestvovati u pregovorima o Omanu.

Iako su naglašavali da diplomatija ostaje poželjni kurs administracije, zvaničnici su više puta rekli da se vreme za pregovore sužava.

"Predsednik Tramp nam daje prostor da vidimo da li možemo to da zaključimo", rekao je jedan zvaničnik. "Ali ne mnogo prostora i ne mnogo vremena".

Drugi zvaničnik je opisao trenutnu situaciju kao "definitivno trenutak čekanja i posmatranja".

Vašington veruje da pregovara s predstavnicima Irana koji imaju ovlašćenja da postignu sporazum, ali su zvaničnici dodali da je kriza u Ormuskom moreuzu izazvala sumnje u mogućnost Teherana da sprovede ikakve obaveze.

Zvaničnici navode moguće podele unutar Irana

Visoki zvaničnici su takođe sugerisali da se unutar Irana možda odvija borba za moć oko sprovođenja memoranduma o razumevanju potpisanog u junu.

Prema njihovim rečima, iranski predstavnici su rekli da je napade na komercijalne brodove izvela frakcija koja se protivi pregovorima s Vašingtonom.

SAD su, međutim, osporile to objašnjenje. Jedan zvaničnik je rekao da Vašington veruje da je Iran bio zatečen obimom komercijalnog saobraćaja koji koristi južnu brodsku liniju duž obale Omana, za koju su američki zvaničnici verovali da će biti otvorena prema memorandumu o razumevanju.

Prema njihovim rečima, Teheran je promenio kurs nakon što je shvatio koliko naftnog i gasnog saobraćaja nastavlja da ide kroz taj koridor.

Zvaničnici su rekli da administracija smatra da je spremnost Irana da garantuje slobodu plovidbe prvi veliki test da li širi pregovori – uključujući i o iranskom nuklearnom programu – mogu uspeti.

"Ako Iran nije u stanju da poštuje ono što smatramo najlakšim delom sporazuma – otvaranje moreuza za trgovinu – nikada nećemo doći do težeg pitanja iranskog nuklearnog programa", rekao je jedan zvaničnik.

Čak i dok se pregovori nastavljaju, zvaničnici su rekli da vojne opcije ostaju otvorene.

Oni su rekli da je Tramp jasno stavio do znanja da će SAD odgovoriti vojnim i ekonomskim merama ako Iran nastavi napade na komercijalne brodove ili se upusti u druga neprijateljska dela.

Zvaničnici su takođe rekli da se pripremaju planovi za nepredviđene situacije ako diplomatija ne uspe. "Mnogo ljudi planira za slučaj da ne postignemo dogovor", rekao je jedan zvaničnik, dodajući da predsednik ima širok spektar opcija.

Obnovljeni diplomatski napori usledili su nakon nekoliko dana povišenih tenzija nakon što su napadi na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu izazvali američke vojne udare i vraćanje sankcija pre nego što su se obe strane saglasile da se vrate pregovorima uz posredovanje Omana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je u petak optužio Vašington za kršenje junskog memoranduma o razumevanju kroz nove američke sankcije.

On je na X naveo da "može postojati samo međusobno poštovanje obaveza" i tvrdio da je Teheran poštovao svoje obaveze, a da SAD nisu.