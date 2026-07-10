Trump kaže da SAD pristaju na dalje razgovore sa Iranom, ali upozorava da je prekid vatre 'završen'

Predsjednik SAD Donald Trump rekao je da je Iran zatražio da se "razgovori" između dvije zemlje nastave, iako je upozorio Teheran da trenutni prekid vatre više nije na snazi usred niza napada obje strane.

"Islamska Republika Iran nas je zamolila da nastavimo 'razgovore'", napisao je Trump na mreži Truth Social 10. jula.

"Složili smo se da to učinimo, ali Sjedinjene Države su im, nedvosmisleno, rekle da je prekid vatre ZAVRŠEN!", dodao je.

Trump je često izjavljivao da je Teheran molio da nastavi pregovore sa Vašingtonom, iako su takvi razgovori često prekidani bez vidljivog napretka.

Obraćajući se novinarima ranije ove nedelje, Trump je rekao: "Iran je zvao prije nekog vremena. Toliko očajnički žele da sklope dogovor. Jednostavno ne znam da li su dostojni. Ne znam da li će poštovati dogovor. To je problem".

Ali Trump je tada takođe rekao da će razgovarati sa Steveom Witkoffom i njegovim zetom, Jaredom Kushnerom, koji su imali ulogu vodećih američkih pregovarača, o mogućnosti nastavka razgovora.

Katarski posrednici stigli u Iran

Odvojeno, iranski mediji su izvijestili da je delegacija posrednika Katara stigla u Teheran 10. jula na razgovore.

"Glavna svrha posjete je navodno pokušaj da se ojača uloga Katara kao posrednika nakon događaja u utorak [7. jula]", izvijestila je novinska agencija Tasnim.

Katar je optužio Iran za napad na tri tankera u Ormuskom moreuzu 7. jula, dok su se neprijateljstva u regionu intenzivirala usred onoga što je najavljeno kao 60-dnevno primirje kako bi se omogućili potpuni pregovori između Vašingtona i Teherana.

Iran je pucao na brodove koji su prolazili ključnim plovnim putem, tvrdeći da su pokušali da prođu bez dobijanja odgovarajuće dozvole od Teherana.

Američke snage su odgovorile paljbom na iranske lokacije, uglavnom priobalne lokacije u blizini moreuza, navodeći da je to pokušaj zaštite brodarstva u plovnom putu, kroz koji je prije rata saobraćalo oko 20 procenata svjetskih zaliha sirove nafte i prirodnog gasa.

Centralna komanda SAD, koja je odgovorna za američke snage na Bliskom istoku, poslala je 9. jula ono što je nazvala "provjerom činjenica", ponavljajući stav SAD da je ključni Ormuski moreuz međunarodni plovni put i da Teheran nema pravo da ga kontroliše.

Nedavni niz napada u regionu dogodio se dok je Iran održavao šestodnevne ceremonije povodom sahrane ubijenog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada 28. februara.

Masovni javni događaji privukli su stotine hiljada ljudi širom Islamske Republike, ali jedno primjetno je bilo odsustvo Modžtabe Hamneija, sina pokojnog vladara i novog vrhovnog vođe Irana, što je pokrenulo pitanja o stanju rukovodstva zemlje.