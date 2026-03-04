SAD i Izrael intenziviraju napade, poručuju da nema popuštanja i da Iran čeka 'mnogo bola'

Sjedinjene Države i Izrael poručili su da neće popustiti u svojoj vojnoj kampanji protiv Irana. Tel Aviv je pokrenuo novi "široki talas napada", dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Teheran "proći kroz mnogo bola" u narednim danima.

"Sada počinje velika ofanziva", rekao je Trump 3. marta u Bijeloj kući tokom sastanka s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

"Više nemaju protivzračnu zaštitu, više nemaju nikakve detekcijske sisteme, tako da ih čeka mnogo bola", upozorio je.

Trump je također ponovio da je, zajedno s vrhovnim vođom Alijem Hameneijem, veći dio iranskog rukovodstva ubijen u američko‑izraelskim napadima, ostavljajući režim u nesigurnoj situaciji.

"Većina ljudi koje smo ciljali je mrtva. Sada imamo drugu grupu. I oni možda jesu mrtvi, prema izvještajima", rekao je.

'Šok i strahopoštovanje'

Nakon Trumpovog obraćanja, komandant Centralne komande američke vojske (CENTCOM), admiral Brad Cooper, rekao je da Operacija Epic Fury predstavlja najveće američko vojno raspoređivanje na Bliskom istoku u jednoj generaciji.

Prema njegovim riječima, u operaciji učestvuje više od 50.000 američkih vojnika, preko 200 borbenih aviona, dvije udarne grupe nosača aviona i bombarderi dugog dometa. Uvodnu fazu opisao je kao gotovo dvostruko veću od kampanje "šok i strahopoštovanje" iz 2003. godine u Iraku.

"Danas nema nijednog iranskog broda u plovidbi Arapskim zaljevom, Hormuškim moreuzom ili Omanskim zaljevom", rekao je Cooper, opisujući ono što je nazvao neviđenim naporom da se neutralizira iranska sposobnost napada na američke snage

"Tek smo počeli", dodao je. "Ali imam potpuno povjerenje da ćemo mi, zajedno s našim partnerima, u potpunosti ostvariti naše vojne ciljeve."

Cooper je naveo da je američka vojska uništila 17 iranskih pomorskih plovila, uključujući i jednu podmornicu, te pogodila gotovo 2.000 ciljeva širom Irana za manje od četiri dana.

Novi izraelski napadi

Izrael je odvojeno saopštio rano 4. marta da je pokrenuo "široki talas napada", navodeći da su njegovi najnoviji ciljevi, petog dana zajedničkih američko‑izraelskih udara, uključivali iranska "lansirna mjesta, sisteme protivzračne odbrane i dodatnu infrastrukturu".

U Teheranu, gradu s oko 10 miliona stanovnika, ulice su izgledale uglavnom puste; mnogi su napustili glavni grad, dok su se drugi sklonili u svojim domovima.

"Ima tako malo ljudi da biste pomislili da ovdje nikada niko nije živio", rekla je za AFP Samireh, 33‑godišnja medicinska sestra.

Vlasti su pozvale ljude da napuste glavni grad. Policija, naoružane sigurnosne snage i oklopna vozila raspoređeni su na glavnim raskrsnicama, gdje provode nasumične kontrole vozila, dodaje AFP.

Izvještaje iz unutrašnjosti Irana teško je provjeriti. Američka agencija za ljudska prava HRANA saopštila je da je skoro 1.100 civila, uključujući 181 dijete, ubijeno u zračnim napadima.

Sirene za uzbunu u Izraelu

U Izraelu su, u međuvremenu, tokom noći zavijale sirene za uzbunu dok je izraelska vojska radila na presretanju uzastopnih talasa iranske vatre.

Policija u Tel Avivu saopštila je da je šrapnel pao u tom području i lakše povrijedio jednu ženu. Nije bilo drugih neposrednih izvještaja o izraelskim žrtvama.

Izrael je takođe nastavio svoju obnovljenu kampanju protiv elemenata libanskog Hezbollaha koji su saveznici Irana, nakon što je vojno krilo te grupe ispalilo rakete na sjever Izraela.

Glasne eksplozije odjeknule su u libanskoj prijestolnici Bejrutu malo poslije ponoći 4. marta, dok su Izrael i Hezbollah razmjenjivali napade i raketnu vatru, pri čemu je, prema izvještajima, poginulo više desetina ljudi.

Ujedinjene nacije su saopštile da je više od 30.000 ljudi raseljeno u Libanu.

Iranski odgovor

Činilo se da nema popuštanja ni u iranskim uzvratnim raketnim i dronskim napadima, iako rezultati nisu bili jednako dramatični kao američko‑izraelski udari.

Američka diplomatska predstavništva, ambasade i konzulati, na Bliskom istoku prijavila su napade dronovima, od kojih su neki prouzrokovali manju materijalnu štetu, ali bez žrtava.

Od 28. februara Iran je ispalio stotine raketa i dronova na američke vojne baze, kao i na ključna energetska i komercijalna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, svim američkim saveznicima.

Zvaničnici u Kataru saopštili su da je iranska balistička raketa 3. marta pogodila američku vojnu bazu Al‑Udeid, ali bez žrtava.

Američka ambasada u Rijadu pogođena je s dva drona, što je izazvalo "ograničen požar" i "manju materijalnu štetu", saopštilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije, dok tenzije rastu širom Bliskog istoka.

Saradnja s Kurdima?

U međuvremenu, vodeća kurdska stranka u Iraku saopštila je da su njeni lideri razgovarali s Trumpom o narednim koracima u ratu protiv susjednog Irana.

Bijela kuća nije potvrdila izvještaj, ali je poručila: "Predsjednik Trump razgovarao je s mnogim regionalnim partnerima."

Patriotska unija Kurdistana (PUK) saopštila je da je Trump kontaktirao šefa stranke Bafela Talabanija kako bi razgovarali o američkim potezima u susjednom Iranu. Američki mediji izvijestili su da je Trump razgovarao i s iračkim kurdskim liderom Masoudom Barzanijem dan nakon početka američko‑izraelskih napada na Iran.

Izvještaji o tim razgovorima pojavili su se u isto vrijeme kada je The Wall Street Journal objavio da Trump razmatra podršku iračkim kurdskim frakcijama u borbi protiv iranskog rukovodstva.

Kurdi iz Iraka imaju veliku vojnu silu na granici s Iranom i također održavaju veze s kurdskom manjinom u Iranu. Etnički Kurdi već decenijama traže nezavisnu državu i dugo optužuju Teheran za represiju nad kurdskom manjinom.

Uz izvještavanje Reutersa, AFP-a i dpa