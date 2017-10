Beograd zona za pregovore SAD i Rusije o Ukrajini?

Specijalni izaslanik SAD-a Ukrajinu Kurt Volker najavio je da će se u subotu, 7. oktobra u Beogradu sastati sa Vladislavom Surkovom, koga je predsednik Rusije delegirao za razgovore o sukobima u istočnoj Ukrajini. Iz srpskog Ministarstva inostranih poslova za sada nema nikakvih informacija ovim povodom.

Volker je na svom Tviter nalogu najavio da će sa pomoćnikom Kremlja Vladislavom Surkovom u Beogradu razgovarati o bržoj implementaciji sporazuma iz Minska i o obnavljanju teritorijalnog integriteta Ukrajine.

Sporazum iz februara 2015. godine potpisan je u glavnom gradu Belorusije i njime je zatražen prekid vatre i određeni dalji koraci da se okonča sukob koji je u velikoj meri nepromenjen.

Ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandr Aleksandrovič u izjavi za Radio Slobodna Evropa podseća da je Surkov na listi sankcija Evropske unije zbog čega mu je zabranjen ulazak u zemlje članice. On pretpostavlja da je to razlog zbog kog je Beograd, odnosno Srbija, kao zemlja koja nije deo Unije, izabrana za mesto susreta.

„Moram najpre da kažem da je to susret između dva predstavnika – Amerike i Rusije – i da predstavnik Ukrajine ne učestvuje na tom sastanku. Oni su, naravno, slobodni da izaberu svako mesto koje žele. Naravno da su u Beogradu svi ljudi dobrodošli i siguran sam da će i uživati u gostoprimstvu građana Srbije. Jedino što mogu da kažem jeste da Surkovu nije dozvoljen ulazak u zemlje Evropske unije pošto je on na listi sankcija EU, koje su nametnute kao odgovor na rusku agresiju protiv Ukrajine. Zato pretpostavljam, iako ne znam tačno, da je Beograd izabran zato što ovde Surkov može da dolazi“, kaže Aleksandrovič.

Na pitanje veruje li da će razgovori Volkera i Surkova imati pozitivan rezultat, ambasador Ukrajine odgovara da to ne može znati jer nije uključen u pregovore, ali da se nada napretku.

„Mi smo, naravno, zahvalni gospodinu Volkeru za novi impuls ovim pregovorima, kao što smo zahvalni i Nemačkoj i Francuskoj za pregovore u ’formatu Normandie’. Međutim, opet moram da kažem da ne znam koji će biti rezultati ovog konkretnog sastanka. Naravno, nadamo se da će biti postignut neki napredak, a za našu zemlju napredak znači suverenitet Ukrajine u okviru svih granica – i na istoku zemlje, uključujući i Krim kao deo Ukrajine“, rekao je Aleksandrovič.

Bivši ambasador Srbije u Belorusiji i član Foruma za međunarodne odnose Srećko Đukić ocenjuje da najavljeni susret predstavnika SAD i Rusije u Beogradu može biti znak za „nadu da bi problem ukrajinskog intergriteta mogao da se pokrene sa mrtve tačke“.

„Ohrabrenje za to možda daje i saglasnost za formiranje snaga u okviru Saveta bezbednosti koje bi pratile lica OEBS-a koja nadgledaju primirje i prekid vatre na teritoriji Ukrajine, Donjecka i Luganska i sve do granice sa Rusijom. Činjenica da je to Rusija inicirala pobuđuje na razmišljanje da će možda biti nekih novih ideja na ovom sastanku“, kaže Đukić.

Ovo će, posle sastanka u Minsku 21. avgusta ove godine, biti drugi susret Volkera i Surkova. Volker je odbio da se sastane sa Surkovom u Rusiji.