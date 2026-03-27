Rubio stigao u Francusku s porukom za G7: Uradite više po pitanju Irana

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) stigao je u Francusku rano u petak, pridruživši se ministrima spoljnih poslova Grupe sedam (G7) i predstavnicima saveznika drugog dana važnog sastanka, koji je u senci tenzija oko Irana, Ukrajine i globalne bezbednosti.

Rubio će prisustvovati zvaničnim sastancima ministara spoljnih poslova G7 u Serne la Vilu, kod Pariza. To će biti njegov prvi susret s ključnim saveznicima otkako je predsednik Donald Tramp (Trump) intenzivirao poruke Vašingtona o Iranu.

Na skup koji se održava pod francuskim rotirajućim predsedavanjem G7, okupili su se šefovi diplomatija Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Kanade, Evropske unije i Japana, zajedno sa gostujućim zemljama, uključujući Ukrajinu.

Ormuski moreuz u centru sporova

Rubio je u četvrtak uoči odlaska za Pariz naznačio da će centralna poruka saveznicima biti hitna potreba za ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza, kritične globalne tranzitne rute koju je Iran praktično blokirao.

"U njihovom je interesu da pomognu", rekao je Rubio novinarima u bazi Endruz u Merilendu, naglašavajući da se američki partneri više oslanjaju na protok energenata kroz moreuz nego SAD.

On je odbio da precizira kakvu bi pomoć Vašington mogao da traži, navodeći da su takve odluke na odbrambenim zvaničnicima, ali je rekao da to pitanje zahteva kolektivno delovanje.

"To nije pomoć nama", rekao je Rubio. "Svet je taj koji ima veliki interes za to, tako da bi oni trebalo da istupe i pozabave se time."

Poremećaj brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz je potresao globalna energetska tržišta, pošto otprilike petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa obično prolazi tim plovnim putem u mirnodopsko vreme.

Pratite blog uživo RSE o sukobu na Bliskom istoku.

Rubio je rekao da se indirektni razgovori s Teheranom nastavljaju preko posrednika i naveo da je ostvaren "određeni konkretan napredak", upozoravajući da je situacija i dalje fluidna.

"Postoje zemlje posrednice koje prenose poruke", rekao je on. "To je proces koji je u toku."

Tramp je prethodno izjavio da su razgovori s Iranom "veoma značajni". Vašington je pauzirao napade na iransku energetsku infrastrukturu do 6. aprila kako bi omogućio prostor diplomatiji.

Saveznici traže koordinaciju

Skup u Parizu je prvi sastanak uživo ministara spoljnih poslova G7 otkako je Tramp javno pritisnuo saveznike da zauzmu čvršći stav prema Iranu, što je otkrilo razlike unutar grupe.

Dok je Vašington dao prioritet pitanju Irana i slobodi plovidbe u Ormuskom moreuzu, nekoliko zemalja G7 je fokusirano na rat u Ukrajini i oprezno gleda na dublje uključivanje u krizu na Bliskom istoku.

Rubio je podvukao dugogodišnje frustracije SAD zbog podele tereta, ukazujući na američku podršku Kijevu.

"Ukrajina nije američki rat, a ipak smo doprineli toj borbi više nego bilo koja druga zemlja", rekao je on, dodajući da politika SAD na kraju posvećena američkim prioritetima.

"Radim za narod Sjedinjenih Država", rekao je Rubio.

Težak diplomatski test

Analitičari kažu da se Rubio suočava s delikatnim balansiranjem dok radi s kolegama koji se nose s ekonomskim posledicama poremećaja u Ormuzu, dok istovremeno razmatraju svoje strateške prioritete.

Pol Sonders (Paul Saunders), koji je bio podsekretar za globalna pitanja tokom administracije predsednika Džordža Buša mlađeg (George W. Bush) od 2003. do 2005. godine, rekao je za RSE da šef američke diplomatija mora da žonglira suprotstavljenim očekivanjima.

"Sekretar Rubio će morati da se kreće između interesa i potreba SAD, očekivanja predsednika Trampa, perspektiva i prioriteta drugih članica G7 i ciljeva Francuske kao domaćina. Neće biti lako", rekao je Sonders, koji predsedava vašingtonskim tink-tenkom Centar za nacionalni interes.

On je dodao da bi frustracija među saveznicima mogla da zakomplikuje diskusije.

"Druge članice G7 su frustrirane što su se suočile s energetskom i ekonomskom krizom bez upozorenja", rekao je Sonders, napominjući da su mnoge više fokusirane na Ukrajinu, Japan na Kinu.

Francuska, dodao je, takođe nastoji da potvrdi svoju nezavisnost i lidersku ulogu u Evropi, "što bi moglo dovesti do nekih napetih razmena mišljenja".

Prema Sondersu, centralno pitanje koje se nadvija nad razgovorima ostaje nerešeno: "Kada i kako će se završiti rat u Iranu?"

Očekuje se da će Rubio učestvovati na sastancima na kojima će se razmatrati međusektorske pretnje, podrška Ukrajini, situacija u Iranu i šira pitanja mira i bezbednosti.

Razgovori u Serne la Vilu će testirati da li G7 može da zbije redove ili će opstati podele oko Irana i pitanja globalne bezbednosti u trenutku sve većih zategnutosti u međunarodnim odnosima.