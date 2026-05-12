Rute: Crna Gora pouzdan saveznik NATO-a, Spajić najavio dalje jačanje saradnje sa SAD

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute boravio je u Podgorici gdje se sastao sa premijerom Milojkom Spajićem, poručivši da je Crna Gora cijenjena članica evroatlantske zajednice i važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Rute je naglasio da Alijansa region vidi kao prostor od velikog strateškog značaja i da podržava reformske procese i jačanje demokratskih institucija. Istakao je i da postoje akteri koji pokušavaju destabilizovati region, ali da pitanja iz prošlosti ne bi trebalo vraćati u fokus.

On je ukazao i na potrebu većih izdvajanja za odbranu, dodajući da NATO nastavlja pratiti i identifikovati zlonamjerne aktivnosti, posebno u kontekstu uticaja Kine i Rusije. Takođe je zahvalio Crnoj Gori na podršci Ukrajini.

Rute je najavio i predstojeći NATO samit koji će biti održan u Ankari, gdje će se dodatno razgovarati o bezbjednosnim izazovima.

Premijer Milojko Spajić istakao je da je povjerenje građana u Vojsku Crne Gore na istorijskom maksimumu, pozivajući se na podatke Eurobarometra.

Naglasio je da su u prethodnom periodu sprovedene značajne reforme u sektoru odbrane.

"Već u junu očekujemo sporazum sa Sjedinjenim Državama koji će dodatno unaprijediti saradnju i otvoriti prostor za nove investicije", rekao je Spajić.

On je dodao da pred Crnom Gorom stoji period dodatnog jačanja vojske i istakao da zemlja ima konstruktivnu ulogu u regionu.

Govoreći o ranijoj izjavi o mogućem korišćenju crnogorskih kapaciteta u operacijama na Bliskom istoku, Rute je pojasnio da je to bila figurativna konstatacija, naglašavajući da NATO Crnu Goru vidi kao pouzdanog saveznika.

Premijer je takođe ukazao na napredak u procesu evropskih integracija, navodeći da počinje rad radne grupe za ugovor o pristupanju Evropskoj uniji i da očekuje ubrzanje završnih faza tog procesa.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić, ministri vanjskih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i stalna predstavnica Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić.

Tokom posjete, Rute će se sastati i sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem, a planirano je i zajedničko obraćanje studentima Fakulteta političkih nauka u Podgorici.