Ruski vojnik osuđen na doživotni zatvor u Ukrajini zbog pogubljenja zarobljenika na frontu

Ruski vojnik koji je pogubio zarobljenog ukrajinskog vojnika, dobio je doživotnu kaznu zatvora, što je prvi put da je Ukrajina osudila nekoga na temelju takvih optužbi.

Ukrajinska Kancelarija glavnog tužioca i Služba bezbjednosti izvijestili su 6. novembra da je sud u Zaporižju osudio Dmitrija Kurašova na doživotnu kaznu zatvora.

Sud je utvrdio da je 27-ogodišnji Kurašov, pripadnik jedinice Storm-V ruske 127. motorizovane pješadijske divizije sastavljene od osuđenika koji su se prijavili da se bore za Rusiju u Ukrajini u zamjenu za oslobađanje iz zatvora, iz neposredne blizine upucao i ubio nenaoružanog ukrajinskog vojnika Vitalija Hodnjuka.

Prema presudi suda, Hodnjuk je izašao iz zaklona nenaoružan i, nakon što je dobio naredbu da podigne ruke i klekne, Kurašov ga je upucao iz kalašnjikova.

Optuženi je bio osuđeni lopov

Kurašov, koji je prethodno bio osuđen u Rusiji zbog krađe, pridružio se ruskim Oružanim snagama u novembru 2023. godine u zamjenu za amnestiju, a potom je poslat na front u Zaporižju.

Nakon incidenta, ukrajinske snage su pokrenule kontranapad, vratile svoje pozicije i zarobile Kurašova i još četvoricu ruskih vojnika, od kojih su neki svjedočili protiv njega na suđenju.

Kurašov je u borbi izgubio oko.

Tokom suđenja, Kurašov je prvobitno priznao krivicu, ali je kasnije pokušao povući priznanje, okrivljujući drugog saborca.

Međutim, sud je razmotrio svjedočenja drugih zarobljenika i dokaze te je Kurašova proglasio krivim.

Presuda je izrečena dok vlasti nastavljaju da dokumentuju druge slučajeve kršenja međunarodnog prava, uključujući potvrđenu egzekuciju više od 320 ukrajinskih ratnih zarobljenika od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Posmatračka misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini (HRMMU) u februara je optužila ruske vlasti da je ukrajinske ratne zarobljenike podvrgavala "sistematskom i široko rasprostranjenom mučenju".

Takođe, navela je da je potvrđeno ubistvo 71 ukrajinskog ratnog zarobljenika od februara 2022. godine.

HRMMU je izvijestio da je zabilježen "alarmantan porast broja egzekucija od avgusta 2024. godine, s najmanje 79 pogubljenja koja su ocijenjena kao vjerodostojna u 24 odvojena slučaja".

Moskva negira da je njena vojska čini počinila zločine u Ukrajini, uprkos sve većem broju dokaza.