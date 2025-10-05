Kako su Česi provocirali rusku ambasadu, a onda je eskaliralo

Prošetajte niz Ulicu ukrajinskih heroja, skrenite desno na Trg Borisa Njemcova i stići ćete do ulaza u rusku ambasadu u Pragu.
Usred rastućih tenzija između Moskve i Zapada u Pragu od 2020. preimenuju znamenitosti oko ogromne ruske ambasade.
Ova "igra s nazivima ulica" očito je doprinijela diplomatskom sporu u kojem je Češka objavila da je zabranila ulazak u zemlju ruskim diplomatama koji nemaju akreditaciju.
Prvo mjesto koje je preimenovano pored ruske ambasade u Pragu bio je mali trokutasti park ranije poznat kao Trg pod kestenima. Park je službeno preimenovan u Trg Borisa Njemcova 27. februara 2020, na petu godišnjicu ubistva ruskog opozicionog lidera.
Istog dana, šumska staza kojom često prolaze trkači i vlasnici pasa duž sjeverne ograde ambasade dobila je ime po ubijenoj ruskoj novinarki Anni Politkovskoj.
Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, ambasada je okružena kontradiktornim nazivima i protestnim instalacijama.
Most na ulazu u konzulat dobio je ime po Vitaliju Skakunu, ukrajinskom vojniku koji je žrtvovao svoj život da bi uništio ključni most tokom invazije, a kratak dio puta preimenovan je u Ulicu ukrajinskih heroja.
Vidikovac s pogledom na praški park Stromovka neformalno je preimenovan u Vidikovac Alekseja Navaljnog u februaru 2021, ali su lokalne vlasti uklonile neovlaštenu oznaku, pojašnjavajući da se praške ulice mogu nazivati po osobama tek nakon njihove smrti.
Nakon sumnjive smrti Navaljnog u ruskom zatvoru u februaru 2024, lokalne vlasti u Pragu podnijele su zahtjev da naziv vidikovca postane služben.
Zauzvat u Moskvi je češka ambasada bila metom protesta i vandalizma, ali je ruska policija koja čuva ambasadu uglavnom brzo reagovala na napade. Međutim, 30. septembra 2025. dovedena je u pitanje reakcija policije nakon napada na češku ambasadu u Moskvi, kada su na nekoliko mjesta na zgradi iscrtane vulgarne slike i riječi na češkom jeziku.
Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavsky rekao je da je napad "neprihvatljiv" i 29. septembra je na mreži x objavio da "svaka država mora osigurati zaštitu diplomata i sigurnost predstavničkih ureda."
Dan kasnije Lipavsky je objavio da je "na moj prijedlog vlada danas zabranila ulazak u Češku ruskim diplomatama i nosiocima službenih pasoša koji nemaju nacionalnu akreditaciju iz Češke." Ministar vanjskih poslova kao razlog za ovaj potez naveo je neodređene "operacije sabotaže".
Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je 2. oktobra novinarima da je Kremlj upoznat sa saopštenjem Lipavskog, ali da "za sada nisu primljene nikakve zvanične obavijesti od češke strane. Nisu podijelili nikakve detalje ovog neprijateljskog poteza, samim tim ih ni mi nemamo."