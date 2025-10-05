Kako su Česi provocirali rusku ambasadu, a onda je eskaliralo

Prošetajte niz Ulicu ukrajinskih heroja, skrenite desno na Trg Borisa Njemcova i stići ćete do ulaza u rusku ambasadu u Pragu. Usred rastućih tenzija između Moskve i Zapada u Pragu od 2020. preimenuju znamenitosti oko ogromne ruske ambasade.

Ova "igra s nazivima ulica" očito je doprinijela diplomatskom sporu u kojem je Češka objavila da je zabranila ulazak u zemlju ruskim diplomatama koji nemaju akreditaciju. Prvo mjesto koje je preimenovano pored ruske ambasade u Pragu bio je mali trokutasti park ranije poznat kao Trg pod kestenima. Park je službeno preimenovan u Trg Borisa Njemcova 27. februara 2020, na petu godišnjicu ubistva ruskog opozicionog lidera. Istog dana, šumska staza kojom često prolaze trkači i vlasnici pasa duž sjeverne ograde ambasade dobila je ime po ubijenoj ruskoj novinarki Anni Politkovskoj.

Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, ambasada je okružena kontradiktornim nazivima i protestnim instalacijama. Most na ulazu u konzulat dobio je ime po Vitaliju Skakunu, ukrajinskom vojniku koji je žrtvovao svoj život da bi uništio ključni most tokom invazije, a kratak dio puta preimenovan je u Ulicu ukrajinskih heroja. Vidikovac s pogledom na praški park Stromovka neformalno je preimenovan u Vidikovac Alekseja Navaljnog u februaru 2021, ali su lokalne vlasti uklonile neovlaštenu oznaku, pojašnjavajući da se praške ulice mogu nazivati po osobama tek nakon njihove smrti. Nakon sumnjive smrti Navaljnog u ruskom zatvoru u februaru 2024, lokalne vlasti u Pragu podnijele su zahtjev da naziv vidikovca postane služben.

Zauzvat u Moskvi je češka ambasada bila metom protesta i vandalizma, ali je ruska policija koja čuva ambasadu uglavnom brzo reagovala na napade. Međutim, 30. septembra 2025. dovedena je u pitanje reakcija policije nakon napada na češku ambasadu u Moskvi, kada su na nekoliko mjesta na zgradi iscrtane vulgarne slike i riječi na češkom jeziku. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavsky rekao je da je napad "neprihvatljiv" i 29. septembra je na mreži x objavio da "svaka država mora osigurati zaštitu diplomata i sigurnost predstavničkih ureda." Dan kasnije Lipavsky je objavio da je "na moj prijedlog vlada danas zabranila ulazak u Češku ruskim diplomatama i nosiocima službenih pasoša koji nemaju nacionalnu akreditaciju iz Češke." Ministar vanjskih poslova kao razlog za ovaj potez naveo je neodređene "operacije sabotaže".