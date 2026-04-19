Mučenje, premlaćivanje, silovanje: Sadizam u ruskoj artiljerijskoj brigadi

Način na koji je Artjom Bikov završio u 273. artiljerijskoj brigadi ruske vojske već je bio dovoljno loš.

U novembru 2024. godine, kaže on, sedeo je u policijskoj stanici Moskovske oblasti, slušajući policajce kako mu prete da će mu podmetnuti drogu ako ne potpiše ugovor o stupanju u vojsku.

Bikov je u prošlosti bio u centru za rehabilitaciju od droge. Njegova majka, s kojom se, kako je rekao, stalno svađao oko svoje nekadašnje upotrebe droga i seksualne orijentacije, pozvala je policiju posle žestoke svađe.

„Policija me je držala u šaci; moja majka je uvek mogla da me potkaže, tako da sam birao manje od dva zla", rekao je dvadesetčetvorogodišnjak za RSE. Nerado je pristao da potpiše ugovor i poslat je na poligon brigade.

Kada su njegovi pretpostavljeni oficiri saznali da je biseksualac, tada su počele prave batine, rekao je on.

Decenijama su sovjetske i ruske oružane snage imale muku s neformalnim institucionalizovanim sistemom maltretiranja i zlostavljanja koji se naziva "dedovščina". Taj sistem, koji je predstavljao veliki izvor zabrinutosti za rusko civilno društvo i porodice mladih vojnika, komandanti uveliko tolerišu kao sredstvo za nametanje discipline mlađim regrutima i vojnicima.

Pre opšte invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, grupe poput Komiteta majki vojnika su godinama podizale svest o tom problemu i vršile pritisak na poslanike i komandante da ukinu tu praksu.

U avgustu 2020. godine, visoki zvaničnik Ministarstva odbrane izjavio je da je "dedovščina" u oružanim snagama "potpuno iskorenjena".

Prošlog septembra, predsednik Vladimir Putin je izvršio inspekciju 237. brigade, zajedno s drugim jedinicama.

"Da je Putin znao za ovaj haos, brigada bi bila raspuštena i izbačena", rekao je Bikov.

'Dobar policajac, loš policajac'

U seriji intervjua u martu i aprilu iz Gruzije, gde je pobegao nakon što je dezertirao iz vojske, Bikov je ispričao svoju mučnu 11-mesečnu odiseju na poligonu 273. brigade u Mulinu, u centralnom regionu Nižnjeg Novgoroda.

Bikov je takođe priložio opsežnu prepisku, fotografije i audio snimke, koje su Ruski servis RSE i Sistema, ruska istraživačka jedinica RSE, koristili da potvrde mnoge detalje njegovog iskaza.

Godinama njegova majka nije mogla da prihvati da je biseksualac, rekao je Bikov. Rekao je da je takođe bio zavistan od droge, za šta je krivio "svoje potisnute traume... ozbiljne psihološke probleme, uključujući kompleks inferiornosti".

Majka ga je prijavila na program rehabilitacije od droge, prvo 2022, a zatim ponovo 2023. Sledećeg novembra, kada se vratio kući, on i majka su se posvađali i ona je pozvala policiju, rekavši im da je gej, da se drogira i da joj zagorčava život.

Policijski službenici su ga odveli u lokalnu policijsku stanicu i ubedili ga da otključa svoj mobilni telefon, gde su, kako je rekao, pronašli lične fotografije i video zapise.

Pretili su mu da će mu podmetnuti drogu ako ne potpiše ugovor za stupanje u vojsku, rekao je on, i upozorili ga da je kultura u ruskim zatvorima prema gej ili biseksualnim muškarcima neprijateljska ili otvoreno nasilna.

"Počela je igra 'dobar policajac, loš policajac'. Uplašio sam se i odlučio da nemam izbora", rekao je Bikov.

"Činilo mi se racionalnijim da umrem u ratu nego da idem u zatvor, gde bi me mučili i zlostavljali do smrti", rekao je on.

Dobio je isplatu od dva miliona rubalja (18.000 dolara) u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora. Taj iznos, koji je ogromna količina novca po većini standarda u Rusiji, odražava sistem koji su ruski regruteri osmislili kako bi privukli stalan priliv dobrovoljaca, izbegavajući pritom još jednu nepopularnu naredbu za mobilizaciju.

Mnogi vojnici, međutim, veći deo tog novca rutinski plaćaju nadređenim oficirima kao mito.

'Izgledalo je kao pakao'

Bikov se prijavio kao redov. Na poligonu brigade u Mulinu prošao je osnovnu obuku. Rekao je da se nerado borio kada su vežbali borilačke veštine, poput samba.

A onda su saznali da je biseksualac.

"Bio sam brutalno maltretiran. Stavili su mi pet pancira, bilo je veoma teško hodati, povraćao sam. Onesvestio sam se. Srušio sam se. Stavili su mi gas masku, terali me da trčim, puzim i tako dalje. Delovalo mi je kao pakao, ali to je bio samo početak", rekao je on.

Bikov je rekao da je bio raspoređen u podjedinicu unutar brigade, jedinicu sličnu vojnoj policiji, zaduženu za održavanje reda i discipline, kao i za potragu za vojnicima koji su dezertirali ili napustili jedinicu bez dozvole.

Komandant jedinice, potporučnik Eldar Dadašev, bio je poznat po sadizmu i pijanim ispadima nasilja, rekao je Bikov.

"Bilo je kao u srednjem veku. Tukli su ljude štapovima. Udarali su im ruke čekićima. Bili su vezani lisicama za radijatore. Lišavali su ih vode. Bacali su ih gole u jame", rekao je Bikov.

Dadaševo boravište nije poznato i on nije bio dostupan za komentar. Bikov je rekao da su mu vojnici u jedinici rekli da je komandant raspoređen u Ukrajinu.

Bikovljeve tvrdnje o rutinskom premlaćivanju i nasilju delimično su potvrđene izjavom pod zakletvom koju je regionalnom vojnom tužilaštvu podneo pripadnik brigade, redov Ajdar Gafarov.

U izjavi, u koju je imao uvid u RSE, Gafarov se žalio da mu je Dadašev naredio da stavi ruke na sto i više puta ga udarao čekićem za meso po prstima, a zatim ga je udarao drškom lopate u čelo, grudi i noge. Posle jednog mučnog udarca, čuo je zvuk krckanja i nije mogao da stoji na toj nozi. Kasnije je za kaznu bačen go u jamu na neodređeno vreme.

Nakon što je Dadašev premešten, Gafarov je pušten, posle čega je dezertirao, i nedugo zatim podneo svoju izjavu.

Silovanje i pretnja silovanjem

Više potvrda institucionalizovanog sadizma u jedinici došlo je iz malog dosijea dokumentacije i izjava koje je prikupio 34-godišnji vojnik po imenu Jan Nikaškin, koji je godinama ranije služio kaznu u zatvoru.

Bikov je rekao da su on i Nikaškin bili u istoj disciplinskoj jedinici; Nikaškin je rutinski odbijao naređenja da tuče druge vojnike i sam je bio pretučen. Bikov je dodao da Nikašin nije imao ništa ni protiv njegove seksualne orijentacije.

Nakon što je napustio jedinicu prošlog leta, Nikaškin je prikupio svedočanstva drugih vojnika koja potvrđuju seksualno nasilje u brigadi. Bikov je rekao da su mu data ta svedočenja.

U snimku telefonskog razgovora između Nikaškina i drugog vojnika koji je dostavljen RSE-u, Nikaškin je tvrdio da je komandant jedinice Dadašev prisilio drugog vojnika da obavlja oralni seks na dildu koji je korišćen kao javna pretnja za vojnike.

Bikov je rekao da iako nije video da je neki vojnik sodomiziran dildom, da je to bilo opštepoznato među vojnicima.

Kasnije u razgovoru, drugi vojnik, Jegor Rjazancev, takođe se mogao čuti kako prepričava drugi incident s dva Dadaševljeva podređena oficira: stariji vojnik koji je vraćen u jedinicu posle neodobrenog odsustva bio je primoran da legne na zemlju licem nadole, skinutih pantalona s rukama i nogama prikovanima za zemlju. Dva oficira su mu zatim stavila petardu u anus i zapalila je.

Incident je zabeležen na video-snimku, čulo se kako Rjazancev govori tokom telefonskog razgovora, i bio je i prikazan vojnicima u jedinici.

Ni Rjazancev ni Nikaškin nisu bili dostupni za komentar.

Da 'idu dođavola'

Negde početkom prošle jeseni, Bikov je rekao da je njegov nelagodan odnos s Dadaševim dostigao vrhunac kada je Dadašev naredio da Bikov bude silovan.

Bikov je rekao da je imao sreće; drugi vojnici su odbili da ispune naređenje, iako su ga "degradirali", izopštili i podvrgli sitnim kaznama poput zabrane da se neko rukuje s njim. Bikov je podneo formalnu žalbu Dadaševljevim pretpostavljenim oficirima. On je rekao da je prebačen u jedinicu koja nije bila pod Dadaševljevom komandom.

Kasnije je Bikov rekao da je saznao da je Dadašev naredio da se pretuče pukovnik – koji je daleko iznad njega po rangu. Istražitelji vojne policije su potom pokrenuli istragu i, nakon što su pronašli vojnika sa slomljenim rukama kako ga drže golog u jami za kaznu, u septembru su priveli Dadaševa i raspustili disciplinsku jedinicu.

Bikov je rekao da je dezertirao iz brigade sledećeg meseca i otišao iz zemlje.

Dok je bio u Gruziji, Bikov je 16. februara ponovo pričao telefonom s Nikaškinom i snimio razgovor.

Nikaškin je rekao da bivši komandanti jedinica, koji su bili odgovorni za batine i maltretiranje, mogu da "idu dođavola". Ali, rekao je, Putin je izvan svake kritike.

"Vrhovni komandant i svi ostali, nemojte se usuditi da ga dirate", čulo se kako govori na snimku. "Šta god da je, taj čovek je podigao Rusiju na novi nivo; toliko je promenio u zemlji da nema pitanja koja bi mu se mogla postaviti. Ne verujem da čak i imate takve misli (o Putinu)."

"Izabrao si pogrešnu stranu. Zato moram da prestanem da pričam s tobom. Odluči sam na čijoj si strani", rekao je Nikaškin. "Ako si na njihovoj strani, nismo na istoj strani."

"Putin je izgradio briljantan sistem: vladavinu strahom", rekao je Bikov za RSE. "Čitav njegov sistem je izgrađen na strahu. Ali Rusija će oslabiti i ljudi će tada videti da nema moći. Nikada je nije ni bilo."