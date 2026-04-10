Kijev i Moskva stupaju u 32-časovno primirje zbog pravoslavnog Uskrsa

Kijev i Moskva obećali su da će zaustaviti borbe na 32 sata kako bi obilježili pravoslavni Uskrs, dok mirovni pregovori koje podržavaju Sjedinjene Države o okončanju četverogodišnjeg rata Rusije posrću, a Vašington se fokusira na vlastiti rat s Iranom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev više puta predložio praznično primirje i da će "djelovati u skladu s tim" nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin također naredio svojim trupama da prekinu vatru tokom praznika.

Primirje bi trebalo početi u 15 sati po srednjoevropskom vremenu 11. aprila i trajati do kraja dana 12. aprila, kada pravoslavni hrišćani slave Uskrs, prenosi Radio Slobodna Evropa.

"Ljudima je potreban Uskrs bez prijetnji i istinski potez ka miru, a Rusija nema šanse da se vrati napadima čak ni nakon Uskrsa", rekao je Zelenski na Telegramu.

Kremlj je rekao da je Putin naredio ruskoj vojnoj komandi "da prekine borbene operacije u svim smjerovima za ovaj period". Ruske snage su bile spremne da "suprotstave se svim mogućim provokacijama neprijatelja", navodi se u saopštenju.

Rusija je više puta odbacila dugoročne ili neograničene prekide vatre, rekavši da je potreban sveobuhvatni sporazum za okončanje sukoba - koji je u februaru 2022. godine prerastao u sveopšti rat.

Tokom ranijih primirja, obje strane su optuživale drugu da koristi vrijeme za snabdijevanje i preraspoređivanje trupa.

Napori da se pregovara o okončanju rata su zaustavljeni jer administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prebacuje fokus na sukob s Iranom.

Uprkos višestrukim sastancima između ukrajinskih, ruskih i američkih pregovarača, nije postignut definitivan napredak, a pregovori su zastali oko tvrdokornih teritorijalnih zahtjeva Moskve i međunarodnih sigurnosnih garancija za Kijev.

Glavni izaslanik Kremlja, Kiril Dmitriev, otputovao je u Sjedinjene Američke Države 9. aprila na razgovore s američkim kolegama, izvijestio je Reuters.

Bijela kuća ili Kremlj su odmah potvrdili razgovore.

Borbe na terenu u Ukrajini su skoro u potpunosti stale; Rusija povremeno osvaja dodatnu ukrajinsku teritoriju, ali u tom procesu trpi ogromne gubitke.

Ukrajina je takođe pretrpjela velike gubitke, iako nijedna strana redovno ne objavljuje broj žrtava. Zapadne procjene kažu da bi ukupan broj mrtvih i ranjenih na obje strane mogao premašiti 2 miliona do ljeta.

Rusija kontroliše procijenjenih 19 posto ukrajinske teritorije, a većina je zauzeta rano nakon invazije u februaru 2022. godine. Njeni zahtjevi uključuju povlačenje svih ukrajinskih snaga s dijela teritorije Donjecka koji je i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Ta teritorija sadrži ključnu liniju odbrane za Ukrajinu - takozvani "pojas tvrđava".

"Mislim da Putin razumije da ne može u potpunosti okupirati Ukrajinu. Samo ponekad dijeli poruke s našim partnerima koje nisu ono što on zaista misli", rekao je Zelenski u objavi za X.