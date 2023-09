Lavrov optužio Zapad da direktno učestvuje u ratu u Ukrajini

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u subotu da su zapadne sile svojom podrškom Ukrajini efektivno ušle u direktne borbe protiv Moskve.

"Možete to nazvati kako god želite, ali oni se bore sa nama, oni se direktno bore sa nama. Mi to zovemo hibridnim ratom, ali to ne menja stvari", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Ujedinjenim nacijama.

Predsednik SAD Džo Bajden (Joe Biden) više puta je rekao da nastoji da izbegne direktnu konfrontaciju s Rusijom, drugom nuklearnom silom, i da u Ukrajinu neće slati američke trupe.

Američka administracija se takođe distancirala od ukrajinskih napada na samu Rusiju.

Lavrov je ukazao na milijarde dolara zapadne vojne opreme koja je dostavljena Kijevu otkako je Rusija počela invaziju prošle godine, kao i na podršku američke i britanske obaveštajne službe i prisustvo zapadnih vojnih savetnika.

Zapadnjaci se "de fakto bore protiv nas, koristeći ruke i tela Ukrajinaca", rekao je Lavrov.

"Mislim da svi prisutni ovde koji obraćaju makar malo pažnje na... situaciju u Ukrajini vrlo dobro znaju da se Amerikanci, Britanci i drugi bore, pre svega, kroz obezbeđivanje sve više i više oružja", rekao je šef ruske diplomatije.

On je rekao da su u Ukrajini prisutni zapadni plaćenici. Vlade SAD i nekoliko drugih zapadnih zemalja kažu da obeshrabruju građane da odlaze u Ukrajinu i da su takvi borci otišli sami.

Lavrov je učestvovao na godišnjoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gde su sve oči bile uprte u ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je došao u Njujork da apeluje na veću podršku odbrani svoje zemlje od invazije.

Zelenski se u sredu, 20. septembra, obratio na specijalnoj sednici Saveta bezbednosti, na kojoj je zahtevao da se Rusiji ukine pravo veta. Lavrov se pojavio na sednici tek pošto je ukrajinski predsednik završio govor.

'Nerealni planovi'

Ukrajinski predsednik je predstavio plan od 10 tačaka za okončanje rata koji bi uključivao potpuno rusko povlačenje s ukrajinske teritorije, uključujući Krim, koji je Rusija okupirala 2014. godine, kao i specijalni tribunal za odgovornost za ratne zločine.

Lavrov se izrugivao planu Zelenskog i kritikovao SAD i Evropsku uniju zato što ga podržavaju.

"To nije realno i svi to razumeju, ali u isto vreme kažu da je to jedina osnova za pregovore", rekao je Lavrov.

On je rekao da Rusija iz toga izvlači zaključak da "niko ne želi ozbiljno da pokaže razumevanje za ono što se dešava".

Lavrov je prethodno u subotu na opštoj debati 78. zasedanja Generalne skupštine UN rekao i da su nerealni predlozi generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Guterres) za oživljavanje sporazuma koji bi omogućio izvoz ukrajinskih žitarica preko Crnog mora.

Rusija je u julu odbila da produži sporazum koji je pre godinu dana dogovoren uz posredovanje UN i Turske. Taj sporazum je omogućavao Rusiji izvoza hrane i đubriva, za šta je Moskva više puta tvrdila da taj deo sporazuma nije ispunjen, što je Lavrov takođe naglasio u subotu.

Gutereš je pre nekoliko nedelja pokušavao da napravi ustupke Rusiji kako bi oživeo sporazum, sugerišući u pismu Lavrovu da bi Moskva mogla da bude ponovo povezan na međunarodni platni sistem SWIFT stvaranjem podružnice Ruske poljoprivredne banke za određena plaćanja.

U Guterešovom pismu je takođe spomenuto odmrzavanju zamrznutih sredstava ruskih kompanija za proizvodnju đubriva u Evropi i omogućavanju ruskim brodovima da uđu u evropske luke.

Lavrov je delegatima UN u Njujorku u subotu rekao da se Guterešovi predlozi "sami po sebi ne mogu primeniti".

"Mi ih ne odbacujemo. Oni prosto nisu realni", rekao je Lavrov.

Izvori: Agence France-Presse, dpa