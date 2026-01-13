Ruska invazija na Ukrajinu sada duže traje od borbe SSSR-a protiv Hitlera

Tri godine. 10 meseci. 18 dana.

Na dan 12. januara, toliko je vremena prošlo otkako je Rusija pokrenula svoj opšti napad na Ukrajinu čime je započela najveći i najkrvaviji ratni sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

To je dan duže nego što je Sovjetski Savez proveo boreći se protiv nacističke Nemačke između 1941. i 1945. tokom Drugog svetskog rata, najvećeg i najkrvavijeg sukoba 20. veka.

Ipak, postoji jedna ključna razlika.

Moskva se 1945. borila protiv nemačkih snaga na hiljadama kvadratnih kilometara, potiskujući ih iz zemlje sve do Berlina pre pobede u, kako to Rusi danas nazivaju, Velikom otadžbinskom ratu.

Ruski predsednik Vladimir Putin često poredi rat u Ukrajini s Velikim otadžbinskim ratom, ističući vojno vođstvo sovjetskih generala i oficira koji su proterali Nemce.

Moskva 2026. godine nije samo napadač na Ukrajinu, već se i muči da ostvari pobedu na bojnom polju. Umesto da se probijaju preko prostrane teritorije, ruske snage napreduju brzinom puža. To je pre Prvi svetski rat nego Drugi svetski rat.

Evo kako su se dva rata, sada jednake dužine, teritorijalno odvijala tokom vremena.

A ova interaktivna mapa prikazuje poređenje teritorija koju je Rusija zauzela u Ukrajini i teritorija koju je zauzela Crvena armija s veličinom sadašnjih evropskih zemalja.