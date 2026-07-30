Rusija gađala Ukrajinu raketama, smrtno stradalo osam ljudi, uključujući djecu

Tokom noći, Rusija je napadala Ukrajinu raketama i dronovima a u napadima je smrtno nastradalo najmanje osam ljudi dok su desetine ranjene. Napad se desio dok se Predsjednik Volodimir Zelenski vraćao iz Sjedinjenih Država, gdje je, kako je rekao, predsjednik Donald Trump pristao da Ukrajini obezbijedi licence za rakete Patriot.

Zelenski je upozorio na ruski "masovni napad" samo nekoliko sati prije njegovog početka, dok je zapadnim partnerima Ukrajine istakao potrebu za raketama Patriot kako bi se zemlja odbranila od napada poput onog koji je Moskva na kraju izvela.

"Važno je da naši partneri u potpunosti razumiju šta se dešava i da zaštita života direktno zavisi od njihove spremnosti, ili nedostatka iste, da nam pomognu raketama protivvazdušne odbrane", napisao je u objavi na mreži X.

Najsmrtonosniji pogodak dogodio se u oblasti Dnjepra blizu rodnog grada Zelenskog Krivog Roga, gdje je ruska balistička raketa Iskander-M ubila šest ljudi, uključujući troje djece, i ranila najmanje 10 drugih, prema navodima lokalnih vlasti.

Oleksandar Vilkul, šef Savjeta odbrane Krivog Roga, nazvao je "mračnom noći" kada je projektil pogodio kuću mnogobrojne porodice. Upozorio je da bi broj žrtava mogao da se poveća dok radnici hitnih službi čiste ruševine.

"Ovaj ruski teror još jednom dokazuje da je zaštita od ruske raketne prijetnje najvažniji zadatak kada je u pitanju spasavanje života naših ljudi", dodao je Zelenski.

U glavnom gradu, Kijevu, najmanje jedna osoba je poginula u onome što je gradonačelnik Vitalij Kličko opisao kao napad balističkom raketom, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima jer prijetnja od daljih udara i dalje postoji.

U zapadnom gradu Lvivu, blizu granice sa Poljskom, ruske rakete su oštetile desetine stambenih zgrada i ranile najmanje 30 ljudi, saopštili su zvaničnici.

Prema riječima gradonačelnika Lviva Andrija Sadovija, raketni napad na grad oštetio je 21 stambenu zgradu, dva vrtića i jednu školu, dok su dvije osobe nestale. Operacije potrage i spasavanja se nastavljaju.

Poljska, članica Evropske unije i NATO-a, podigla je borbene avione kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor usred ruskih vazdušnih udara, saopštile su njene oružane snage na mreži X.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je ruski raketni napad na zapadnu Ukrajinu rezultirao kršenjem poljskog vazdušnog prostora, što ga je navelo da sazove koordinacioni tim sa ministrom odbrane i relevantnim službama.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je ono što je opisalo kao udar velikih razmera na Ukrajinu upotrebom preciznog oružja dugog dometa lansiranog sa kopna, iz vazduha i sa mora.

Takođe je objavljeno da su u noćnim napadima pogođeni teretni brod u luci Pivdennij i dva teretna broda u blizini Odese koji su navodno prevozili oružje i vojnu opremu.

Ukrajina napada Skladište kompanije Wildberries, tzv. ruskog Amazona

U međuvremenu, ukrajinske snage su nastavile da napadaju velika skladišta Wildberriesa u nekoliko ruskih regiona. Wildberries se smatra ruskim ekvivalentom globalnog maloprodajnog giganta Amazona.

Napad dronom od 30. jula je zapalio skladište Wildberriesa u Penzenskoj oblasti Rusije, rekao je guverner Oleg Meljničenko, dok je kancelarija za odnose s javnošću kompanije takođe izvijestila o napadu na drugi objekat u Sarapulu, u ruskom regionu Udmurtija.

U posljednjih nekoliko nedelja, ukrajinske snage su napale nekoliko velikih skladišta kompanije Wildberries u više ruskih regiona, jer Kijev tvrdi da se kompanija koristi za transport vojne robe.

Medijski izvještaji procjenjuju da je ukrajinska kampanja dronova možda poremetila otprilike 10 procenata ukupnog kapaciteta skladišta kompanije Wildberries, što je potencijalno uticalo na logističku mrežu ovog trgovca širom Rusije.