Rusija nastavlja smrtonosne napade dok Ukrajina jača odbrambene veze s Nemačkom i Norveškom

Pet ljudi je ubijeno u utorak u ruskim napadima u često gađanom gradu Dnjepar, kao i jedno dete u gradu Čerkasi, saopštile su ukrajinske vlasti, dok je predsednik Volodimir Zelenski od Nemačke i Norveške dobio obećanja o daljoj podršci.

Oko 25 ljudi je povređeno u raketnom napadu u Dnjepru, od čega 10 teško, naveo je regionalni šef Aleksandar Hanža na Telegramu. Vazduhoplovne snage su upozorile na pretnju ruskog balističkog raketnog napada na veliki jugoistočni grad nedaleko od linije fronta.

Kasnije u toku dana, u napadu ruskog drona ubijen je osmogodišnji dečak u centralnom gradu Čerkasi, saopštila je regionalna vojna uprava. Navedeno je da je još devet ljudi hospitalizovano, uključujući jedno dete.

Novi napadi usledili su dva dana pošto su se Ukrajina i Rusija međusobno optuživale za hiljade napada i druga kršenja 32-časovnog prekida vatre tokom pravoslavnog Uskrsa.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine i gađala gradove širom zemlje u napadima dronovima i raketama skoro svake noći, pored borbi na frontu na istoku i jugu. Dnjepar je bio meta više puta.

Nemački kancelar Fridrih Merc je u Berlinu na konferenciji za novinare rekao da će veze s Kijevom biti podignute na nivo "strateškog partnerstva" s fokusom na odbranu.

Posle smanjenja direktne podrške SAD, Nemačka je postala najveći vojni pokrovitelj Ukrajine i, kao i druge zemlje, traži od Ukrajine iskustvo i stručnost u ratovanju dronovima.

"Ono što radimo u ovoj saradnji nije samo korisno za odbranu Ukrajine. Takođe je od posebne koristi za nas, za našu bezbednost", rekao je Merc.

Dve zemlje su se obavezale da će "jačati saradnju u oblasti protivvazdušne odbrane" i Nemačka je saopštila da će "nastaviti da podržava ukrajinsku industriju dronova, kao i da uspostavlja zajednička preduzeća za proizvodnju dronova".

Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je pristalo da finansira ugovore za nekoliko stotina raketa Patriot američke odbrambene kompanije Rejtion (Raytheon), kao i za, kako je rekao ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov, 36 nemačkih lansera protivvazdušnih raketa IRIS-T.

"Ovo je ogromno pojačanje za našu protivvazdušnu odbranu", naveo je Fedorov na X. On je dodao da su se strane dogovorile o paketu odbrambenih mera vrednom četiri milijarde evra (4,7 milijardi dolara).

Zelenski je iz Berlina otputovao u Oslo na sastanak s norveškim premijerom Jonasom Gareom Sterom (Gahre Stoere), kao i drugim zvaničnicima i političarima.

Norveška vlada je saopštila da će ta zemlje pojačati odbrambenu saradnju, uključujući i proizvodnju ukrajinskih dronova u Norveškoj.

"Nastavljamo aktivnu diplomatiju s partnerima kako bismo zaštitili živote i doneli pravi i garantovani mir", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Izvori: AFP, dpa i Reuters