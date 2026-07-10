Brazil naredio deportaciju Rusa koji je godinama bio 'duboko tajni' agent u SAD i Holandiji

Sudija u Brazilu naložio je deportaciju Rusa koji je godinama gradio tajni "duboko prikriveni" identitet kako bi se infiltrirao u organizacije u Sjedinjenim Državama i Holandiji u ime ruske obavještajne službe.

Nalog protiv Sergeja Čerkasova, objavljen 6. jula u službenom listu brazilske vlade, nije precizirao gdje će biti protjeran. Međutim, brazilski mediji su rekli da se očekuje da će biti vraćen u Rusiju.

Američke vlasti, koje su 2023. godine podigle optužnicu protiv Čerkasova za špijunažu i prevaru, zatražile su njegovo izručenje Sjedinjenim Državama.

Brazilski nalog za deportaciju izazvao je neuobičajeno oštre kritike američkog State Departmenta, koji je rekao da "potkopava našu zajedničku posvećenost borbi protiv stranog miješanja i zaštiti integriteta naših demokratskih institucija".

Sudski nalog je prvi objavio BBC.



Ova naredba je bila najnovija u zamršenom krivičnom slučaju koji je istakao problem, ali i uspjehe, ruskih obavještajnih agencija u pokušaju da ubace svoje operativce u zapadna društva.

Čerkasov je prvobitno uhapšen u Holandiji 2022. godine, gdje se predstavljao kao brazilski postdiplomac po imenu Victor Muller Ferreira i tražio praksu u Međunarodnom krivičnom sudu.

Nakon što se vratio u Brazil, američki istražitelji su otkrili da je Čerkasov takođe bio student na Školi za napredne međunarodne studije John Hopkins u Vašingtonu, školi poznatoj po obuci diplomata i obavještajnih oficira, kao i akademskog osoblja inostranih poslova.

Brazilske vlasti su uhapsile Čerkasova, i pokrenule svoju istragu o prevari zbog kreiranja fiktivnog brazilskog identiteta. Kasnije je osuđen na pet godina zatvora.

Vašington je zatražio njegovo izručenje na osnovu optužnice protiv njega u SAD. Rusija je takođe zahtijevala njegovo izručenje, navodeći neodređene optužbe za trgovinu drogom za koje su inostrani posmatrači sumnjali da su izmišljene kao pravni izgovor.

U nalogu za deportaciju nije precizirano kada će Čerkasov biti izbačen iz zemlje, iako su brazilski mediji naveli da se očekuje da će se to dogoditi po završetku njegove kazne u Brazilu.

Pitanje ruskih obavještajnih agenata koji godinama grade fiktivne identitete u zapadnim zemljama eksplodiralo je 2010. godine kada je FBI objavio hapšenje grupe od 10 ruskih agenata koji su živjeli mirnim, prigradskim životom u tajnosti, krijući svoje identitete, u nekim slučajevima, čak i od svoje djece.

Slovenačke vlasti su 2022. godine uhapsile bračni par iz Rusije koji se predstavljao kao Argentinci nakon što su dobili dojavu od strane obavještajne agencije.

Par, čija djeca nisu znala pravi identitet svojih roditelja, deportovan je u Rusiju 2024. godine u okviru velike razmjene zatvorenika o kojoj su pregovarali, a koja je uključivala i novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu, koja je bila zatvorena u svojoj zemlji, Rusiji.