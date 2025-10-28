Zašto ruski regioni smanjuju bonuse za ugovore vojnicima koji idu u Ukrajinu?

Sve više ruskih regiona naglo smanjuje bonuse za potpisivanje ugovora za muškarce koji se dobrovoljno prijavljuju za borbe u Ukrajini, što ističe i budžetske probleme usled posrnule ruske privrede, kao i promenu prioriteta u ljudstvu za vojsku.

Poslednjih nedelja, najmanje osam regiona – uglavnom u centralnom regionu Volge, ali i u prostranom subarktičkom regionu Jamal-Nenec – smanjilo je isplate muškarcima koji potpisuju ugovore o pridruživanju oružanim snagama.

To takođe uključuje Samarsku oblast, gde novi dobrovoljci – poznati kao "kontraktniki" (vojnici pod ugovorom) – sada dobijaju samo 400.000 rubalja (4.300 evra) prilikom prijave, pošto su u januaru dobijali rekordnih 3,6 miliona rubalja.

S procenama da je broj mrtvih i ranjenih sada veći od milion, Rusija je održala svoj rat protiv Ukrajine – koji je u 45. mesecu – zahvaljući mešovitom sistemu mobilizacije i regrutovanja.

Sistem regrutovanja oslanjao se na kombinaciju federalnih isplata – od Ministarstva odbrane – i isplata regionalnih vlada kojima je naređeno da ispune određene kvote. U nekim slučajevima, pojedini gradovi ili mesta su doprineli bonusima za potpisivanje ugovora.

Dobrovoljce su privukle izuzetno visoke plate i bonusi za potpisivanje ugovora, plus u slučaju smrti velikodušne naknade udovicama i preživelim članovima porodice. U nekim regionima, ukupan iznos novca koji novi dobrovoljci primaju prelazi godišnju platu.

Taj priliv novca omogućio je komandantima i političkim liderima da izbegnu još jednu nepopularnu mobilizaciju, poput one iz septembra 2022. Takođe je iscrpeo privrede siromašnijih regiona daleko od bogatijih gradova Moskve i Sankt Peterburga.

'Posao za prave muškarce'

U regionu Volge u Tatarstanu, koji je imao jednu od najvećih stopa žrtava od svih ruskih regiona, isplate su ove godine naglo smanjene: sa 2,7 miliona rubalja na 400.000 rubalja.

Bonus od 400.000 rubalja – što je minimalni iznos koji nalažu federalne vlasti – uvećan je jednakim iznosom od strane Ministarstva odbrane, navodi se u oglasima na sajtovima regionalne novinske agencije i drugih državnih medija.

U Baškortostanu, još jednom centralnom regionu koji je imao nesrazmerno visoke stope žrtava, bonus za potpisivanje ugovora od 1,6 miliona rubalja smanjen je za 600.000 rubalja.

Mari El, mali i siromašna republike na Volgi, na početku ove godine je zahvaljući potezima vlasti bila jedan od regiona s najvišim isplatama u zemlji, nudeći bonuse za potpisivanje ugovora od 2,6 miliona rubalja. Zvanični podaci su pokazali da je region uspeo da privuče 1.300 muškaraca u prvih šest meseci 2025. Sada su bonusi pali na 400.000 rubalja.

Mihail Deljagin, poslanik koji je član parlamentarnog odbora za ekonomsku politiku, rekao je da su smanjenja verovatno posledica smanjenja transfera iz državnog budžeta.

"To je rezultat politika Ministarstva finansija... koje iscrpljuju zemlju, uključujući bogate regione poput Baškortostana", rekao je za RTVi u junu.

Kampanje Ministarstva odbrane – na bilbordima, društvenim mrežama, oglasnim tablama za posao – snažno su isticale finansijske koristi od prijavljivanja za borbe u Ukrajini. U nekim slučajevima, oglasi su posebno bili usmereni na ljude s finansijskim poteškoćama.

"Ugovor s kojim počinje finansijska stabilnost", pisalo je na jednom plakatu za regrutovanje koji je kružio u krajnjem severnom regionu Jamal-Nenec.

"'Posao za prave muškarce': instant novac, instant isplate", rekao je Ivan Čuviljajev, koji radi u antiratnoj aktivističkoj organizaciji čije se ime otprilike prevodi kao Izgubi se ili Prošetaj. "Jasno je da su ciljna publika oni s mikrokreditima i zajmovima; oni koji su izgubili posao; oni koji ne mogu da priušte stan, automobil ili izdržavanje deteta", rekao je on.

"Ili smo imali slučajeve gde se nečija majka razbolela, provela šest meseci umirući i potrošila sav novac prvo na lečenje, pa na sahranu. Posle toga, nemaju ušteđevinu, nemaju novac, apsolutno ništa. Samo oglas (za regrutaciju) ubačen u njihovo poštansko sanduče", rekao je on.

Profitabilno dobrovoljno prijavljivanje

Kada je Putin u septembru 2022. godine, sedam meseci posle pokretanja invazije na Ukrajinu, najavio mobilizaciju opštih rezervi, taj potez je šokirao Ruse, pošto su mnogi verovali da će rat brzo biti okončan. Stotine hiljada ljudi otišle su iz zemlje, bežeći ka Kavkazu, Centralnoj Aziji, Turskoj i drugim destinacijama.

Posle toga, zvaničnici su smislili mešoviti sistem regrutovanja, koristeći savezne i lokalne budžete, kako bi dobrovoljno prijavljivanje za borbu bilo profitabilno.

Pribegli su i drugim metodama.

Na primer, regruti koji služe obaveznu jednogodišnju vojnu službu ne smeju biti slati u borbu ili van zemlje. Međutim, komandanti i regruteri su primoravali – neki kažu i prisiljavali – regrute da potpišu ugovore posle samo nekoliko meseci osnovne obuke.

"Regrutacija u suštini postaje glavni izvor ugovorne vojne službe", rekao je Čuviljajev.

U skorije vreme, poslanici su promenili pravila za sprovođenje dvogodišnjih regrutacija, pooštrivši neke propise i uklonivši neka široko korišćena i zloupotrebljena izuzeća.

Ne smanjuju svi regioni bonuse za potpisivanje ugovora. Voronješka, Altajska i Tambovska oblast su najavile povećanje jednokratnih isplata.

A na nekim lokacijama, kampanje regrutacije podsećaju na prodajne prezentacije za automobile ili kućne aparate.

Na primer, u sibirskom regionu Tjumen, vlasti su saopštile da nude nove bonuse za potpisivanje ugovora od 3,4 miliona rubalja, ali samo ako se ugovori potpišu pre 30. novembra.

Slični vremenski ograničeni podsticaji su takođe ponuđeni u Hanti-Mansijsku, Tuli, pa čak i u Moskovskoj oblasti, obećavajući novim dobrovoljcima veće isplate ako se ugovori potpišu pre kraja godine.

Ukupno, rekao je Janis Kluge, stručnjak Nemačkog instituta za međunarodne i bezbednosne poslove koji je pažljivo pratio podatke o regrutaciji, Rusija je potrošila oko četiri milijarde dolara na bonuse za potpisivanje ugovora u prvoj polovini 2025. godine. Ukupna potrošnja na bonuse za regrutaciju verovatno će premašiti 10 milijardi dolara za celu godinu, predvideo je on.

Usporavanje ratne privrede

Posle više od tri godine snažnog rasta, ruska ekonomija pokazuje ozbiljne znake naprezanja, delom zbog inflacije izazvane visokim platama, koje su zauzvrat uzrokovane nedostatkom radne snage pošto su muškarci namamljeni da se bore u Ukrajini.

To se sada menja i kreatori fiskalne i monetarne politike predviđaju naglo usporavanje.

Federalna vlada je pozvala na povećanje poreza na dodatu vrednost na nacionalnom nivou kako bi budžet držao pod kontrolom, uz istovremeno održavanje visokog nivoa ratne potrošnje.

Regionalno, pad takođe pogađa lokalne zvaničnike, opterećuje budžete i primorava vlasti da traže uštede – uključujući smanjenje nekih bonusa za ugovore.

Artjom Kliga, advokat nevladinog Pokreta prigovarača savesti, rekao je da su regioni koji su nudili iznadprosečne bonuse za potpisivanje ugovora na neki način bili eksperimenti, pošto su se kreatori politike igrali s načinima da privuku dobrovoljce.

"Zaključili su da plaćanje velikih iznosa nije posebno isplativo i odlučili su da prekinu ove eksperimente u nekim regionima", rekao je Kliga. "Planiranje saveznog budžeta za sledeću godinu takođe je verovatno odigralo ulogu. Već je jasno da će to biti veliki neuspeh."