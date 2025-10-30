Ruska pjevačica, pritvorena zbog antiratnih pjesama, dobila dodatnu zatvorsku kaznu

Pjevačici iz Sankt Peterburga, čije su antiratne pjesme i improvizirani ulični nastupi privukli strastvenu publiku, produžen je pritvor nakon što je sud presudio da jedan od tekstova njenih pjesama sadrži psovku.

Slučaj protiv Diane Loginove, koja koristi umjetničko ime Naoko, "dirnuo je u živac" sve veći broj mlađih Rusa, od kojih su neki ogorčeni teškim krivičnim gonjenjem muzičarke, a neki općenito nezadovoljni policijskom državom Kremlja koja suzbija neslaganje i kritike vlade.

Ranije ovog mjeseca, Loginova, koja je frontmenka benda Stoptime, proglašena je krivom za organiziranje koncerta koji je blokirao stanicu podzemne željeznice i određena joj je 13 dana administrativnog pritvora.

Bubnjar benda Stoptime, Vladislav Leontjev, i gitarista benda, Aleksandar Orlov, dobili su slične naloge za pritvor.

Samo dan nakon što je istekao prethodni pritvor Loginovi, 28. oktobra Okružni sud Smolenki u Sankt Peterburgu naredio je da se ona zadrži dodatnih 13 dana zbog optužbe za sitno huliganstvo, nakon što je utvrđeno da jedan od tekstova njenih pjesama sadrži psovku.

Izvještaji u medijima navode da je dobila još jedan nalog za pritvor od 13 dana zbog "organizovanja masovnog događaja", iako nije bilo jasno da li će to morati istovremeno odslužiti.

Stoptime je izgradio lojalnu bazu obožavatelja u Sankt Peterburgu i drugim mjestima zbog izvođenja pjesama - svojih i tuđih - s temama koje se protive ratu Kremlja protiv Ukrajine i drugim antivladinim porukama.

Grupa je 13. oktobra održala ulični koncert na poznatom gradskom Nevskom prospektu, privukavši nekoliko desetina obožavatelja koji su glasno pjevali zajedno s njima.

Grupa je bila poznata po održavanju improviziranih uličnih koncerata koji su najavljivani samo nekoliko sati unaprijed putem njihovog Telegram kanala.

Hapšenje grupe "pogodilo je u živac", a ulični muzičari u drugim ruskim gradovima nastupali su u znak solidarnosti i kritikovali krivično gonjenje Stoptimea.