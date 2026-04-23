Otvoren počasni konzulat Rusije u Novom Sadu u prisustvu zamenika ruskog šefa diplomatije

Počasni konzulat Rusije otvoren je u Novom Sadu u prisustvu zamenika ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruška u četvrtak, 23. aprila.

Na mesto počasnog konzula postavljen je Dušan Bajatović direktor javnog preduzeća Srbijagas .

Bajatović je naveo da je osnovni cilj konzulata u Vojvodini da osnuje još jedna rusku školu u Novom Sadu i da se obezbedi razmena učenika, studenata i naučnika između dve zemlje.

Rekao i da ljudi u Srbiji "znaju da mogu da računaju na Rusiju".

Zvanični Beograd ne odriče se političkih veza i saradnje sa Moskvom uprkos pozivima Brisela da uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije (EU) čijem članstvu teži.

Srbija je jedna od retkih zemalja kandidata za članstvo u EU koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije rekao je da se otvaranjem konzulata stvara "još jedna spona srpsko-ruske saradnje" i osnova za rešavanje više pitanja koja se tiču razvoja odnosa dve zemlje.

Konzulat je, kako je saopšteno, otvoren za terotriju Vojvodine, pokrajine na severu Srbije.

Događaju je prisustvovao i proruski političar Aleksandar Vulin, koga su zbog veza sa Moskvom Sjedinjene Države stavile pod sankcije. Vulin je predsednik Pokreta socijalista, stranke koja je koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke.

Na otvaranju konzulata bili su i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, srpski patrijarh Porfirije, te predstavnici gradske vlasti u Novom Sadu.

Ko je Dušan Bajatović?

Poznat po vezama sa Rusijom Dušan Bajatović je poslanik vladajuće Socijalističke partije Srbije (SPS).

Bajatović je generalni direktor državnog giganta Srbijagasa od 2008.

Imenovan je u godini kada su Beograd i Moskva postigli međudržavni sporazum, kojim je potvrđena zavisnost Srbije od ruskih energenata.

Iako mu je pre skoro deset godina istekao mandat, i dalje je na čelu tog državnog preduzeća.

U Beogradu srpsko-ruski poslovni forum

Istog dana u Beogradu je održana plenarna sednica prvog Srpsko-ruskog poslovnog foruma u prisustvu ministra za ekonomski razvoj Rusije Maksima Rešetnjikova, koji se nalazi pod sankcijama Evropske unije i SAD.

Učestvovao je i ministar bez portfelja Vlade Srbije Nenad Popović, koji je takođe pod američkim sankcijama, pored ostalog, zbog veza sa Rusijom.

Tom prilikom, izjavio je da je Rusija "ključni je politički partner i saveznik Srbije" i da je cilj da se ti odnosi "podignu na još viši nivo".

Popović je naveo da u Srbiji trenutno posluje 2.400 kompanija sa ruskim kapitalom, od čega je 2.100 u stoprocentnom ruskom vlasništvu, kao i 13.500 preduzetnika - državljana Rusije.