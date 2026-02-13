Ruski oficir slavljen kao ratni heroj kaže da je pucao sebi u nogu da bi pobegao iz Ukrajine

U blještavom TV studiju, majka plače praćena sentimentalnom muzikom dok voditelj govori o njenom sinu ratnom heroju o kojem ništa nije čula godinu dana. "A sad, on je ovde!", kaže voditelj, izazivajući uzdahe u publici i potresan zagrljaj na sceni dok stupa pred kamere.

Televizijska emisija sa suzama u kojoj je učestvovao Jevgenij Korobov emitovana je u decembru 2022. godine, oko 10 meseci posle početka opšte ruske invazije na Ukrajinu. A sada Korobov traži politički azil u Kazahstanu, odakle je za Karent tajm (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE) rekao da je, zapravo, pucao sebi u nogu da bi pobegao od rata u koji nije verovao.

"Ne želim da se borim u ovom ratu", rekao je on, govoreći iz kafića u kazahstanskoj prestonici Astani. "Nema ništa loše da se Rusija brani na njenom tlu ako je napadnuta. Ali to se nije dogodilo."

Korobov je služio u 15. motorizovanoj streljačkoj brigadi, koja je imala više od 2.000 vojnika i napredovala blizu Kijeva u prvim nedeljama invazije, ostavši tamo do kraja marta 2022.

Posle povlačenja ruskih snaga, ukrajinski tužioci su optužili nekoliko pripadnika te brigade za ratne zločine. Korobov kaže da je čuo za optužbe, ali da lično nije video zločine.

Korobov ne poriče da je pucanjem na ukrajinske položaje možda ranio ili ubio nekoga. Ali kaže da nije imao izbora.

Tokom nekoliko meseci koje je proveo u Ukrajini, kako je rekao, shvatio je da je "jedini izlaz odatle ili mrtav ili ranjen". Odlučio se za ovu drugu opciju i pucao sebi u nogu tokom borbene operacije.

"Krv je počela da lije. Vruća. Čitava moja čizma je bila puna krvi", rekao je on.

Korobov je karijerni oficir i diplomirao je na vojnoj akademiji. Takođe je služio tokom ruske vojne intervencije u Siriji, koja je počela 2015. za podršku tadašnjem predsedniku Bašaru el Asadu.

On je rekao da nije želeo da na televiziji postane simbol invazije na Ukrajinu, već da su to naredili njegovi komandanti. U to vreme se oporavljao od rane koju je sam sebi naneo. Državni mediji su ga hvalili kao "heroja specijalne vojne operacije", koristeći zvanični eufemizam Kremlja za rat u Ukrajini.

U televizijskoj emisiji je navedeno da je Korobov spasao svoju jedinicu dok je bila pod vatrom, bez gubitaka. U stvarnosti, kaže Korobov, njegov komandant je uveliko ulepšao priču.

Korobov je rekao da se čak i kada je izašao na scenu, kao ponosna figura u uniformi koja drži ogroman buket karanfila, plašio da će biti vraćen u Ukrajinu i znao je da je to sudbina koju mora da izbegne.

"Ako ćeš da bežiš, ne bi trebalo da se kriješ u Rusiji. To neće uspeti. Moraš da odeš iz zemlje", rekao je on.

Sledećeg meseca, u januaru 2023. godine, Korobov je otputovao u Astanu i podneo zahtev za azil. Kazahstanske vlasti su U septembru 2025. zvanično odbile njegov zahtev, navodeći da nema osnova za verovanje da će se suočiti s progonom u Rusiji. Drugi kazahstanski sud je 5. februara presudio protiv njega, navodeći da njegovo dezerterstvo iz ruske vojske nije politički čin.

Kazahstanski aktivista za ljudska prava Artur Alhastov, koji pomaže Korobovu, rekao je da će se žaliti.

"Bitka je izgubljena, rat se nastavlja", rekao je on. "Imamo jasne i nedvosmislene dokaze da njegovo dezertiranje nije bilo kukavičluk. Bilo je politički motivisano. Korobov ne podržava politiku vlasti. On smatra (invaziju na Ukrajinu) ratnim zločinom i odbija da učestvuje u njoj."

Korobov, za kojim je Rusija raspisala poternicu zbog dezertiranja, rekao je da ne želi da otkrije detalje svog putovanja u Kazahstan. Rekao je da je, dok se borio za azil, postao još uvereniji da je napravio pravi izbor.

"Rusiji nije potrebna pobeda. Potreban joj je rat. Sve se može opravdati ratom – apsolutno sve. Permanentni rat je koristan (za vlasti). Od prvih dana pa dosad, svaki ishod može se predstaviti kao pobeda. A oni koji su nezadovoljni mogu biti ubijeni ili zatvoreni. To je standardna praksa u Rusiji", rekao je on.

Korobov je takođe imao poruku ruskom vojnom osoblju koje učestvuje ili će uskoro učestvovati u ratu u Ukrajini.

"Kakva god verovanja sada imate, režim će se promeniti. Usadiće vam nove ideje u glavu. I shvatićete da je sve u šta ste verovali, cela priča koja vas je poslala u rat, bila laž. Neki ljudi će već biti mrtvi. To se ne može promeniti. Ali oni koji su živi i dalje imaju izbor. Zato, ako možete, razmislite. Koristite svoju glavu. I odlazite odatle", rekao je on.

Zbog njegovih postupka i stavova, Korobovu preti do 15 godina zatvora prema ruskom krivičnom zakonu.