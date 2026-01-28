Ruski obavještajci, laži i slanje poruka u pijanom stanju FBI-ju: Neobičan slučaj Nomme Zarubine

Nešto poslije 14 sati, prvog utorka u decembru, u zgradi saveznog suda za Južni okrug New Yorka na donjem Manhattanu, 35-godišnja Ruskinja i majka male djevojčice stajala je pred saveznim sudijom i molila da ne bude poslana u zatvor.

"Moj život sada izgleda kao tragedija jer skoro svakog dana dobijam prijetnje od ljudi iz mnogih zemalja koji misle da sam bila špijunka, ali ne znaju cijelu priču", rekla je Nomma Zarubina sudu, govoreći gotovo tečno na engleskom jeziku.

"Niko ne zna cijelu priču", kazala je.

Otprilike godinu dana ranije, Zarubina je uhapšena i optužena da je više puta lagala američkom Federalnom istražnom birou (FBI) o svojim kontaktima s glavnom ruskom obavještajnom službom – Federalnom službom bezbjednosti (FSB).

Vlasti tvrde da je godinama, prema direktnim uputama ruskih obavještajaca, gradila odnose s novinarima, analitičarima iz think-tankova, akademicima, kao i s ruskim opozicionim aktivistima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ročištu 2. decembra sudiju je manje zanimala "cijela priča", a više činjenica da je Zarubina posljednjih mjeseci navodno slala desetine tekstualnih poruka i fotografija, često u alkoholiziranom stanju, jednom od agenata FBI-ja koji ju je ranije ispitivao.

Tužioci su naveli da ga je time "provocirala".

"Kako si?", napisala je u jednoj od poruka koje su uvedene u sudski spis.

"Strašno sam umorna. Sve je otišlo u k****."

Tokom ročišta, Zarubina je otvoreno napala FBI, uključujući i agenta kojeg je navodno uznemiravala, a koji je bio prisutan u sudnici.

"FBI zapravo radi isto kao i Rusi", rekla je. "Namještaju ljude, konstruišu slučajeve, vi to znate. Stalno napuhavaju optužnice, a sada ste svi fokusirani na moje pijenje, iako ja ne pijem često."

Sudija je pokazao određeno razumijevanje, ali nije bio impresioniran. Naredio je da Zarubina bude zadržana u pritvoru do početka suđenja.

Njen slučaj najnoviji je u nizu sličnih koji su privukli veliku pažnju javnosti: ruske žene i muškarci u direktnim vezama s ruskim obavještajnim službama koji godinama grade kontakte u imigrantskim krugovima i mreže među zapadnim think-tankovima, novinarima i kulturnim organizacijama.

Među poznatijim imenima su Marija Butina, Natalija Burlinova, Elena Branson i Aleksandr Ionov.

"Zarubina je djelovala kao vrlo dobar 'ulazni resurs': uspostavljala je početne kontakte s osobama od interesa i pobrinula se da ostane upamćena, kako bi ti kontakti kasnije mogli biti iskorišteni, bilo od nje same ili od drugih, iskusnijih operativaca", rekao je Andrej Soldatov, istraživački novinar i koautor knjige o ruskim imigrantskim zajednicama i načinu na koji ih ruske obavještajne službe često infiltriraju.

"To je vrlo dobra i klasična taktika", ocjenjuje.

'Jasnija slika o specifičnostima rada s ruskim i američkim institucijama'

FBI je saopštio da je Zarubinu "prvi put kontaktirao" 5. oktobra 2020. godine, u okviru istrage protiv Branson, još jedne Ruskinje koja je godinama živjela i radila u New Yorku.

Otprilike sedmicu dana prije nego što je FBI ispitao Zarubinu, agenti su pretresli Bransonin stan na Manhattanu, na osnovu sudskog naloga.

Stan, koji je Branson stekla nakon razvoda od pokojnog ekonomiste sa Univerziteta Princeton Williama Bransona, služio je i kao kućni ured organizacije koju je vodila pod nazivom Russian Center New York.

Tri sedmice nakon pretresa, Branson je pobjegla u Rusiju.

U kasnijem intervjuu za državnu televiziju izjavila je da su naoružani agenti FBI-ja tokom pretresa oduzeli iPhonee, iPade, računare, dokumente i poreske prijave.

Oko 18 mjeseci kasnije, u martu 2022. godine, američki tužioci podigli su krivične optužnice protiv Branson, optužujući je da je gotovo deset godina djelovala kao neregistrovani agent ruske vlade.

Zarubina, porijeklom iz sibirskog grada Tomska, imigrirala je u Sjedinjene Države 2016. godine, nakon što je diplomirala na elitnom univerzitetu u Moskvi.

Zaposlila se kod Branson, gdje je pomagala u vođenju web-stranice Ruskog centra, organizacije koja je promovisala ruske kulturne događaje uz finansijsku podršku i uz izričite smjernice ruskih vlasti.

Branson je bila i kuma Zarubininoj kćerki, a Zarubina je izjavila da je bila bliska s Bransoninom kćerkom.

U Washingtonu i drugim gradovima Zarubina je bila vrlo aktivna u umrežavanju, učestvovala je u panel-diskusijama i zagovaračkim grupama, prisustvovala promocijama knjiga i družila se s Rusima i Amerikancima.

Na društvenim mrežama objavila je veliki broj fotografija.

Govorila je na događajima u Washingtonu i Ottawi, uključujući i one na temu "dekolonizacije Rusije".

U jesen 2022. godine, dobila je stipendiju u Centru za strateške i međunarodne studije (CSIS), poznatom washingtonskom think-tanku.

Prema njenom profilu, "dugogodišnji boravak u inostranstvu i različiti zajednički projekti s ljudima iz različitih oblasti dali su Zarubini jasniju sliku o specifičnostima rada s ruskim i američkim državnim institucijama kroz javnu diplomatiju".

Centar je taj profil uklonio nakon njenog hapšenja, navodeći da nije mogao provjeriti njenu profesionalnu biografiju.

Zarubina je redovno putovala u Rusiju, a od decembra 2020. godine bila je u kontaktu s jednim oficirem FSB-a iz svog rodnog Tomska.

Prema sudskim dokumentima, potpisala je sporazum kojim se obavezala da će pomagati FSB-u u takozvanom mrežnom marketingu.

Njen kontakt iz FSB-a dao joj je kodno ime Alisa (Alyssa), kao i listu osoba zaposlenih u američkim think-tankovima i drugim organizacijama te joj naložio da o njima prikuplja informacije ili da s njima uspostavlja kontakt, navodi se u sudskim spisima.

Zarubina se sastajala i s Branson, koja je od nje tražila informacije o statusu vlastitog slučaja. Početkom 2022. godine Branson je zatražila da Zarubina pita FBI da li je za nju sigurno da se vrati u Sjedinjene Države, rekla je Zarubina istražiteljima.

Tokom naredne četiri godine, Zarubinu je najmanje pet puta ispitivao FBI. Tada je, između ostalog, govorila o svojim kontaktima s jednim oficirom FSB-a s kojim je, kako je navela, "razvila lični odnos".

Prema sudskim dokumentima, FBI je dobio sudski nalog za pretres njenog mobilnog telefona, koji je bio direktno povezan s njenim odnosom s Branson.

Na svom posljednjem saslušanju pred FBI-jem, 24. jula 2024., Zarubina je navodno agentima pokazala kontakt-podatke jednog od oficira FSB-a za kojeg je tvrdila da ju je manipulisao, što je, prema sudskim spisima, "na kraju dovelo do prekida njihovog odnosa".

Zarubina je uhapšena 21. novembra 2024. godine.

Tužioci su kasnije dodali nove optužbe, uključujući organizovanje prevoza žena širom područja New Yorka radi prostitucije, kao i davanje lažnih podataka u zahtjevu za američku imigraciju.

Butina, Burlinova, Branson i drugi

Postupci Nomme Zarubine, kao i optužbe da je djelovala po nalogu FSB-a, uklapaju se u obrazac sličnih slučajeva koji su se pojavili tokom protekle decenije.

Njen odnos s Elenom Branson predstavlja ključni elemenat u krivičnom postupku koji protiv njih vode američke vlasti.

Međutim, njih dvije suočavaju se s različitim optužbama: Zarubina je prvenstveno optužena za laganje FBI-ju, dok se Branson tereti da je djelovala kao neregistrovani strani agent.

Krivični postupak protiv Branson zasniva se na tvrdnjama da je svoj rad u organizaciji Russian Center New York i povezanim grupama usko koordinirala s ruskim državnim zvaničnicima te da je za to primila "desetine hiljada dolara".

U još dva slična slučaja američke vlasti su navele da su identifikovale konkretne oficire FSB-a koji su usmjeravali i koordinirali aktivnosti osoba u Sjedinjenim Državama.

Prvi slučaj odnosi se na Nataliju Burlinovu, osnivačicu nevladine organizacije Creative Diplomacy, koja je u Rusiji organizovala godišnje događaje na kojima su učestvovali mladi novinari, stručnjaci za javne politike i tek diplomirani studenti iz Sjedinjenih Država i Evrope. Učesnici su prisustvovali predavanjima bivših ruskih obavještajaca.

Drugi slučaj je Aleksandr Ionov, ruski biznismen koji je osnovao nevladinu organizaciju pod nazivom Anti-Globalization Movement i pokrenuo, prema navodima američkih vlasti, nerealnu kampanju za odvajanje savezne države Kalifornije od SAD-a.

Prema navodima američkih zvaničnika, aktivnosti u oba ova slučaja nadzirala je jedinica FSB-a poznata kao Druga uprava, zvanično nazvana Služba za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma. Operacije su koordinirali šef te jedinice i jedan njegov podređeni oficir.

Još jedan slučaj koji je privukao pažnju javnosti bio je onaj Marije Butine, ruske studentice na postdiplomskim studijama koja je bila vrlo aktivna u umrežavanju, posebno među američkim zagovornicima prava na nošenje oružja, kao i unutar Republikanske stranke.

Uhapšena je u Washingtonu 2018. godine, priznala je krivicu za djelovanje kao neregistrovani strani agent i provela 15 mjeseci u američkom zatvoru, nakon čega je puštena i deportovana u Rusiju. Kasnije je izabrana za poslanicu u ruskom parlamentu.

U intervjuu za rusku državnu televiziju u oktobru 2021. godine, u kojem je Branson govorila o detaljima pretresa FBI-ja i svojoj odluci da napusti Sjedinjene Države, novinarka koja je vodila razgovor bila je upravo Marija Butina.

'Toliko špijuna'

Nakon hapšenja, Zarubina je puštena na slobodu uz kauciju od 25.000 dolara, uz ograničenje kretanja i oduzimanje pasoša.

U opširnom intervjuu za Siberia Realties Radija Slobodna Evropa, koji je dala ubrzo nakon puštanja uz kauciju, Zarubina je potvrdila da je tokom svojih putovanja imala brojne kontakte s FSB-om. Navela je da je bila prisiljena na saradnju s tom službom.

"Pisali su mi, ponekad i prijeteći, jer tako oni funkcionišu – u stilu: 'Mi sve vidimo, držimo te na oku, čak i tamo u New Yorku'", rekla je Zarubina za RSE.

Tokom proljeća i ljeta 2025. godine većinu vremena provodila je u Brooklynu, gdje je imala stan i živjela sa svojom malom kćerkom.

U septembru je, prema sudskim dokumentima, dobila dozvolu suda da provede sedmicu dana u Teksasu, gdje se u tom trenutku nalazila njena kćerka, iako nije bilo jasno zbog čega je dijete bilo tamo.

Tužilaštvo navodi da je Zarubina u više navrata slala desetine poruka jednom od glavnih FBI agenata koji su vodili istragu protiv nje.

Neke poruke su sadržavale fotografije na kojima stoji napolju s kaubojskim šeširom i pije ono što izgleda kao čaša crnog vina. Dio poruka poslan je kasno u noć.

"Trebaš mi. Nazovi sud. Molim te. Probudi se. TI si TAKO pametan", napisala je u nizu nepovezanih poruka poslanih u 4 sata ujutro, 13. septembra. "Toliko Rusa. I prostitucije na Manhattanu."

"Uhvati me, dušo. Toliko špijuna", napisala je u jednoj od poruka.

U septembru su tužioci optužili Zarubinu za uznemiravanje i praćenje FBI agenta te zatražili da joj se ukine kaucija.

Njen advokat, kojeg joj je dodijelio sud, rekao je da su poruke uglavnom bile posljedica toga što je bila u alkoholiziranom stanju i slala poruke dok je bila pijana. Kao dokaz naveo je nepovezan sadržaj poruka i vrijeme u koje su slane.

"Iako Zarubinine tekstualne poruke svakako mogu biti smetnja za [agenta FBI-a], ove poruke ne sugerišu da ona predstavlja opasnost za njega", napisao je njen advokat Kristoff Williams u podnesku od 22. septembra. Williams nije odgovorio na upite za komentar.

Sud je naložio Zarubini da prisustvuje liječenju od zloupotrebe alkohola i "intenzivnom" savjetovanju za mentalno zdravlje.

Međutim, na hitnom završnom ročištu 2. decembra, tužioci su naveli da je Zarubina nastavila slati poruke uprkos prethodnim upozorenjima, optuživši je da "uporno i nezakonito uznemirava svjedoka FBI-ja".

U svom obraćanju sudu, Zarubina je rekla da smatra da ju je FBI izmanipulisao i iskoristio. Navela je da je biroima dostavila dokaze i druge informacije o svojim kontaktima s FSB-om.

"Iskreno, duboko u sebi sam ponosna što sam proizvela i podijelila toliko vrijednih informacija s FBI-jem, iako to nikada nisu cijenili", rekla je, prema sudskom transkriptu.

"A zauzvrat sam od njih dobila paket slatkiša, čokoladne bombone, nakon svih naših sastanaka."

Pokazala je sudu paket slatkiša. Sudija ju je potom prekinuo i ukinuo joj mogućnost kaucije.

Suđenje je zakazano za juni.